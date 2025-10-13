Google Haberler

Marport’un 2025 yatırımlarıyla sürdürülebilir ve yeşil limancılığa odaklandıklarını söyleyen Arkas Holding Liman ve Terminal İşletmeleri Grubu Başkan Yardımcısı Alp Çapa, “Hedefimiz, artan iş hacmini kesintisiz karşılamak ve çağdaş limancılığı geleceğe taşımak” dedi.

Marport, yatırımlarıyla yeşil limancılığa odaklandı

Arkas Holding Liman ve Terminal İşletmeleri Grubu bünyesinde faa­liyet gösteren Marport, 2025 yı­lında yoğun bir yatırım sürecine girerek dijital altyapıdan teknik donanıma, iş ve işçi güvenliğin­den müşteri memnuniyetinin yükselmesine ve yeşil dönüşüme kadar geniş bir alanda iyileştir­me çalışmalarını sürdürüyor.

Ambarlı’da faaliyet gösteren Martport’un 2.3 milyon TEU ka­pasite ile hizmet verdiğini söyle­yen Arkas Holding Liman ve Ter­minal İşletmeleri Grubu Başkan Yardımcısı Alp Çapa, yaklaşık 1,7 milyon TEU ile hizmet verdikle­rini belirtti. 2001 yılında kurulan Martport’ta kuruluşundan bugü­ne 1 milyar doları aşan bir yatı­rım yapıldığını ifade eden Çapa, Modernizasyon Projesi kapsa­mında yapılan yatırım tutarının 250 milyon dolar olduğunu ve 2026 yılında da yeni yatırımlara hız kesmeden devam edileceğini dile getirdi.

Stratejik konumu sayesinde Asya, Avrupa ve Ortadoğu tica­ret koridorlarının kesişim nok­tasında bulunan Marport’un mo­dern altyapısı, dijital çözümleri ve ekipmanları ile hızlı yükleme/ boşaltma süreçleri sundukları­nı söyleyen Çapa, limanın Türki­ye’nin konteyner hacminin yüz­de 12’sini, Marmara konteyner hacminin de yüzde 19’unu karşı­ladığını ifade etti. Çapa, sözlerine şöyle devam etti, “Marport ola­rak yıllık 2,3 milyon TEU kapa­sitemizle Türkiye’nin en büyük konteyner limanlarından biri­yiz. Önceliğimiz artan iş hacmi­ni kesintisiz karşılamak, müşteri memnuniyetini üst seviyede tut­mak ve sürdürülebilir limancı­lık vizyonunu geleceğe taşımak” dedi.

Yakın zamanda tamamlanan 250 milyon dolarlık Moderni­zasyon Projesi’nin ile beşinci rıhtım 360 metreden 450 met­reye uzatıldığını, liman derin­liğinin artırıldığını ve dört yeni elektrikli Ship to Shore Gantry Crane vincin hizmete alındığını kaydeden Çapa, “Bugün tüm rıh­tımlarımızda SSG vinçlerle hiz­met veren Türkiye’deki ilk termi­nal konumundayız. Yeni vinçler, dünyanın en büyük gemilerine kesintisiz ve hızlı hizmet sunma­mıza olanak sağlıyor. Geçtiğimiz günlerde MSC MARIELLA’yı başarıyla elleçledik” ifadelerini kullandı.

Marport ayrıca fiziki kapasite artırımıyla birlikte yeşil enerji ve dijital entegrasyon yatırımlarına odaklanıyor. Çapa, bu yatırımla­rın Türkiye limancılığının 2050 hedeflerine uyum sağlamasında kritik rol oynadığını vurguladı.

“Hat çeşitliliğimiz artıyor”

Marport’un geniş bir coğraf­yada hizmet verdiğini de dile ge­tiren Çapa, “Düzenli servisleri bulunan ve ev sahipliği yaptığı­mız hatlarımızla Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika pazarlarına kolayca ulaşılabiliyor. 2024 ve 2025 yıllarında yalnızca kapa­sitemizi artırmakla kalmadık, operasyonel verimliliğimizi de güçlendirdik. Bu gelişmeler pa­ralelinde Marport, dünyanın ön­de gelen Uzak Doğu hat iş birlik­lerinden Premier Alliance başta olmak üzere pek çok yeni servi­sin rotasında yer almaya başladı. Böylelikle konteyner hacmimiz­de sürdürülebilir artış sağlarken küresel ticaretteki etkinliğimizi de pekiştiriyoruz. Güncellenen hat çeşitliliğimiz, ekipman gücü­müz ve müşteri odaklı hizmet an­layışımızla Marport olarak Türk ihracatçısına uluslararası reka­bette üstünlük sağlamaya devam ediyoruz” dedi.

“Türk limanları açısından yeni fırsatlar doğdu”

Limancılık sektörünün bugü­nü ve geleceğine dair değerlen­dirmelerde bulunan Çapa, 2024 ve 2025 yıllarındaki küresel ve bölgesel gelişmelerin Türk li­mancılığını etkileyen yeni dina­mikler oluşturduğunu söyledi. Çapa, özellikle 2023’ün son çey­reğinde ortaya çıkan ve 2024 bo­yunca etkilerini sürdüren Kızıl­deniz güvenlik krizine dikkat çe­kerek, “Süveyş Kanalı üzerinden yapılan transit geçişlerde kay­da değer bir düşüş yaşandı. Bu durum, küresel denizyolu taşı­macılığında alternatif güzergah arayışlarını hızlandırdı ve teda­rik zincirinde bölgesel kaymalar yarattı” dedi.

Türk limanlarının doğrudan etkilenmediğini ancak lojistik zincirinin yeniden şekillendiği süreçte dolaylı etkilerin kaçınıl­maz olduğunu vurgulayan Çapa, “Transit sürelerindeki uzama­lar, taşıma maliyetlerindeki ar­tışlar ve gemi rotalarındaki sap­malar, özellikle doğu-batı ek­senli hatlarda faaliyet gösteren limanlar için operasyonel plan­lamaları yeniden gözden geçir­meyi gerekli kıldı” ifadelerini kullandı.

Çapa, 2025 yılı itibarıyla sek­tör genelinde beklentilerin al­tında bir hacim artışı gözlemlen­diğini ifade ederek, “Bunun te­mel nedenleri arasında küresel ticaretin yavaş seyri, yüksek enf­lasyon, navlun piyasalarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik risk­lerin devam etmesi sayılabilir” dedi. Bu sürecin, Türk limanları açısından bazı fırsatlar da yarat­tığını belirten Çapa, “Alternatif yük koridorlarının oluşumu ve bölgesel lojistik üs olma potansi­yelinin güçlenmesi, transit süre­lerinin artması ve servislere ek gemi konulması ile intermodal bağlantıların önem kazanması, sektör oyuncularına orta ve uzun vadeli stratejik avantajlar sağlı­yor” diye konuştu.

“Olumlu beklentiler içindeyiz”

2025’in ilk yarısında küresel ticaretin kırılgan yapısı ve jeo­politik risklerin sektör genelin­de temkinli bir duruşu zorunlu kılmış olsa da yılın ikinci yarısı­na ilişkin daha dengeli ve iyim­ser bir beklenti içinde oldukla­rının altını çizen Çapa, özellikle Avrupa ve Kuzey Afrika pazarla­rında ticaret hacmindeki topar­lanmanın ihracat yüklerinde ar­tış sağladığını vurgulayarak “Bu eğilim yıl sonuna kadar devam ederse, konteyner terminalimiz Marport yüzde 4-5 büyüme ger­çekleştirebilir” dedi.

Çağdaş bir liman modeli oluşturulmalı

Türk limancılığının 2050 viz­yonuna ulaşması için bazı adım­ların atılması gerektiğini belir­ten Alp Çapa, “İşletme hakkı sü­releri uzun vadeli olmalı. Teşvik mekanizmaları güçlendirilme­li” dedi. Yeşil liman uygulamala­rı ve dijitalleşme yatırımlarında devlet desteğinin önemine vurgu yapan Çapa, “Çağdaş bir liman yönetimi ve sadeleşmiş mevzuat hem özerklik hem de rekabetçi­lik için stratejik gereklilik” ifa­delerini kullandı.

Çapa, yeşil dönüşümün ka­çınılmaz olduğunu belirte­rek, “Gerçek yeşil liman; ken­di enerjisini yenilenebilir kay­naklardan üreten, otomasyon ve elektrikli ekipmanlarla ve­rimlilik sağlayan, atık yöneti­mi ve karbon emisyonunu izle­yen limandır. Kamu politikaları, denetimler ve performansa da­yalı sistemlerle dönüşümü hız­landırmalı” diye konuştu.

