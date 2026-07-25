Kiraz ve vişne ihracatında tarihi sıçrama! İlk 6 ayda 100 milyon dolar aşıldı

Türkiye'de bu yıl kiraz ve vişne üretiminde yaşanan rekolte artışı, ihracat rakamlarına da güçlü şekilde yansıdı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yıl don olaylarının olumsuz etkilediği ihracat, bu yıl ilk altı ayda 101 milyon 720 bin dolara yükselerek dikkat çekici bir performans sergiledi.

Kiraz ve vişne ihracatı yüzde 333 arttı

TİM verilerine göre, geçen yılın ilk altı ayında 23 milyon 475 bin dolar seviyesinde kalan kiraz ve vişne ihracatı, bu yıl aynı dönemde 101 milyon 720 bin dolara ulaştı.

Böylece Türkiye'nin kiraz ve vişne ihracatı yıllık bazda yüzde 333 artış göstererek 100 milyon dolar barajını geride bıraktı.

İhracatın yüzde 40'ı Batı Akdeniz'den geldi

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), ihracattaki yükselişte önemli rol oynadı.

Geçen yılın ilk yarısında 8 milyon 524 bin dolar olan BAİB'in kiraz ve vişne ihracatı, bu yıl yüzde 376 artışla 40 milyon 615 bin 238 dolara çıktı. Böylece Türkiye genelindeki ihracatın yaklaşık yüzde 40'ı Batı Akdeniz'den gerçekleştirildi.

Rekolte artışı ihracata güç verdi

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Can, geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle üretimin ve ihracatın beklentilerin altında kaldığını belirtti.

Bu yıl ise kiraz ve vişnede yüksek rekolte elde edildiğini ifade eden Can, hasadın 20 Mayıs'ta başladığını ve ağustos sonuna kadar farklı bölgelerde kademeli olarak süreceğini söyledi. Temmuz ve ağustos aylarında yapılacak sevkiyatlarla ihracat rakamlarının daha da yükselmesi bekleniyor.

En büyük pazar Almanya ve Avrupa

Türkiye'den ihraç edilen kiraz ve vişnelerin en fazla Almanya, Rusya ve Avrupa Birliği ülkelerine gönderildiğini belirten Mehmet Ali Can, uçak kargo taşımacılığı sayesinde Uzak Doğu ve Orta Doğu başta olmak üzere dünyanın birçok noktasına ihracat yapıldığını söyledi.

Can ayrıca, Türkiye'de kiraz üretiminin uzun bir döneme yayılmasının Avrupa'daki zincir marketler açısından önemli bir avantaj sağladığını vurgularken, bölgeden şeftali, nektarin ve kayısı ihracatında da önemli artış yaşandığını ifade etti.