Mardin, Irak'taki daralmayı fırsata çevirmek istiyor
Mardin TSO Yönetim Kurulu başkanı Hatip Çelik, kentin lokomotif pazarı olan Irak’taki daralmanın devam ettiğini belirtti. Çelik, “Kaybımız, Mardin için bir tehdit olduğu kadar bir dönüşüm fırsatı da sunuyor. Pazar çeşitliliği Mardin’in ekonomik direncini artıracaktır” dedi.
Mardin’in ağustos ayı ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.8 azalarak 79.1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kentin yılın ilk 7 ayındaki ihracatı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 azalarak toplamda 613 milyon dolar oldu. 2025 yılı itibarıyla Mardin’in dış ticaretinde en büyük paya sahip olan Irak pazarındaki daralma süreci devam ediyor. Yılın ilk 8 ayında Irak’a yapılan ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13.5 düşerek 439.1 milyon dolara geriledi.
Temmuz ayı özelinde ise bu düşüş yüzde 21,3’e ulaştı. Irak’taki daralmanın Mardin ekonomisi için hem yapısal hem de stratejik bir uyarı niteliği taşıdığını ifade eden Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hatip Çelik, yerli üretim politikalarıyla devreye alınan yeni gıda ve sanayi tesislerinin, Irak’ın ithalata olan bağımlılığı azaltma yönünde ilerlediğini söyledi. Ayrıca Irak’ta yaşanan sipariş iptalleri, artan lojistik riskler, bölgesel güvenlik sorunları ve ticari belirsizliklerin Mardinli ihracatçıların sipariş kayıplarını artırdığını belirten Hatip Çelik, “Irak’a aşırı bağımlı ihracat portföyü, dış şoklara karşı kırılganlığımızı artırıyor.
Ancak Irak pazarındaki ihracat kaybımız, Mardin için bir tehdit olduğu kadar bir dönüşüm fırsatı da sunuyor. Bölgesel üretim gücünü koruyarak, pazar çeşitliliğini artırmak ve yüksek katma değerli ürünlerle küresel rekabette yer almak, Mardin’in ekonomik direncini artıracaktır. Bu süreçte kamu kurumları, ihracatçı birlikleri ve yerel girişimcilerin koordineli hareket etmesi kritik önem taşıyor” dedi.
Suriye, İran ve Romanya’daki rekor artış hızlı daralmayı engelliyor
Irak’taki daralmaya rağmen Mardinli ihracatçıların Suriye, Romanya, ABD, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yeni başarı hikayeleri yazdığını belirten Hatip Çelik, “Suriye pazarında ağustos ayında yüzde 216.2 artışla 6.4 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Yılın ilk 8 ayında bu pazara yönelik ihracatımız ise yüzde 14.2 artışla 41 milyon dolara ulaştı. Kentimizin en büyük 3’üncü pazarı konumundaki Romanya pazarında ise ağustosta yüzde 101.2 artışla 3.3 milyon dolar, Ocak – Ağustos döneminde ise yüzde 60,7 artışla 18.1 milyon dolar dış satıma ulaştık.
Kentimizin hızlı gelişen sürpriz pazarlarından biri olan ABD’de ağustosta yüzde 1031.6 artışla 384 bin dolar olarak gerçekleşen ihracatımız yılın ilk 7 ayında yüzde 1.2 artışla toplamda 16.7 milyon dolara ulaştı. İran pazarındaki artışımız devam ediyor. Bu pazara yönelik ihracatımız ağustosta yüzde 1071 artışla 1.8 milyon dolar, yılın ilk 8 ayında yüzde 668.5 artışla 13.9 milyon dolar oldu” diye konuştu.
Mobilya kentin 2’nci büyük sektörü oldu
Mardinli ihracatçıların sektörlere göre ihracatını da değerlendiren Başkan Çelik, şöyle devam etti: “Kentimizin lokomotif sektörü olan Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektörümüz Irak pazarındaki daralmanın etkisiyle kan kaybetmeye devam ediyor.
Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri sektörümüz ağustosta yüzde 35.2 artışla 11.7 milyon dolar dış satıma ulaşırken, yılın ilk 7 ayında yüzde 12.1 artışla 88.3 milyon dolar ihracata ulaştı. Kentimizin 3’üncü sektörü olan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörümüz ağustosta yüzde 8.5 artışla 7 milyon dolar, ocak-ağustos döneminde ise yüzde 25.8 artışla 54.5 milyon dolar dış satım gerçekleştirdi.
Çimento cam seramik ve toprak ürünleri sektörümüzde ise ağustosta yüzde 88 artışla 5.7 milyon dolar olarak kaydedilen ihracatımız yılın ilk 8 ayında da yüzde 26.6 artışla 45.4 milyon dolara ulaştı. 2025’te rekorlara imza atan elektrik ve elektronik sektörümüzde de ağustosta yüzde 56.4 artışla 2.9 milyon dolar, yılın ilk 8 ayında da yüzde 39.9 artışla 28.6 milyon dolar dış satıma ulaşıldı. Yılın ilk 8 ayında rekor artışlara imza atan sektörlerimiz ise yüzde 307 artışla otomotiv endüstrisi, yüzde 578.4 artışla fındık ve mamulleri, yüzde 699.8 artışla tütün ve yüzde 532.7 artışla süs bitkileri ve mamulleri sektörü oldu.”