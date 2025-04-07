“Küresel ve yerel ekonomik belirsizlikler devam ediyor”
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, mart ayına ait ihracat verilerini kamuoyuyla paylaştı. Küresel ve yerel ekonomik belirsizliklerin ihracattaki etkilerini değerlendiren Gaziantepli iş insanları, rasyonel ekonomi politikalarının aksamadan sonuçlarının alınması gerektiğinin altını çizdi.
Güneş DOĞDU SOYLU
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), mart ayına ait ihracat verilerini kamuoyuyla paylaştı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin mart ayı ihracatı yüzde 5,4’lük artış ile 1,0 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Gaziantep’in ihracatı ise bu dönemde yüzde 1,7’lik artış ile 861,5 milyon dolar seviyesine ulaştı. Gaziantep, mart ayında da en fazla ihracat yapan 6. il olurken, yılın ilk çeyreğinde toplam 2,5 milyar dolar ihracat yaptı.
GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölgenin büyümesini sürdürdüğünü, ihracatçıların büyük çaba sarf ederek bölge ekonomisinin yeniden canlanmasına katkı sağladığını ancak öte yandan küresel ve yerel ekonomik belirsizliklerin de devam ettiğini belirtti.
“Kalifiye eleman eksikliği, yüksek üretim maliyetleri, lojistik sorunlar ve rekabet koşullarındaki zorluklar gibi çeşitli engeller de karşılaşılan önemli sorunlar arasında yer alıyor. Bu zorlukların üstesinden gelebilmek için, tüm paydaşların iş birliği içinde hareket etmesi, güç birliği yaparak çözümler üretmesi büyük bir önem taşıyor” dedi.
Finansmana erişim ilk gündem maddesi
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ise hem iç hem dış piyasada yaşanan zorluklar karşısında, rasyonel ekonomi politikalarının aksamadan sonuçlarının alınması gerektiğinin altını çizdi. Ünverdi şunları dile getirdi: “Sıkılaştırmada önemli mesafeler kat edilmişken bu süreci tamamlayarak enflasyon ve fiyat istikrarı başta olmak üzere, sanayimiz için OVP’de yer alan yeşil, teknolojik ve katma değerli üretime geçişi başarmak zorundayız.
Merkez Bankası’nın üç aydır devam eden politika faizi indirimi sonrası iş dünyası olarak bunun reel faize yansımasını beklerken, yaşanan son gelişmelerin sürece sekte vurmamasını ümit ediyoruz. Sanayicilerimizin, üreticilerimizin ve ticaret erbabımızın düşük maliyetle finansmana erişimi için gerekli adımlar atılmalıdır.”
ABD Başkanı Trump’ın açıkladığı ek gümrük vergilerine de değinen Ünverdi, bu durumun ülkemiz için avantaj ve dezavantajlara sebep olabileceğini belirterek, “ABD, Çin’e yüzde 34, AB ülkelerine yüzde 20, ülkemize ise en düşük tarifeden yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulayacak.
Ülkemiz için az da olsa ek vergi uygulanmasını tabii ki istemezdik. Ancak ABD’ye ihracatımızda rakiplerimize göre daha az gümrük vergisi verecek olmamız rekabet gücümüzü artıracaktır. Ülkemizin avantajlarından faydalanmak isteyen Çin ve AB firmaları da yatırım için ülkemize yönelebilirler. Küresel ticarette en büyük tedarikçi konumunda olan Çin ve Asyalı firmaların büyük fiyat indirimlerine gitmesi, ülkemizdeki artan girdi maliyetleri de göz önünde bulundurulduğunda ihracatçılarımız için rekabette risk teşkil edecektir” diye konuştu.
Küresel ekonomideki belirsizlikler ve tarife artışlarının iş dünyasında risk algısını artırdığını belirten Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım bu süreçte üyelerini desteklemeye çalıştıklarını ifade etti. Yıldırım, “Zayıf küresel büyüme, ihracat pazarlarımızı daraltabilir ve rekabeti artırabilir. Ancak Türkiye’nin görece düşük tarife oranı, bazı sektörlerimiz için rekabet avantajı sunabilir. Bu dönemde, işletmelerimizin avantajlarını iyi değerlendirmesi ve alternatif pazarlara yönelmesi büyük önem taşıyor” dedi.