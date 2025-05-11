Kuru meyve ihracatı 1 milyar doları aştı

Çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatı 2024/25 sezonunda 1 milyar 5 milyon dolara ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 arttı.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre, 2023/24 sezonunda 269 bin tonluk ihracat yapılırken, bu sezonun aynı döneminde toplam 226 bin ton ürün ihraç edildi.

Ürün bazında bakıldığında kuru incir ihracatı yüzde 28 artışla 228 milyon dolardan 292 milyon dolara yükselirken, çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı yüzde 10 artarak 360 milyon dolardan 396 milyon dolara çıktı. Kuru kayısı ihracatı ise geçen sezonun yüzde 6 gerisinde kalarak 317 milyon dolarda kaldı.

Ana pazarlarda ABD ve İngiltere öne çıktı

Kuru meyve ihracatında ülke bazlı değerlendirmelerde, çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında İngiltere 117 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Hollanda (48,5 milyon dolar), Almanya (38,4 milyon dolar), İtalya (35 milyon dolar) ve Fransa (25 milyon dolar) diğer önde gelen alıcı ülkeler oldu.

ABD ise hem kuru incir hem de kuru kayısıda lider konuma yükseldi. ABD’ye kuru kayısı ihracatı 56,4 milyon dolara, kuru incir ihracatı ise yüzde 48 artışla 64 milyon dolara çıktı. İncirde Fransa 35,3 milyon dolarla, Almanya ise 34 milyon dolarla ABD’nin ardından sıralandı.

Işık: “Dünya sağlıklı gıda trendinde Türkiye'nin yeri güçlü”

EİB Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Türkiye’nin sağlıklı gıda trendleri doğrultusunda dünya kuru meyve pazarındaki konumunu güçlendirdiğini ifade ederek, “Üreticilerimizin bin bir emekle ürettiği ürünleri fuarlar, ticaret heyetleri ve TURQUALITY projeleri ile dünyaya tanıtıyoruz. Her yaş grubuna hitap eden sağlıklı kuru meyvelerimizin tüketimini artırmak için çalışıyoruz” dedi.

Don zararına karşı devlet desteği çağrısı

Mart ve Nisan aylarında yaşanan soğuk hava ve don olaylarının özellikle üzüm ve kayısı üretim bölgelerinde ciddi kayıplara yol açtığını vurgulayan Işık, “36 ilde yaşanan bu kayıplar son yılların en yüksek düzeyinde. Devletimizin üreticilere destek eli uzatmasını bekliyoruz” çağrısında bulundu.