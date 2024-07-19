Konteyner limanı ile Adana stratejik bir aktör olacak
Basra Körfezi’ni Irak ve Türkiye üzerinden Akdeniz’e bağlaması planlanan Adana Doğu Akdeniz Konteyner Limanı için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tahsisini onayladığı liman için 830 milyon lira tutarında yatırım yapılması planlanıyor.
Ziya İPEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tahsisini onayladığı, Türkiye'nin deniz ticaret hacmini ve lojistik kapasitesi ile Adana Doğu Akdeniz Bölgesi’nin ihracat potansiyelini artıracak Adana Doğu Akdeniz Konteyner Limanı, Yumurtalık ilçesi Gölovası’nda hayata geçirilecek. Proje tamamlandığında, Türkiye’nin Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile imzaladığı dünya ticareti için önemli bir alternatif rota oluşturarak, küresel lojistiği ve ticari akışları etkileme potansiyeline sahip 2028 yılında tamamlanacak Kalkınma Yolu Projesi’ne de güç verecek.
Adana Doğu Akdeniz Konteyner Limanı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 830 milyon lira tutarında yatırım yapacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projenin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecini başlattı.
Adana Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı’nın tahsisinin onaylandığını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, Adana milletvekili Ömer Çelik müjdeledi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, limanla Basra Körfezi'nin Irak ve Türkiye üzerinden Akdeniz'e bağlanmasının yanı sıra, doğu-batı, güney-kuzey koridorlarında demir ve kara yollarından taşınan yüklerin Akdeniz'e Türkiye üzerinden geçmesine olanak sağlanacağını anımsattı. Çelik, “Türkiye’nin tüm limanlarının kurulu kapasitesi 12 milyon TEU iken neredeyse tüm kapasiteyi karşılayacak Adana Doğu Akdeniz Konteyner Limanı ile Adana stratejik bir aktör olacak” dedi.
“Lojistikte Adana'yı stratejik bir noktaya taşıyacaktır”
Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı'nın tahsisinin onaylanmasını sevinçle karşıladıklarını, projenin bölge ve Türkiye için büyük bir kazanım olacağını söyledi.
Adana Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı’nın bölgenin ve Türkiye’nin ticari potansiyelini artıracağını, uluslararası ticarette ve lojistikte Adana'yı stratejik bir noktaya taşıyacağını anlatan Kıvanç, şunları kaydetti: “Bu proje, Adana ve çevresindeki sanayi ve ticaretin gelişimine büyük katkı sağlayacak, yeni iş olanakları yaratacaktır. Ceyhan ve Yumurtalık bölgeleri, Türkiyemiz ve Adana'nın ekonomik dinamiklerini değiştirecek, geleceğe dair umut vadeden bölgeleridir.
Bu bölgelerin önemi her geçen gün artmaktadır. Kimya OSB, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi başta olmak üzere Ceyhan OSB, SASA özel endüstri bölgesi, Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi gibi birçok önemli yatırım burada. Bunun dışında birbirinden önemli yatırımlar da mevcut. Yapımı tamamlanmak üzere olan Çukurova Bölgesel Havalimanı ve yeni yapılacak Adana Doğu Akdeniz Konteyner Limanı'nı bir arada düşündüğümüzde; Adana, Türkiye yüzyılında yeni bir ekonomik güç merkezi olacaktır.”
“Sanayicinin ürün bekleme süreleri azalacak, ticari potansiyel artacak”
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK Başkan Vekili Bekir Sütcü, konteyner limanlarının uluslararası ticaretin en önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, bu yatırımın Adana’ya kazandırılmasının önemine vurgu yaptı. İhracat ve ithalatta limanlardaki tıkanmaya dikkati çekerek, bu limanın ülke ve bölge ticareti için acil bir ihtiyaç olduğunu belirten Sütcü, “Adana’mızın geleceğini inşa eden bu büyük adımla, ticaret ve ekonomide yeni bir döneme giriyoruz. Türkiye’nin en büyük liman projelerinden biri olan bu yatırımla, bölgemizin ve Adanamızın stratejik önemi daha da artacak, ticari potansiyelimiz maksimum düzeye ulaşacak.” dedi.
