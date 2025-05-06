Mersin stratejik sektörlerde odaklanma hedefliyor
MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, kentin ekonomik performansını değerlendirdi. Lojistik ekseninde tarım, ticaret ve sanayinin kentin omurgası olduğunu söyleyen Kayan, şehrin ortak akılla yönetilmesi gerektiğini söyledi.
Müstakil Sanayici ve İş Adamlar Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Mersin’in çok kimlikli ekonomik yapısının artık parçalı bir görünümden çıkıp, odaklı ve entegre bir büyüme modeline kavuşması gerektiğini belirtti. Kayan, kentin geleceğinin lojistik ekseninde, tarım, ticaret ve sanayi odaklı şekillenmesi gerektiğini vurguladı.
“Mersin’in işi vaktinden çok; bu nedenle meseleye duygusal değil, rasyonel bakmak gerekir” diyen Kayan, stratejik sektörlerde kararlılıkla ilerlenmesi gerektiğini ifade etti. Başkan Kayan, Mersin’in lojistik kabiliyetlerine dikkat çekerek, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4’lük bir artışla yalnızca 2025 yılının ilk çeyreğinde limanda yaklaşık 490 bin TEU konteyner elleçlendiğini söyledi. Yıllık hedefin 2,6 milyon TEU olduğunu vurgulayan Kayan, özellikle liman genişleme projesinin önemine işaret etti.
“Limanın büyümesi yetmez, kara tarafı da entegre gelişmeli”
Başkan Kayan, devam eden liman genişleme projelerinin Mersin için stratejik önem taşıdığını belirterek, “Bu proje tamamlandığında Mersin Limanı’nın kapasitesi yüzde 50 artacak. Bu yalnızca taşıma hacmini değil, bölgenin tüm lojistik entegrasyonunu dönüştürecek bir hamledir,” dedi. Ancak sadece deniz tarafında değil, kara tarafında da eş zamanlı gelişimin şart olduğuna dikkat çeken Kayan, “Limanın büyümesi yetmez; yeni liman projeleri hızlı bir şekilde hayata geçirilmelidir. Kara limanları (dryport) ve lojistik sahaların da aynı oranda büyümesi, desteklenmesi gerekiyor. Entegre bir büyüme modeli olmadan liman potansiyelini tam anlamıyla kullanmak mümkün değil” ifadelerini kullandı.
Kayan, liman yatırımlarının tam anlamıyla verimli olabilmesi için sadece fiziki kapasite artışının yeterli olmayacağını vurgulayarak, “Demiryolu bağlantısının limana kadar uzatılması, dijital gümrük sistemlerinin geliştirilmesi ve çevre yollarıyla entegre çalışacak lojistik merkezlerin kurulması gibi adımların liman yatırımıyla eş zamanlı hayata geçirilmesi şarttır.” dedi. Mersin’in Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’e açılan stratejik bir ticaret kapısı olduğunu hatırlatan Kayan, bu potansiyelin sürdürülebilir ve rekabetçi bir altyapıyla desteklenmesi gerektiğini belirtti.
Mersin Serbest Bölgesi’nin 2025’in ilk üç ayında yaklaşık 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştığını belirten Kayan, bölgede 9 binden fazla kişinin istihdam edildiğini aktardı. Yıllık toplam ticaret hacminin 3,7 milyar doları bulduğunu belirten Kayan, serbest bölgedeki üretim ve hizmet çeşitliliğinin uluslararası rekabet açısından kritik olduğunu söyledi. Mersin’de dış ticaret yapan firma sayısının artmakta olduğunu, özellikle lojistik maliyet avantajı ve gümrük hızlandırma süreçlerinin yatırımcıyı cezbettiğini belirten Kayan, yenilikçi ve dijital ticaret platformlarının da desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
“Tarımsal sanayileşmede kaybedecek zaman yok”
MÜSİAD Mersin Başkanı Mehmet Sait Kayan, Mersin’in tarımsal üretim ve ihracat gücünün stratejik düzeyde olduğunu vurgulayarak, ilin yaş meyve ve sebze ihracatında Türkiye’nin lider şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Kayan, 2025 yılı Mart ayı itibarıyla Mersin’in 71,2 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatıyla Türkiye genelindeki toplam ihracatın yüzde 24’ünü tek başına gerçekleştirdiğini ifade etti. “Bu şehir sadece üretmiyor, aynı zamanda ülkeye döviz kazandıran, dış ticarette söz sahibi bir merkez konumunda. Örneğin narenciyede Mersin, 54,3 milyon dolarlık ihracatla Türkiye genelindeki narenciye ihracatının yüzde 46’sını sırtlıyor” dedi.
Bu noktada ihtisas organize sanayi bölgelerinin büyük önem taşıdığını belirten Kayan, Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (TÜİOSB), bu dönüşüm için en somut adımlardan biri olduğuna dikkat çekti. Kayan, “300 hektarlık alanda 100 firmaya ev sahipliği yapacak ve 10 bin kişiye istihdam sağlayacak bu yatırım, tarım sanayimizin kalbi olabilir. Altyapısı tamamlandı, yatırımcı hazır. Ama inşaat süreci ne yazık ki beklenenden çok daha yavaş ilerliyor. Bu hızla gidersek potansiyelin gerisinde kalırız. TÜİOSB’nin bir an önce faaliyete geçmesi ve bu minvaldeki organize gıda yatırımlarının artması Mersin tarım sanayisi için bir zorunluluktur.” diye konuştu.
Kayan, süreçte zaman kaybı yaşanmasının hem ekonomik hem de sosyal fırsatları ertelediğini belirterek, bu konuda artık net bir takvim ortaya konması gerektiğini ve sürecin hızlandırılarak acil ve kararlı adımların atılması gerektiğini vurguladı.
“Yatırımcılara cazip ortamlar sunmalıyız”
Başkan Kayan, Mersin Organize Sanayi Bölgesi’nin (MOSB) yüzde 100 doluluk oranına ulaşmış olduğunu, 5. genişleme alanına yeni yatırımcı başvuruları alındığını, yeni kurulan ve arsa tahsisleri devam eden Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nin (TOSB) ve ilçe OSB’lerinin de kent ticaretine büyük katkı sağladığını ve sağlayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti: “Ancak yatırımcıyı sadece OSB’ye yer vererek çekemeyiz. Onlara cazip gelecek bir ortam sunmalıyız: net teşvikler, hızlı izin süreçleri, güçlü iş gücü, dijital altyapı, ulaşım kolaylığı…
Bunlar artık olmazsa olmaz. Bir de yatırımcının gözü kulağı hep şehre dair büyük vizyonlarda oluyor. Mersin’in ‘Orta Doğu’ya açılan ticaret kapısı’ söylemi çok kıymetli ama bunun arkasını doldurmak gerekiyor. Devreye alınan Çukurova Bölgesel Havalimanı gibi projelerin bir an önce tam kapasite ile çalışması, limanın demiryolu bağlantısının tamamlanması, gümrük süreçlerinin hızlandırılması gibi adımlar yatırımcının ‘Evet, ben bu şehirde olmalıyım’ demesini sağlar.”