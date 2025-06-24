Memiş: İhracatta ivmeyi Cezayir Belçika ve Filistin sağladı
AHBİB’in mayıs ayı ihracatını değerlendiren Başkan Veysel Memiş, en önemli pazarların Orta Doğu, Afrika, Avrupa Birliği ve Amerika ülkeleri olduğunu, toplam 122 ülkenin 67’sinde ihracat hacminde artış kaydettiklerini belirtti. Memiş, özellikle Cezayir, Belçika ve Filistin’de rekor artışlar yaşandığını söyledi.
Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, mayıs ayında 142,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.
İhracat performansının dalgalı, dönüşüme açık ama aynı zamanda potansiyel barındıran bir tablo yansıttığını vurgulayan AHBİB Başkanı Veysel Memiş, küresel ticaretin sarsıntılı döneminde pazarlama ve lojistik altyapılarının dijitalleşmesi ile tüketici trendlerine göre yapılanmanın ihracatı sürdürülebilir kılacak anahtar adımlar olduğunu söyledi.
“Mayısta en çok pastacılık ürünleri ihraç ettik”
Mayıs ayında sektörün, AHBİB sorumluluk bölgesinde 172 bin 446 ton ürünü değere dönüştürdüğünü dile getiren Başkan Veysel Memiş, “Yılın beşinci ayında en çok ihracat yaptığımız ürün grupları listesinde pastacılık ürünleri, bakliyat ve bitkisel yağlar ilk üç sırada yer aldı. Pastacılık ürünlerinde 29,9 milyon dolar, bakliyatta 28,1 milyon dolar ve bitkisel yağlarda 19,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Söz konusu dönemde bölge ihracatımızda en önemli ürün kırmızı mercimek oldu. 17,4 milyon dolar değere ulaştığımız kırmızı mercimek, bölge sektör ihracatımızın yüzde 12’sini oluşturdu.” diye konuştu.
Cezayir, Belçika ve Filistin’de rekor artışlar
AHBİB’in mayıs ayı ihracatını ülkelere göre değerlendiren Başkan Veysel Memiş, en önemli pazarların Orta Doğu, Afrika, Avrupa Birliği ve Amerika ülkeleri olduğunu, toplam 122 ülkenin 67’sinde ihracat hacminde artış kaydettiklerini belirtti. Başkan Veysel Memiş, şunları söyledi: “Mayıs ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde Irak, İran ve Suriye, ilk üçte yer aldı. Irak’a 17,2 milyon dolar, İran’a 13,8 milyon dolar ve Suriye’ye 10,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik.
Söz konusu dönemde ihracat hacminde anlamlı artışlar yakaladığımız pazarlar arasında Cezayir, Belçika ve Filistin dikkat çekti. Cezayir pazarında yüzde 1.298 artışla 6,4 milyon dolar, Belçika pazarında yüzde 961 artışla 2,9 milyon dolar ve Filistin pazarında yüzde 580 artışla 3,2 milyon dolar değere ulaştık. Mayıs ayında anlamlı artışlar kaydettiğimiz diğer pazarlar; Senegal, Seyşel Adaları, Cibuti, Singapur, Özbekistan, Slovenya ve Bahreyn oldu.” Başkan Veysel Memiş, 2025 yılının Ocak-Mayıs döneminde AHBİB’in ihracat performansının 738,4 milyon dolar düzeyine ulaştığını sözlerine ekledi