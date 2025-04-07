“Küresel ve yerel ekonomik belirsizlikler devam ediyor”

Güneş DOĞDU SOYLU

Güneydoğu Anadolu İhra­catçı Birlikleri (GAİB), mart ayına ait ihracat ve­rilerini kamuoyuyla pay­laştı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin mart ayı ihra­catı yüzde 5,4’lük artış ile 1,0 milyar dolar olarak gerçekle­şirken, Gazian­tep’in ihracatı ise bu dönemde yüz­de 1,7’lik artış ile 861,5 milyon do­lar seviyesine ulaştı. Gazian­tep, mart ayın­da da en fazla ihracat yapan 6. il olurken, yılın ilk çeyreğinde toplam 2,5 milyar dolar ih­racat yaptı.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölgenin büyümesini sürdür­düğünü, ihracatçıların büyük çaba sarf ederek bölge ekono­misinin yeniden canlanması­na katkı sağladığını ancak öte yandan küresel ve yerel eko­nomik belirsizliklerin de devam ettiğini belirtti.

“Kalifiye ele­man eksikliği, yüksek üretim maliyetleri, lojistik sorunlar ve rekabet koşullarındaki zorluklar gibi çeşit­li engeller de kar­şılaşılan önem­li sorunlar arasında yer alıyor. Bu zorlukların üstesinden gelebil­mek için, tüm paydaşların iş birli­ği içinde hareket etmesi, güç birliği yaparak çözümler üretmesi büyük bir önem taşıyor” dedi.

Finansmana erişim ilk gündem maddesi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ise hem iç hem dış piya­sada yaşanan zorluklar karşısında, rasyonel ekonomi politikalarının aksamadan sonuçlarının alınması gerektiğinin altını çizdi. Ünverdi şunları dile getirdi: “Sıkılaştırma­da önemli mesafeler kat edilmiş­ken bu süreci tamamlayarak enf­lasyon ve fiyat istikrarı başta ol­mak üzere, sanayimiz için OVP’de yer alan yeşil, teknolojik ve katma değerli üretime geçişi başarmak zorundayız.

Merkez Bankası’nın üç aydır devam eden politika fai­zi indirimi sonrası iş dünyası ola­rak bunun reel faize yansımasını beklerken, yaşanan son gelişme­lerin sürece sekte vurmamasını ümit ediyoruz. Sanayicilerimizin, üreticilerimizin ve ticaret erbabı­mızın düşük maliyetle finansma­na erişimi için gerekli adımlar atıl­malıdır.”

ABD Başkanı Trump’ın açıkla­dığı ek gümrük vergilerine de deği­nen Ünverdi, bu durumun ülkemiz için avantaj ve dezavantajlara se­bep olabileceğini belirterek, “ABD, Çin’e yüzde 34, AB ülkele­rine yüzde 20, ülkemize ise en düşük tarifeden yüzde 10 oranında gümrük vergisi uy­gulayacak.

Ülkemiz için az da olsa ek vergi uygulan­masını tabii ki istemez­dik. Ancak ABD’ye ihracatı­mızda rakiplerimize göre daha az gümrük vergi­si verecek olmamız re­kabet gücümüzü ar­tıracaktır. Ülkemizin avantajlarından fayda­lanmak isteyen Çin ve AB firmala­rı da yatırım için ülkemize yönele­bilirler. Küresel ticarette en büyük tedarikçi konumunda olan Çin ve Asyalı firmaların büyük fiyat indi­rimlerine gitmesi, ülkemizdeki ar­tan girdi maliyetleri de göz önünde bulundurulduğunda ihracatçıları­mız için rekabette risk teşkil ede­cektir” diye konuştu.

Küresel ekonomideki belirsiz­likler ve tarife artışlarının iş dün­yasında risk algısını artırdığını belirten Gaziantep Ticaret Oda­sı (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım bu süreçte üye­lerini desteklemeye çalıştıkları­nı ifade etti. Yıldırım, “Zayıf küre­sel büyüme, ihracat pazarlarımızı daraltabilir ve rekabeti artırabilir. Ancak Türkiye’nin görece düşük tarife oranı, bazı sektörlerimiz için rekabet avantajı sunabilir. Bu dö­nemde, işletmelerimizin avantaj­larını iyi değerlendirmesi ve alter­natif pazarlara yönelmesi büyük önem taşıyor” dedi.