Bu proje ile ithalat ve ihracatta bekleme sürelerinin önemli ölçüde azalacağını ve süreçlerin daha hızlanacağını aktaran Sütcü, şunları kaydetti: “Adana’ya en yakın olan Mersin ya da İskenderun Limanı kanalıyla mal alırken ya da ihracat yaparken en büyük sorunumuz gemilerin açıkta en az on gün beklemesidir. Normal şartlarda bir ayda gelmesi gereken ya da gönderilmesi gereken malların yerine ulaşması iki, hatta üç ayı bulabiliyor. Bu yönden bakıldığında Adanamıza kazandırılan bu yatırım çok büyük öneme sahiptir.”
“Bölgemizin dünyaya açılan kapısı olacak”
Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram, Adana Doğu Akdeniz Konteyner Limanı ile şehrin dünyaya açılan kapısı olacağını, ticarette daha fazla adından söz ettireceğini bildirdi. Bayram, “Mücadelesini verdiğimiz ihracat rakamlarının artmasına, şehrimizin büyümesine büyük katkı sunacak bu projenin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
“Tarım ürünlerinin uygun maliyetle lojistiği sağlanacak”
Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana'nın uzun yıllardır beklediği konteyner limanı için onay çıktığını, projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Projenin Adana için büyük bir yatırım olacağını kaydeden Bilgiç, bugüne kadar başka limanlardan yapılan ihracat ve ithalatın Adana'dan gerçekleştirilmesiyle şehrin aldığı payların da artacağını vurguladı.
Adana’nın ithalat ve ihracat potansiyelini artıracak yatırımın hızlı bir şekilde faaliyete geçmesini isteyen Bilgiç, limanla birlikte bölgedeki lojistik maliyetlerinin düşeceğini ve ekonomiye ciddi faydalar sağlanacağını aktardı. Bilgiç, “Proje Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi'nin gelişmesine de katkı sağlayacak” dedi. Bilgiç, şöyle konuştu: “Tarım açısından da büyük faydalar sağlanacak. İthalat ve ihracat kolaylaşacak, lojistik maliyetler azalacak ve tarım ürünlerinin piyasaya daha hızlı ve uygun maliyetle ulaşması sağlanacak. Bu da Adana tarım sektörüne pozitif bir etki yapacak. Limanın kapasitesi 9 milyon TEU olacak.
İlk etapta belli bir kısmı devreye girecek ve ardından tamamının faaliyete geçmesi bekleniyor. Bu proje, sadece Adana'ya değil, bölgedeki diğer illere de büyük katkı sağlayacak. İç Anadolu, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay gibi bölgelerden de talep bekleniyor. Mersin'in yoğunluğu fazla olduğu için bu liman, çevre illere de hizmet verecek ve bölgenin lojistik kapasitesini artıracak.”
Kalkınma Yolu Projesi’nin güvenli limanı olacak
2023 yılı TÜİK verilerine göre dış ticaret hacmi 7 milyar 148 milyon dolar olan, geçen yıl yaklaşık yıl 3 milyar ihracat hacmine ulaşan Adana, bu devasa liman yatırımıyla küresel ticarette oyun kurucu aktörler arasına girme fırsatı yakaladı. Adana Doğu Akdeniz Konteyner Limanı, geçen yıl nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bağdat ziyaretinde Irak, Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında, dünya ticareti için önemli bir alternatif rota oluşturarak küresel lojistiği ve ticari akışları etkileme potansiyeline sahip Kalkınma Yolu Projesi’ne de güç verecek. Türkiye'yi bölgesel bir lojistik merkez haline getirmesi ve Orta Doğu ile Avrupa arasındaki bağlantıyı güçlendirmesi öngörülen Kalkınma Yolu Projesi’nin toplam yatırım tutarı 17 milyar dolar, tamamlanma süresi ise 2028 yılı olarak belirlendi. Adana Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı’nın inşasının da bu takvime uygun şekilde ilerlemesi bekleniyor.