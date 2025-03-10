İSO İhracat İklim Endeksi şubat ayı verileri açıklandı: İhracat ikliminde iyileşme sürüyor

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Şubat 2025 dönemi sonuçları açıklandı.

Söz konusu iyileşme ocak ayındaki ile hemen hemen aynı oranda gerçekleşti.

İSO'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Son dönemde devam eden eğilimlerle uyumlu şekilde, dünya genelinde ekonomik aktivitenin en hızlı genişlediği bölge Orta Doğu olurken diğer bölgelerde daha karmaşık bir tablo ortaya çıktı.

Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ulusal PMI anketlerindeki PMI üretim endekslerinin bir araya getirilerek ağırlıklandırılmasıyla hesaplanmaktadır. Ağırlıklar, ihracat pazarlarının Türk imalat sanayi ihracatından aldıkları paylara ilişkin istatistikler kullanılarak oluşturulmaktadır.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Şubat’ta 51,1 olarak gerçekleşti. Endeks, 51,2 olan Ocak ayı değerine göre önemli bir değişim göstermedi ve ihracat talep koşullarında güçlenmenin sürdüğüne işaret etti. Böylece Şubat verileri ile beraber Türk imalatçılarının ihracat iklimindeki kesintisiz iyileşme trendi 14 aya ulaştı.

Ekonomik aktivitenin en hızlı artış kaydettiği ülke Suudi Arabistan

Şubat ayında anket kapsamındaki ekonomiler içerisinde ekonomik aktivitenin en hızlı artış kaydettiği ülke Suudi Arabistan oldu. Bu ülkede büyüme hızı Ocak’ta görülen 18 aylık zirveye göre bir miktar zayıf olmasına rağmen güçlü seyrini korudu. Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) de petrol dışı ekonomik aktivite güçlü şekilde arttı ve bir önceki aya göre sınırlı bir ivme kazandı.

Diğer Orta Doğu ülkelerine bakıldığında ise üretim Kuveyt ve Lübnan'da artarken Mısır'da yatay seyretti; Katar'da ise düşüş sergiledi.

Şubat ayında en güçlü ekonomik büyüme Suudi Arabistan’da gerçekleşirken en belirgin daralma ise Türk imalat sanayi ihracat pazarının yüzde 4’ünü oluşturan Fransa’da kaydedildi. Ülkede üretim belirgin bir şekilde düştü ve söz konusu düşüş bir yıldan uzun sürenin en yüksek hızında gerçekleşti.

Ekonomik aktivite Almanya'da hafif geriledi

Avrupa'nın diğer bölgelerinde ise daha karmaşık bir görünüm ortaya çıktı. Ekonomik aktivite Almanya'da hafif gerilerken, Birleşik Krallık’ta değişim göstermedi. Hollanda ve Romanya gibi diğer önemli pazarlarda yaşanan üretim daralmasına karşılık, İtalya ve İspanya'da büyüme gerçekleşti. İtalya'da ise genişleme son dokuz ayın en yüksek oranında ölçüldü.

ABD'de ekonomik aktivite artmaya devam etti ve kesintisiz büyüme eğilimi 25 aya ulaştı. Öte yandan Şubat’taki artış oldukça ılımlı düzeyde ve Nisan 2024’ten bu yana en düşük oranda kaydedildi.

Son olarak, yeni yayınlanmaya başlayan Pakistan İmalat PMI, Şubat’ta üretimde aylık bazda güçlü bir artışa işaret etti. Bu ülkenin üretimi, endeksin başlangıç tarihi olan Mayıs 2024'ten bu yana yükseliş eğilimi gösteriyor."

Talep iklimi genel anlamda olumlu seyretti

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

"Türk imalat sanayi ihracatçılarının talep iklimi Şubat ayında da genel anlamda olumlu seyretti ve üst üste on dördüncü ay iyileşme kaydetti. Ancak talep koşullarındaki bu genel güçlenme, bazı önemli ihracat pazarlarındaki ayrışmaları gizlemeye devam etti. Orta Doğu önemli bir büyüme kaynağı olmayı sürdürürken, Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa pazarında talep zayıf seyretti. Firmalar önümüzdeki aylarda daha dengeli bir büyüme tablosu görmeyi umut ediyor.”