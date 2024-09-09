İSO İhracat İklimi Endeksi, ağustosta belirginleşen bir güçlenmeye işaret etti

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin, Ağustos 2024 dönemi sonuçları açıklandı. Temmuz’da 50,8 olan endeks 51,3’e yükselerek üçüncü çeyrek ortası itibarıyla ihracat ikliminde belirginleşen bir güçlenmeye işaret etti.

İSO'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türk imalatçılarının yurt dışı talep koşulları, üçüncü çeyrek ortasında iyileşmeyi sürdürdü. Ana ihracat pazarlarının çoğunluğunda ekonomik aktivite büyüme kaydetti. Bu eğilimin önemli istisnalarından biri, üretimin azalmaya devam ettiği Almanya oldu.

Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ulusal PMI anketlerindeki PMI üretim endekslerinin bir araya getirilerek ağırlıklandırılmasıyla hesaplanmaktadır. Ağırlıklar, ihracat pazarlarının Türk imalat sanayi ihracatından aldıkları paylara ilişkin istatistikler kullanılarak oluşturulmaktadır.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, 2024’ün ilk yedi ayında olduğu gibi Ağustos’ta da 50,0 eşik değerinin üzerinde gerçekleşti. Temmuz’da 50,8 olan endeks 51,3’e yükselerek üçüncü çeyrek ortası itibarıyla ihracat ikliminde belirginleşen bir güçlenmeye işaret etti.

Ağustos’ta Türk imalatçılarının ana ihracat pazarlarının çoğunluğunda ekonomik aktivite artış gösterdi. En büyük pazar konumundaki Almanya’da ise genel eğilimin aksine üst üste üçüncü ay daralma yaşandı. Bu daralma belirgin düzeyde ve Mart ayından bu yana en yüksek oranda gerçekleşti.

ABD, talepteki iyileşmenin ana kaynaklarından biri olmayı sürdürdü. Üretim Ağustos’ta güçlü şekilde artarken Temmuz ayına göre de ivme kazandı.

Birleşik Krallık’ta ise ekonomik aktivitenin büyüme temposu güçlenerek son dört ayın en yüksek düzeyine çıktı. Türk imalat sanayi ihracatı pazarının toplam yüzde 9’unu oluşturan Fransa ve İtalya’da üretim yeniden büyümeye geçti. Özellikle Fransa’da üretimin son 15 aydır ilk kez artması ve bu artışın Mart 2023’ten bu yana en yüksek hızda gerçekleşmesi dikkat çekti. Euro Bölgesi’nin bir diğer büyük ekonomisi olan İspanya’da da ekonomik aktivite güçlü artışı eğilimini korudu.

Orta ve Doğu Avrupa’da üçüncü çeyrek ortası itibarıyla zayıf görünüm devam etti. Romanya, Polonya, Çekya ve Avusturya’da imalat sanayi üretimi daralma sergiledi.

Rusya ise ekonomik aktivitede artıyor

Aynı dönemde Rusya ise ekonomik aktivitede üst üste ikinci ay ılımlı artış kaydetti. Orta Doğu’nun önemli bir kısmında genel olarak destekleyici talep koşulları devam etti. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’da petrol dışı ekonomik aktivite Ağustos’ta da hızlı artış kaydetti. Katar büyümeyi sürdürürken Mısır’da son üç yıldır ilk kez iyileşme gözlendi. Buna karşılık Lübnan’da ise üretim daralmaya devam etti.

Ağustos’ta PMI anketi kapsamında takip edilen tüm ülke ve bölgeler içerisinde en güçlü üretim artışı Hindistan’da kaydedildi.Diğer uçta ise üretimde son 20 ayın en hızlı düşüşünü kaydeden Myanmar yer aldı."