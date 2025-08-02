Kimya sektöründen Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamı

Kimya sektörü, temmuz ayında gerçekleştirdiği 3,4 milyar dolarlık ihracatla aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ülke genelinde temmuz ihracatı 25 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşırken, kimya sektörü bu performansta önemli bir paya sahip oldu.

Sektör, ihracatta ikinci sıradaki yerini korudu

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, sektör temmuz ayında 3,4 milyar dolarlık ihracatla ikinci sırada yer aldı. Kimya sektörü, yılın ilk 7 ayında da toplamda 19 milyar doları aşan ihracat performansıyla dikkat çekti.

“Geçen yıla göre yüzde 33 artış sağladık”

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, yaptığı değerlendirmede temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 33’lük bir artış yaşandığını ifade etti. Pelister, sadece temmuz ayında 850 milyon dolarlık değer artışı kaydeden kimya sektörünün, bu yönüyle tüm sektörler arasında en yüksek değer artışı gösteren sektör olduğunu belirtti.

“Gelecek dönem için umut verici bir başarı”

Pelister açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü olarak ülke ekonomimize katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Temmuz ayında hem genel ihracatımızın hem de sektörümüzün aylık bazda kırdığı bu tarihi rekor, gelecek dönem için de bizlere umut veriyor. Böylesine zorlu bir süreçte bu başarıya imza atan tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyor, sürdürülebilir başarılarının devamını diliyorum.”

“Yılın kalanında istikrar hedefimiz”

Adil Pelister, sektör olarak yılın geri kalanında da aynı istikrar ve başarıyı sürdürmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı. Pelister, kimya sektöründe faaliyet gösteren tüm firmaların ihracat başarılarının ülke ekonomisine güç kattığını söyledi.