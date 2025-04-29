Kayseri Serbest Bölgesi'nde ihracat 5 yılda yüzde 60 arttı

Kayseri Serbest Bölgesi, son 5 yılda ihracatta yüzde 60'ın üzerinde büyüme kaydetti.

Elektrikli ev aletleri, mobilya ve çelik kapı gibi birçok ürünün üretildiği bölgede 100'ün üzerinde firma faaliyet gösteriyor.

"Hem sanayicinin yüzünü güldürdük hem ihracatın artmasını başardık"

Yaklaşık 7 milyon metrekarelik alanıyla yüz ölçümü bakımından Türkiye'de birinci, ticaret hacmi olarak 8. sırada yer alan Kayseri Serbest Bölgesi, yaklaşık 5 yıl önce yakaladığı yıllık 400 milyon dolarlık ihracat rakamını 650 milyon dolara çıkararak, yüzde 60'ın üzerine büyümeyi başardı.

Kayseri Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, bölgede 100'ün üzerinde firmanın faaliyet gösterdiğini söyledi.

Bölgede önemli yatırımları hayata geçirdiklerinin altını çizen Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kayseri ihracatının yaklaşık yüzde 25'inin yapıldığı bir üretim üssüdür. Dolayısıyla Kayseri Serbest Bölgesi hem Kayseri için hem Türkiye için önemli üretim noktalarından biridir.

Son 5 yılda yapılan çalışmalarla serbest bölge çok daha yıldızı parlayan, çok daha sanayici tarafından talep edilen bir üretim üssü olarak ortaya çıktı.

Yaptırmış olduğumuz yatırımlarla serbest bölgede hem sanayicinin yüzünü güldürdük hem ihracatın artmasını hem de sanayicinin hakikaten çok güzel bir ortamda üretim yapmasını sağladık."

Palancıoğlu, çevreci mevzuatlara uygun üretim yapılabilmesi için Güneş Enerjisi Santrali (GES), atık su arıtma tesisi ve altyapı gibi önemli yatırımları tamamladıklarını dile getirdi.

Firmalara yer temini için de çalışmalar yaptıklarını belirten Palancıoğlu, "Bir diğer güzel çalışma da yaptığımız hangarları kiraya veriyoruz. Elimizden geldiğince de büyük sanayicilerimiz arsa istedikçe onlara arsa satışı yapıp hızlı şekilde fabrikalarını yapıp üretime geçmelerini sağlıyoruz." dedi.

"Son yıllarda altın çağını yakalamış durumda"

Palancıoğlu, elektrikli ev aletleri, hasta yatakları, mobilya, yatak ve çelik kapı gibi birçok sektörde üretim yapılan bölgenin hızlı büyümesinin devam ettiğini belirterek, "Son 5 yılda yüzde 60'ın üzerinde gelişme sağlandı. 600 milyon doları aşkın bir ihracat rakamı. Serbest bölge son yıllarda altın çağını yakalamış durumda. Bütün ekonomik zorluklara, depreme, koronaya rağmen serbest bölgeler arasında en çok yatırım yapan, ilerleyen, gelişen bölge olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Palancıoğlu, önemli firmalarla görüşmelerinin olduğunu ve teknolojik üretime geçecek katma değeri yüksek ürünlerin de üretilmesiyle ilgili mücadelelerinin devam ettiğini sözlerine ekledi.