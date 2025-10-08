MIP, yeni terminalin ilk gemisini karşıladı
MIP, 880 metrelik East Med Hub 2 (EMH2) Terminali’nde 400 metrelik mega gemi MSC DITTE’yi karşıladı. Dev geminin gelişi törenle kutlanırken, MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, “Bu başarı Mersin’i küresel ticaretin merkezlerinden biri haline getiriyor” dedi.
Mersin Uluslararası Limanı (MIP), 880 metre uzunluğundaki yeni tamamlanan East Med Hub 2 (EMH2) Terminali’ne 400 metrelik mega gemi MSC DITTE’yi başarıyla yanaştırdı. 19 bin 313 TEU kapasiteli konteyner gemisinin gelişi, düzenlenen bir karşılama töreniyle kutlandı. MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, törende yaptığı konuşmada, “Bugün Mersin Uluslararası Limanı için tarihi bir gün.
MSC DITTE’nin limanımıza yanaşması, Mersin’in dünya ticaretindeki güçlü konumunu ve bölgesel lojistik merkezi rolünü pekiştiren önemli bir kilometre taşıdır. 400 metrelik gemiler, küresel tedarik zincirinin kilit oyuncularıdır. Daha fazla yükü tek seferde taşıma kapasiteleriyle lojistik verimliliğe katkı sunarken, karbon emisyonlarını azaltmalarıyla da sürdürülebilir lojistiğin en güçlü destekçilerindendir.
Mersin Limanı’nda bu ölçekte bir gemiyi güvenli ve hızlı biçimde elleçleyerek uluslararası ticaretin kesintisiz akışında önemli bir görevi başarıyla tamamladık ve yeni bir çağ başlattık. EMH2 Terminali, rıhtım derinliği, yüksek kapasiteli vinçleri ve dijital operasyon yönetimi ile bu dev gemilerin sorunsuz yanaşması için gerekli tüm altyapıya sahiptir” dedi.
“Türkiye’nin küresel ticaretteki konumunu güçlendirdik”
Mersin Uluslararası Limanı A.Ş.’nin 2007 yılından bu yana yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin en büyük konteyner limanlarından biri haline geldiğini vurgulayan Singh, sözlerini şöyle sürdürdü: “EMH2 ile yalnızca kapasitemizi artırmakla kalmadık, aynı zamanda Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya’yı birbirine bağlayan kilit bir liman olarak Türkiye’nin küresel ticaretteki stratejik konumunun güçlenmesine katkı sağladık. Bundan sonraki süreçte, Türkiye’nin dünya denizciliğindeki rekabet gücünü daha da ileri taşımak için yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”
MSC Mersin Bölge Müdürü Uğur Tosuner, Mersin’in Anadolu’yu dünyaya bağlayan en önemli ticaret kapılarından biri olduğunu vurgulayarak, “Bugün burada toplanmamıza vesile olan 19.313 TEU kapasiteli MSC DITTE, Tiger servisimizin en büyük üyelerinden biridir. Bu hat, Batı Afrika ve Uzak Doğu’nun önemli pazarlarına hızlı ve direkt bağlantı sağlayacaktır. MSC, Türkiye’ye her zaman inandı ve yatırımlarını sürdürüyor. Bu inancın sembollerinden biri de Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına, dünyanın en büyük gemilerinden birine ‘Türkiye’ adının verilmesidir. Umuyorum ki yakın zamanda ‘MSC TÜRKİYE’yi Mersin’de ağırlayacak ve bununla gurur duyacağız” ifadelerini kullandı.
“Singapur’un Türkiye’ye güveninin sembolü”
Törende konuşan Singapur Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ann Margaret Mathew, “EMH2 Terminali’nin tamamlanması ve MSC DITTE gibi çok daha büyük konteyner gemilerini kabul edebilecek donanıma sahip olması büyük bir başarı. Küresel ticaretin gergin bir dönemden geçtiği bu süreçte, MIP’nin sağlam tedarik zincirine katkı sağlaması takdire değer. Bu yatırım, PSA’nın MIP’nin geleceğine olan bağlılığının bir göstergesidir. Aynı zamanda Singapur’un Türkiye’nin uzun vadeli büyüme potansiyeline duyduğu güvenin de sembolüdür” dedi.