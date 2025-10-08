Google Haberler

MIP, yeni terminalin ilk gemisini karşıladı

MIP, 880 metrelik East Med Hub 2 (EMH2) Terminali’nde 400 metrelik mega gemi MSC DITTE’yi karşıladı. Dev geminin gelişi törenle kutlanırken, MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, “Bu başarı Mersin’i küresel ticaretin merkezlerinden biri haline getiriyor” dedi.

MIP, yeni terminalin ilk gemisini karşıladı

Mersin Uluslararası Li­manı (MIP), 880 met­re uzunluğundaki ye­ni tamamlanan East Med Hub 2 (EMH2) Terminali’ne 400 met­relik mega gemi MSC DITTE’yi başarıyla yanaştırdı. 19 bin 313 TEU kapasiteli konteyner gemi­sinin gelişi, düzenlenen bir karşı­lama töreniyle kutlandı. MIP Ge­nel Müdürü Ajay Kumar Singh, törende yaptığı konuşmada, “Bu­gün Mersin Uluslararası Lima­nı için tarihi bir gün.

MSC DIT­TE’nin limanımıza yanaşması, Mersin’in dünya ticaretindeki güçlü konumunu ve bölgesel lo­jistik merkezi rolünü pekiştiren önemli bir kilometre taşıdır. 400 metrelik gemiler, küresel teda­rik zincirinin kilit oyuncularıdır. Daha fazla yükü tek seferde ta­şıma kapasiteleriyle lojistik ve­rimliliğe katkı sunarken, karbon emisyonlarını azaltmalarıyla da sürdürülebilir lojistiğin en güçlü destekçilerindendir.

Mersin Limanı’nda bu ölçekte bir gemiyi güvenli ve hızlı biçim­de elleçleyerek uluslararası tica­retin kesintisiz akışında önemli bir görevi başarıyla tamamladık ve yeni bir çağ başlattık. EMH2 Terminali, rıhtım derinliği, yük­sek kapasiteli vinçleri ve dijital operasyon yönetimi ile bu dev ge­milerin sorunsuz yanaşması için gerekli tüm altyapıya sahiptir” dedi.

“Türkiye’nin küresel ticaretteki konumunu güçlendirdik”

Mersin Uluslararası Limanı A.Ş.’nin 2007 yılından bu yana yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin en büyük konteyner limanların­dan biri haline geldiğini vurgu­layan Singh, sözlerini şöyle sür­dürdü: “EMH2 ile yalnızca ka­pasitemizi artırmakla kalmadık, aynı zamanda Avrupa, Orta Do­ğu, Afrika ve Asya’yı birbirine bağlayan kilit bir liman olarak Türkiye’nin küresel ticaretteki stratejik konumunun güçlenme­sine katkı sağladık. Bundan son­raki süreçte, Türkiye’nin dünya denizciliğindeki rekabet gücü­nü daha da ileri taşımak için ya­tırımlarımıza hız kesmeden de­vam edeceğiz.”

MSC Mersin Bölge Müdürü Uğur Tosuner, Mersin’in Ana­dolu’yu dünyaya bağlayan en önemli ticaret kapılarından bi­ri olduğunu vurgulayarak, “Bu­gün burada toplanmamıza ve­sile olan 19.313 TEU kapasiteli MSC DITTE, Tiger servisimizin en büyük üyelerinden biridir. Bu hat, Batı Afrika ve Uzak Do­ğu’nun önemli pazarlarına hız­lı ve direkt bağlantı sağlayacak­tır. MSC, Türkiye’ye her zaman inandı ve yatırımlarını sürdürü­yor. Bu inancın sembollerinden biri de Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına, dünyanın en büyük gemilerinden birine ‘Türkiye’ adının verilmesidir. Umuyorum ki yakın zamanda ‘MSC TÜRKİ­YE’yi Mersin’de ağırlayacak ve bununla gurur duyacağız” ifade­lerini kullandı.

“Singapur’un Türkiye’ye güveninin sembolü”

Törende konuşan Singapur Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ann Margaret Mathew, “EMH2 Terminali’nin tamamlanma­sı ve MSC DITTE gibi çok daha büyük konteyner gemilerini ka­bul edebilecek donanıma sahip olması büyük bir başarı. Küre­sel ticaretin gergin bir dönem­den geçtiği bu süreçte, MIP’nin sağlam tedarik zincirine katkı sağlaması takdire değer. Bu yatı­rım, PSA’nın MIP’nin geleceğine olan bağlılığının bir göstergesi­dir. Aynı zamanda Singapur’un Türkiye’nin uzun vadeli büyüme potansiyeline duyduğu güvenin de sembolüdür” dedi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL