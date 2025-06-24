Memiş: İhracatta ivmeyi Cezayir Belçika ve Filistin sağladı

Akdeniz Hububat, Bak­liyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kuru­lu Başkanı Veysel Memiş, mayıs ayında 142,3 milyon dolar ihra­cat gerçekleştirdiklerini açıkla­dı.

İhracat performansının dal­galı, dönüşüme açık ama aynı zamanda potansiyel barındıran bir tablo yansıttığını vurgulayan AHBİB Başkanı Veysel Memiş, küresel ticaretin sarsıntılı döne­minde pazarlama ve lojistik alt­yapılarının dijitalleşmesi ile tü­ketici trendlerine göre yapılan­manın ihracatı sürdürülebilir kılacak anahtar adımlar olduğu­nu söyledi.

“Mayısta en çok pastacılık ürünleri ihraç ettik”

Mayıs ayında sektörün, AH­BİB sorumluluk bölgesinde 172 bin 446 ton ürünü değere dö­nüştürdüğünü dile getiren Baş­kan Veysel Memiş, “Yılın beşinci ayında en çok ihracat yaptığımız ürün grupları listesinde pastacı­lık ürünleri, bakliyat ve bitkisel yağlar ilk üç sırada yer aldı. Pas­tacılık ürünlerinde 29,9 milyon dolar, bakliyatta 28,1 milyon do­lar ve bitkisel yağlarda 19,8 mil­yon dolar ihracat gerçekleştir­dik. Söz konusu dönemde bölge ihracatımızda en önemli ürün kırmızı mercimek oldu. 17,4 mil­yon dolar değere ulaştığımız kır­mızı mercimek, bölge sektör ih­racatımızın yüzde 12’sini oluş­turdu.” diye konuştu.

Cezayir, Belçika ve Filistin’de rekor artışlar

AHBİB’in mayıs ayı ihracatı­nı ülkelere göre değerlendiren Başkan Veysel Memiş, en önem­li pazarların Orta Doğu, Afrika, Avrupa Birliği ve Amerika ül­keleri olduğunu, toplam 122 ül­kenin 67’sinde ihracat hacmin­de artış kaydettiklerini belirtti. Başkan Veysel Memiş, şunları söyledi: “Mayıs ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler liste­sinde Irak, İran ve Suriye, ilk üç­te yer aldı. Irak’a 17,2 milyon do­lar, İran’a 13,8 milyon dolar ve Su­riye’ye 10,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik.

Söz konusu dö­nemde ihracat hacminde anlam­lı artışlar yakaladığımız pazarlar arasında Cezayir, Belçika ve Fi­listin dikkat çekti. Cezayir paza­rında yüzde 1.298 artışla 6,4 mil­yon dolar, Belçika pazarında yüz­de 961 artışla 2,9 milyon dolar ve Filistin pazarında yüzde 580 ar­tışla 3,2 milyon dolar değere ulaş­tık. Mayıs ayında anlamlı artış­lar kaydettiğimiz diğer pazarlar; Senegal, Seyşel Adaları, Cibuti, Singapur, Özbekistan, Slovenya ve Bahreyn oldu.” Başkan Veysel Memiş, 2025 yılının Ocak-Ma­yıs döneminde AHBİB’in ihracat performansının 738,4 milyon do­lar düzeyine ulaştığını sözlerine ekledi