Konteyner limanı ile Adana stratejik bir aktör olacak

Ziya İPEK

Cumhurbaşkanı Re­cep Tayyip Erdo­ğan’ın tahsisini onayladığı, Türkiye'nin de­niz ticaret hacmini ve lojis­tik kapasitesi ile Adana Doğu Akdeniz Bölgesi’nin ihracat potansiyelini artıracak Ada­na Doğu Akdeniz Konteyner Limanı, Yumurtalık ilçesi Gölovası’nda hayata geçiri­lecek. Proje tamamlandığın­da, Türkiye’nin Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikle­ri ile imzaladığı dünya tica­reti için önemli bir alterna­tif rota oluşturarak, küresel lojistiği ve ticari akışları et­kileme potansiyeline sahip 2028 yılında tamamlanacak Kalkınma Yolu Projesi’ne de güç verecek.

Adana Doğu Ak­deniz Konteyner Limanı için Ulaştırma ve Altyapı Bakan­lığı Altyapı Yatırımları Ge­nel Müdürlüğü 830 milyon lira tutarında yatırım yapa­cak. Çevre, Şehircilik ve İk­lim Değişikliği Bakanlığı, projenin Çevresel Etki De­ğerlendirme (ÇED) sürecini başlattı.

Adana Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı’nın tahsi­sinin onaylandığını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, Adana millet­vekili Ömer Çelik müjdele­di.

Çelik, sosyal medya hesa­bından yaptığı açıklamada, li­manla Basra Körfezi'nin Irak ve Türkiye üzerinden Akde­niz'e bağlanmasının yanı sıra, doğu-batı, güney-kuzey kori­dorlarında demir ve kara yol­larından taşınan yüklerin Ak­deniz'e Türkiye üzerinden geçmesine olanak sağlanaca­ğını anımsattı. Çelik, “Türki­ye’nin tüm limanlarının kuru­lu kapasitesi 12 milyon TEU iken neredeyse tüm kapasiteyi karşılayacak Adana Doğu Ak­deniz Konteyner Limanı ile Adana stratejik bir aktör ola­cak” dedi.

“Lojistikte Adana'yı stratejik bir noktaya taşıyacaktır”

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Doğu Ak­deniz Ana Kon­teyner Lima­nı'nın tahsisinin onaylanma­sını sevinçle karşıladıklarını, projenin bölge ve Türkiye için büyük bir kazanım olaca­ğını söyledi.

Adana Doğu Ak­deniz Ana Konteyner Lima­nı’nın bölgenin ve Türki­ye’nin ticari potansiyelini artıracağını, uluslararası ti­carette ve lojistikte Adana'yı stratejik bir noktaya taşıya­cağını anlatan Kıvanç, şunla­rı kaydetti: “Bu proje, Adana ve çevresindeki sanayi ve ti­caretin gelişimine büyük kat­kı sağlayacak, yeni iş olanak­ları yaratacaktır. Ceyhan ve Yumurtalık bölgeleri, Türki­yemiz ve Adana'nın ekono­mik dinamiklerini değiştire­cek, geleceğe dair umut vade­den bölgeleridir.

Bu bölgelerin önemi her geçen gün artmaktadır. Kimya OSB, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi başta olmak üzere Ceyhan OSB, SASA özel en­düstri bölgesi, Adana Yumur­talık Serbest Bölgesi gibi bir­çok önemli yatırım burada. Bunun dışında birbirinden önemli yatırımlar da mevcut. Yapımı tamamlanmak üzere olan Çukurova Bölgesel Ha­valimanı ve yeni yapılacak Adana Doğu Akdeniz Kon­teyner Limanı'nı bir arada düşündüğümüzde; Adana, Türkiye yüzyılında yeni bir ekonomik güç merkezi ola­caktır.”

“Sanayicinin ürün bekleme süreleri azalacak, ticari potansiyel artacak”

Adana Hacı Saban­cı Or­ganize Sanayi Bölgesi Yönetim Ku­rulu Başkanı ve OS­BÜK Başkan Vekili Bekir Sütcü, kontey­ner limanlarının uluslararası ticare­tin en önemli unsur­larından biri oldu­ğunu belirterek, bu yatırımın Adana’ya kazandırılmasının önemine vurgu yap­tı. İhracat ve ithalat­ta limanlardaki tı­kanmaya dikkati çe­kerek, bu limanın ülke ve bölge ticareti için acil bir ihtiyaç olduğunu belirten Sütcü, “Adana’mızın geleceğini inşa eden bu büyük adımla, ti­caret ve ekonomide yeni bir döneme gi­riyoruz. Türkiye’nin en büyük liman pro­jelerinden biri olan bu yatırımla, bölge­mizin ve Adanamı­zın stratejik önemi daha da artacak, ti­cari potansiyelimiz maksimum düzeye ulaşacak.” dedi.

