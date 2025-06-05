Mardin, Irak’taki ihracat kaybını, Suriye ve İran’daki artış ile dengeliyor

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hatip Çelik, 2024 yılında gerçekleştirdiği 1 milyar doları aşkın ihracatıyla Türkiye’nin en çok dış satıma ulaşan 30’uncu ili konumunda olan Mardin’in ihracattaki artışını sürdürdüğünü kaydetti.

"Irak pazarında kan kaybetmeye devam ediyoruz"

2025 yılının ilk 5 ayında Mardinli ihracatçıların bir önceki yıla oranla ihracatını yaklaşık 5 milyon dolar artırarak 390.5 milyon dolar dış satıma ulaştığını ifade eden Hatip Çelik, şu açıklamalarda bulundu:

"Irak pazarında devreye alınan yeni gıda fabrikalarıyla birlikte bu pazarda kan kaybetmeye devam ediyoruz. Ancak küresel pazarlardaki olumsuz gelişmelere karşı hızla aksiyon alan ihracatçılarımız İran ve Suriye pazarında yazdığı yeni başarı hikayeleriyle dış ticaret hacimlerini koruyarak büyümesini sürdürüyor.

Ancak Irak pazarına olan bağımlılığımız firmalar için risk oluşturmaya devam ediyor. Burada firmalarımızı farklı pazarlara yönlendirerek pazar çeşitliliğini artırmaya çalışıyoruz. Bunun için hazırlıklarına başladığımız Ur-Ge projemiz devam ediyor. Hedefimiz, ihracatçılarımızın Avrupa, Amerika ve Afrika’daki katma değerli yeni pazarlara yönelmesini sağlamak. Ayrıca ihracatçılarımız konvansiyonel ürünler yerine portföylerini daha yüksek katma değerli ürünlerle çeşitlendirmesi için Ar-Ge alanında farkındalık artırıcı çalışmalar yapıyoruz. Büyük küresel zorluklara rağmen başarı hikayelerini sürdürerek hacimlerini korumayı başaran Mardinli ihracatçılarımızı kutluyoruz."

İhracat, Suriye’de yüzde 103.6, İran’da 763.2 arttı

Mardin’in lokomotif pazarının Irak olduğuna dikkat çeken Hatip Çelik, ancak buradaki yerli üretim yaklaşımı nedeniyle ihracattaki gerilemenin devam ettiğini aktardı.

Mardinli ihracatçıların Irak’a yılın ilk 5 ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 5.3 azalış ile toplamda 288.2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Çelik, mayıs ayındaki ihracatın ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12.1 azalış ile 62.1 milyon dolar olduğunu söyledi:

"Irak pazarında yaşanan sipariş iptallerini Suriye ve İran pazarındaki rekor ihracat artışı ile dengeliyoruz. Mardinli ihracatçılarımız Irak pazarındaki riskleri farklı ülkelere yönelerek hacimlerini korumaya çalışıyor. Yılın ilk 5 ayında Suriye pazarına yönelik ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 103.6 artarak 24.9 milyon dolara ulaştı.

En büyük 3’üncü pazarımız olan İran’a yönelik ihracatımız da rekorlarla artmaya devam ediyor. Bu pazarda yılın ilk 5 ayındaki ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 763.2 artarak toplamda 9.6 milyon dolara ulaştı. İran şu anda en büyük 3’üncü pazarımız seviyesine ulaştı. 2025 yılında en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz diğer ülkeler sırasıyla 8.7 milyon dolarla Romanya, 8.2 milyon dolarla ABD, 3.9 milyon dolarla Avusturya pazarları oldu."

Süs bitkileri ve fındık mamullerinde ilk ihracat

Mardinli ihracatçıların yılın ilk 5 ayında en çok ihracat yaptığı sektörün 162.8 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü olduğuna dikkat çeken Hatip Çelik, sektörün mayıs ayı ihracatının ise 26.3 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Mardin’in dış ticaretteki en büyük ikinci sektörü olan mobilya kağıt ve orman ürünlerindeki ihracat artışının sürdürdüğünü kaydeden Başkan Çelik, şöyle devam etti:

"Mardinli mobilya kağıt ve orman ürünleri ihracatçılarımızın yılın ilk 5 ayındaki toplam ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 1.8 artış ile 53.3 milyon dolara ulaştı.

Sektörümüz mayıs ayındaki ihracatı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artış ile 15.5 milyon dolara oldu. 2025 yılında başarı hikayeleri yazmaya devam eden kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatçılarımız ise yılın ilk 5 ayında ihracatını 31.8 artırarak toplamda 33.5 milyon dolar dış satım elde etti. 2025 yılında en çok ihracatını artıran sektörlerimiz ise sırasıyla yüzde 650,7 artışla süs bitkileri ve mamulleri, yüzde 578,4 artışla fındık ürünleri ve mamulleri, yüzde 540 artış ile tütün ve yüzde 431 artış ile otomotiv endüstrisi firmalarımız oldu."