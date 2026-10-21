Karadeniz’de alternatif rotalar maliyetleri katladı
Karadeniz’de güvenlik risklerinin sürmesi, hem ithalat hem ihracatta güzergâhları değiştirdi. Gürcistan, Romanya, İran ve Baltık limanlarına yönelen yükler, uzayan mesafeler ve sınırlı kapasite nedeniyle maliyetleri artırdı. İran üzerinden Rusya taşımalarında navlun 1,5-2 katına çıkarken tahıl fiyatlarındaki yükselişin enflasyona etkisi büyüyor.
Aysel YÜCEL
Karadeniz’deki güvenlik risklerinin azalacağı beklentisinin zayıflaması, armatörleri ve yük sahiplerini alternatif rotalara yöneltti. Hem ithalat hem ihracat güzergâhları değişirken konteyner hatları ve kuru yük kiracıları emniyetli liman arayışına girdi. Romanya, Gürcistan, İran ve Baltık limanları öne çıkarken uzayan mesafeler ve sınırlı alternatif kapasite taşıma maliyetlerini artırdı. DEİK Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı Ziya Uzel, mısır ve buğday gibi emtiaların fiyatlarının ocak ayına göre katlandığını belirterek alternatif rotalardaki kapasite kısıtlarının fiyatlar ve enflasyon üzerindeki etkisinin giderek arttığına dikkat çekti.
Yavuzvarnalı Denizcilik yöneticisi Cem Yavuzvarnalı, yeni hatların oluşumunda armatörlerden önce kiracıların, yani mal sahiplerinin belirleyici olduğunu söyledi. Savaş öncesinde akıl dışı sayılan güzergâhların standart hale geldiğini belirten Yavuzvarnalı, sahadaki tabloyu şöyle anlattı: “Uzayan rotalar nedeniyle maliyetler uçuyor. Standart navlunun üzerine ton başına 100-120 dolardan başlayan ek maliyet biniyor. Buğdayda da Rusya yine tedarikçi ama limanlar Litvanya, St. Petersburg ve Ust Luga gibi Baltık ağırlıklı noktalara kaydı; Ukrayna çıkışları ise kosterle sürüyor. Kuru yük kiracıları rotayı Gürcistan, Romanya hatta St. Petersburg’a çeviriyor. Türkiye iç piyasası bu fiyat artışına hazır değil. İthalatçılar farkı vermek istemese de zorunlu alımlarını bu seviyelerden yapıyor. Yakın tarihte bunların son kullanıcıya ve enflasyona olumsuz etkisi mutlaka yansıyacak.”
KOSDER Onursal Başkanı Salih Zeki Çakır da uzayan mesafelerin navluna etkisine işaret ederek ölçek ekonomisinin altını çizdi: “Alternatif rotalar deneniyor fakat bunlar ölçek ekonomisi gereği kesinlikle büyük tonaj olmak zorunda. Malum, mesafe uzayınca taşıma maliyeti artar. Karadeniz’de Gürcistan, Romanya ve Bulgaristan limanları hâlâ emniyetli sayıldığından Rus ve Ukraynalı tüccarlar mallarını kara ve demiryoluyla bu limanlara taşımaya ve gemilere yüklemeye çalışıyor. İthal yüklerini de aynı yolla taşıtıyorlar. Ancak bu trafik, iki ülkenin toplam dış ticaretinin sadece küçük bir kısmını oluşturabilir.”
Daha önce Novorossiysk, Azak Denizi’ndeki Rostov ve Murmansk gibi limanlardan gelen hurda demir, şimdi ise Polar Code kapsamındaki Dudinka Limanı’ndan İskenderun’a geliyor. Yetkililer, bu rotanın savaş öncesi dönemde hiç tercih edilmediğini belirtiyor.
İran hattında navlun ikiye katlandı
Denizdeki aksamalar karayolu koridorlarını da kilitledi. Pentagram Lojistik’ten Alpkaan Özkan, taşımaların ağırlıklı olarak İran veya Gürcistan üzerinden yürütüldüğünü belirterek, “Ro-Ro hatları uzun süredir kapalı. Türkiye ile Tuapse arasındaki feribot seferlerinin durması ve sınır kapılarındaki araç kuyrukları yükleri karayolu ile demiryoluna itiyor” bilgisini verdi. Sektör verilerine göre, özellikle Türkiye’den Rusya’ya İran üzerinden transit geçen taşımalarda navlun ağustos ayından bu yana 1,5 ila 2 katına çıkarken Karadeniz yüklerinin kaydığı St. Petersburg Limanı’ndan konteyner çıkarma maliyetleri de yüzde 30’a yakın artış gösterdi. Türkiye ile Tuapse arasındaki feribot seferlerinin durması ve sınır kapılarındaki yoğunluk, alternatif rotaları daha uzun ve pahalı hale getirdi. Artan maliyetler nedeniyle bazı yüklerin karayolundan demiryoluna kaydığı da belirtiliyor.
Ukrayna’dan Karadeniz geçişi için yeni girişim
Rusya’nın limanlara ve gemilere yönelik saldırılarının ardından ağustosta deniz yoluyla tarımsal ürün sevkiyatının durması üzerine Ukrayna, Türkiye, Mısır ve Hindistan ile Karadeniz’de güvenli seyrüseferin yeniden sağlanması için görüşmeler yürütüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, üç ülkenin kendi bayraklarını taşıyan gemilerin hem Ukrayna hem de Rusya limanlarına güvenli geçişini sağlayacak bir düzenleme önerdiğini açıkladı. Zelenskiy, iki ülke limanlarına giden gemilerin karşılıklı olarak hedef alınmaması esasına dayanan girişime Rusya’nın karşı çıktığını belirtti.
Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanlığı, bu yıl tahıl ve yağlı tohum üretiminin yaklaşık 80 milyon tona ulaşmasını, bunun 60 milyon tonunun ihraç edilmesini öngörüyor. Karadeniz limanlarına erişimin kısıtlanması halinde mevcut pazarlama sezonunda 30 milyon tondan fazla ürünün sevk edilemeyebileceği hesaplanıyor. Lojistik maliyetleri ton başına yaklaşık 50 Euro’ya ulaşırken buğday fiyatlarının ocak ayına göre yüzde 27 arttığı bildirildi. Kiev yönetimi, demiryolu ve Avrupa limanları üzerinden sevkiyat sağlayan AB Dayanışma Koridorları programının yeniden canlandırılmasını da talep etti. Ancak alternatif güzergâhların deniz taşımacılığının yerini tamamen dolduramayacağı belirtiliyor.
Akkon Lines Gürcistan servisiyle dönüyor
Bölgedeki hat operatörleri de operasyon haritasını güncelliyor. Rusya seferlerini askıya alan Türk armatörlük şirketi Akkon Lines, kasım ayının ilk haftasında Türkiye ile Gürcistan arasında “Poti Shuttle (PSS)” adıyla yeni bir fider servis başlatıyor. Akkon Lines Yönetici Ortağı Hakan Çevik, Rusya servislerini savaşın etkileri nedeniyle askıya aldıklarını teyit ederek, “Gürcistan seferlerimize networkümüzdeki diğer ülkelerin ihtiyaçları ve grubumuzun büyüme stratejisi doğrultusunda başladık. Bu hat bir ekspres servis olduğu için Rusya’dan çıkan gemiler yerine 344 TEU kapasiteli daha optimal bir gemi kullanıyoruz” dedi. Dokuz günde bir Derince ile Poti arasında çalışacak servis, şirketin Köstence, Varna ve Burgaz uğraklı Karadeniz ağını tamamlayacak.