Bu proje ile ithalat ve ih­racatta bekleme sürelerinin önemli ölçüde azalacağını ve süreçlerin daha hızlana­cağını aktaran Sütcü, şunla­rı kaydetti: “Adana’ya en ya­kın olan Mersin ya da İsken­derun Limanı kanalıyla mal alırken ya da ihracat yapar­ken en büyük sorunumuz ge­milerin açıkta en az on gün beklemesidir. Normal şart­larda bir ayda gelmesi gere­ken ya da gönderilmesi gere­ken malların yerine ulaşma­sı iki, hatta üç ayı bulabiliyor. Bu yönden bakıldığında Adanamıza kazandırılan bu yatırım çok büyük öneme sa­hiptir.”

“Bölgemizin dünyaya açılan kapısı olacak”

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram, Adana Doğu Akdeniz Konteyner Li­manı ile şehrin dünyaya açı­lan kapısı olacağını, ticarette daha fazla adından söz ettire­ceğini bildirdi. Bayram, “Mü­cadelesini verdiğimiz ihra­cat rakamlarının artmasına, şehrimizin büyümesine bü­yük katkı sunacak bu proje­nin hayırlı olmasını diliyo­rum” ifadelerini kullandı.

“Tarım ürünlerinin uygun maliyetle lojistiği sağlanacak”

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana'nın uzun yıllardır bekle­diği konteyner limanı için onay çıktığını, projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Projenin Adana için büyük bir yatırım olaca­ğını kaydeden Bilgiç, bugüne kadar başka limanlardan ya­pılan ihracat ve ithalatın Adana'dan gerçekleştirilme­siyle şehrin aldığı payların da artacağını vurguladı.

Ada­na’nın ithalat ve ihracat po­tansiyelini artıracak yatırı­mın hızlı bir şekilde faaliyete geçmesini isteyen Bilgiç, li­manla birlikte bölgedeki lo­jistik maliyetlerinin düşece­ğini ve ekonomiye ciddi fay­dalar sağlanacağını aktardı. Bilgiç, “Proje Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi'nin gelişme­sine de katkı sağlayacak” de­di. Bilgiç, şöyle konuştu: “Ta­rım açısından da büyük fay­dalar sağlanacak. İthalat ve ihracat kolaylaşacak, lojistik maliyetler azalacak ve tarım ürünlerinin piyasaya daha hızlı ve uygun maliyetle ulaş­ması sağlanacak. Bu da Ada­na tarım sektörüne pozitif bir etki yapacak. Limanın kapa­sitesi 9 milyon TEU olacak.

İlk etapta belli bir kısmı dev­reye girecek ve ardından ta­mamının faaliyete geçmesi bekleniyor. Bu proje, sadece Adana'ya değil, bölgedeki di­ğer illere de büyük katkı sağ­layacak. İç Anadolu, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay gibi bölgelerden de ta­lep bekleniyor. Mersin'in yo­ğunluğu fazla olduğu için bu liman, çevre illere de hizmet verecek ve bölgenin lojistik kapasitesini artıracak.”

Kalkınma Yolu Projesi’nin güvenli limanı olacak

2023 yılı TÜİK verilerine göre dış ticaret hacmi 7 milyar 148 milyon dolar olan, geçen yıl yaklaşık yıl 3 milyar ihracat hacmine ulaşan Adana, bu devasa liman yatırımıyla küresel ticarette oyun kurucu aktörler arasına girme fırsatı yakaladı. Adana Doğu Akdeniz Konteyner Limanı, geçen yıl nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bağdat ziyaretinde Irak, Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında, dünya ticareti için önemli bir alternatif rota oluşturarak küresel lojistiği ve ticari akışları etkileme potansiyeline sahip Kalkınma Yolu Projesi’ne de güç verecek. Türkiye'yi bölgesel bir lojistik merkez haline getirmesi ve Orta Doğu ile Avrupa arasındaki bağlantıyı güçlendirmesi öngörülen Kalkınma Yolu Projesi’nin toplam yatırım tutarı 17 milyar dolar, tamamlanma süresi ise 2028 yılı olarak belirlendi. Adana Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı’nın inşasının da bu takvime uygun şekilde ilerlemesi bekleniyor.