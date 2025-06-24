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Memiş: İhracatta ivmeyi Cezayir Belçika ve Filistin sağladı

AHBİB’in mayıs ayı ihracatını değerlendiren Başkan Veysel Memiş, en önemli pazarların Orta Doğu, Afrika, Avrupa Birliği ve Amerika ülkeleri olduğunu, toplam 122 ülkenin 67’sinde ihracat hacminde artış kaydettiklerini belirtti. Memiş, özellikle Cezayir, Belçika ve Filistin’de rekor artışlar yaşandığını söyledi.

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Memiş: İhracatta ivmeyi Cezayir Belçika ve Filistin sağladı
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Akdeniz Hububat, Bak­liyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kuru­lu Başkanı Veysel Memiş, mayıs ayında 142,3 milyon dolar ihra­cat gerçekleştirdiklerini açıkla­dı.

İhracat performansının dal­galı, dönüşüme açık ama aynı zamanda potansiyel barındıran bir tablo yansıttığını vurgulayan AHBİB Başkanı Veysel Memiş, küresel ticaretin sarsıntılı döne­minde pazarlama ve lojistik alt­yapılarının dijitalleşmesi ile tü­ketici trendlerine göre yapılan­manın ihracatı sürdürülebilir kılacak anahtar adımlar olduğu­nu söyledi.

“Mayısta en çok pastacılık ürünleri ihraç ettik”

Mayıs ayında sektörün, AH­BİB sorumluluk bölgesinde 172 bin 446 ton ürünü değere dö­nüştürdüğünü dile getiren Baş­kan Veysel Memiş, “Yılın beşinci ayında en çok ihracat yaptığımız ürün grupları listesinde pastacı­lık ürünleri, bakliyat ve bitkisel yağlar ilk üç sırada yer aldı. Pas­tacılık ürünlerinde 29,9 milyon dolar, bakliyatta 28,1 milyon do­lar ve bitkisel yağlarda 19,8 mil­yon dolar ihracat gerçekleştir­dik. Söz konusu dönemde bölge ihracatımızda en önemli ürün kırmızı mercimek oldu. 17,4 mil­yon dolar değere ulaştığımız kır­mızı mercimek, bölge sektör ih­racatımızın yüzde 12’sini oluş­turdu.” diye konuştu.

Cezayir, Belçika ve Filistin’de rekor artışlar

AHBİB’in mayıs ayı ihracatı­nı ülkelere göre değerlendiren Başkan Veysel Memiş, en önem­li pazarların Orta Doğu, Afrika, Avrupa Birliği ve Amerika ül­keleri olduğunu, toplam 122 ül­kenin 67’sinde ihracat hacmin­de artış kaydettiklerini belirtti. Başkan Veysel Memiş, şunları söyledi: “Mayıs ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler liste­sinde Irak, İran ve Suriye, ilk üç­te yer aldı. Irak’a 17,2 milyon do­lar, İran’a 13,8 milyon dolar ve Su­riye’ye 10,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik.

Söz konusu dö­nemde ihracat hacminde anlam­lı artışlar yakaladığımız pazarlar arasında Cezayir, Belçika ve Fi­listin dikkat çekti. Cezayir paza­rında yüzde 1.298 artışla 6,4 mil­yon dolar, Belçika pazarında yüz­de 961 artışla 2,9 milyon dolar ve Filistin pazarında yüzde 580 ar­tışla 3,2 milyon dolar değere ulaş­tık. Mayıs ayında anlamlı artış­lar kaydettiğimiz diğer pazarlar; Senegal, Seyşel Adaları, Cibuti, Singapur, Özbekistan, Slovenya ve Bahreyn oldu.” Başkan Veysel Memiş, 2025 yılının Ocak-Ma­yıs döneminde AHBİB’in ihracat performansının 738,4 milyon do­lar düzeyine ulaştığını sözlerine ekledi

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL