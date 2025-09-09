Mardin, Irak'taki daralmayı fırsata çevirmek istiyor

Mardin’in ağustos ayı ih­racatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.8 azalarak 79.1 milyon do­lar olarak gerçekleşti. Kentin yı­lın ilk 7 ayındaki ihracatı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 azalarak toplamda 613 milyon dolar oldu. 2025 yılı iti­barıyla Mardin’in dış ticaretinde en büyük paya sahip olan Irak pa­zarındaki daralma süreci devam ediyor. Yılın ilk 8 ayında Irak’a ya­pılan ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13.5 düşe­rek 439.1 milyon dolara geriledi.

Temmuz ayı özelinde ise bu dü­şüş yüzde 21,3’e ulaştı. Irak’taki daralmanın Mardin ekonomisi için hem yapısal hem de strate­jik bir uyarı niteliği taşıdığını ifa­de eden Mardin Ticaret ve Sana­yi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hatip Çelik, yerli üretim politika­larıyla devreye alınan yeni gıda ve sanayi tesislerinin, Irak’ın itha­lata olan bağımlılığı azaltma yö­nünde ilerlediğini söyledi. Ayrıca Irak’ta yaşanan sipariş iptalleri, artan lojistik riskler, bölgesel gü­venlik sorunları ve ticari belirsiz­liklerin Mardinli ihracatçıların sipariş kayıplarını artırdığını be­lirten Hatip Çelik, “Irak’a aşırı ba­ğımlı ihracat portföyü, dış şokla­ra karşı kırılganlığımızı artırıyor.

Ancak Irak pazarındaki ihracat kaybımız, Mardin için bir tehdit olduğu kadar bir dönüşüm fırsatı da sunuyor. Bölgesel üretim gü­cünü koruyarak, pazar çeşitliliği­ni artırmak ve yüksek katma de­ğerli ürünlerle küresel rekabette yer almak, Mardin’in ekonomik direncini artıracaktır. Bu süreçte kamu kurumları, ihracatçı birlik­leri ve yerel girişimcilerin koor­dineli hareket etmesi kritik önem taşıyor” dedi.

Suriye, İran ve Romanya’daki rekor artış hızlı daralmayı engelliyor

Irak’taki daralmaya rağmen Mardinli ihracatçıların Suriye, Romanya, ABD, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yeni başarı hikayeleri yazdığını belirten Ha­tip Çelik, “Suriye pazarında ağus­tos ayında yüzde 216.2 artışla 6.4 milyon dolar ihracat gerçekleşti­rildi. Yılın ilk 8 ayında bu pazara yönelik ihracatımız ise yüzde 14.2 artışla 41 milyon dolara ulaştı. Kentimizin en büyük 3’üncü pa­zarı konumundaki Romanya pa­zarında ise ağustosta yüzde 101.2 artışla 3.3 milyon dolar, Ocak – Ağustos döneminde ise yüzde 60,7 artışla 18.1 milyon dolar dış satıma ulaştık.

Kentimizin hız­lı gelişen sürpriz pazarlarından biri olan ABD’de ağustosta yüzde 1031.6 artışla 384 bin dolar ola­rak gerçekleşen ihracatımız yılın ilk 7 ayında yüzde 1.2 artışla top­lamda 16.7 milyon dolara ulaştı. İran pazarındaki artışımız devam ediyor. Bu pazara yönelik ihraca­tımız ağustosta yüzde 1071 artışla 1.8 milyon dolar, yılın ilk 8 ayın­da yüzde 668.5 artışla 13.9 milyon dolar oldu” diye konuştu.

Mobilya kentin 2’nci büyük sektörü oldu

Mardinli ihracatçıların sektör­lere göre ihracatını da değerlen­diren Başkan Çelik, şöyle devam etti: “Kentimizin lokomotif sek­törü olan Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektörü­müz Irak pazarındaki daralmanın etkisiyle kan kaybetmeye devam ediyor.

Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri sektörümüz ağustosta yüzde 35.2 artışla 11.7 milyon do­lar dış satıma ulaşırken, yılın ilk 7 ayında yüzde 12.1 artışla 88.3 mil­yon dolar ihracata ulaştı. Kenti­mizin 3’üncü sektörü olan kimye­vi maddeler ve mamulleri sektö­rümüz ağustosta yüzde 8.5 artışla 7 milyon dolar, ocak-ağustos dö­neminde ise yüzde 25.8 artışla 54.5 milyon dolar dış satım ger­çekleştirdi.

Çimento cam seramik ve toprak ürünleri sektörümüzde ise ağustosta yüzde 88 artışla 5.7 milyon dolar olarak kaydedilen ihracatımız yılın ilk 8 ayında da yüzde 26.6 artışla 45.4 milyon do­lara ulaştı. 2025’te rekorlara imza atan elektrik ve elektronik sektö­rümüzde de ağustosta yüzde 56.4 artışla 2.9 milyon dolar, yılın ilk 8 ayında da yüzde 39.9 artışla 28.6 milyon dolar dış satıma ulaşıldı. Yılın ilk 8 ayında rekor artışlara imza atan sektörlerimiz ise yüzde 307 artışla otomotiv endüstrisi, yüzde 578.4 artışla fındık ve ma­mulleri, yüzde 699.8 artışla tütün ve yüzde 532.7 artışla süs bitkileri ve mamulleri sektörü oldu.”