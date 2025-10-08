MIP, yeni terminalin ilk gemisini karşıladı

Mersin Uluslararası Li­manı (MIP), 880 met­re uzunluğundaki ye­ni tamamlanan East Med Hub 2 (EMH2) Terminali’ne 400 met­relik mega gemi MSC DITTE’yi başarıyla yanaştırdı. 19 bin 313 TEU kapasiteli konteyner gemi­sinin gelişi, düzenlenen bir karşı­lama töreniyle kutlandı. MIP Ge­nel Müdürü Ajay Kumar Singh, törende yaptığı konuşmada, “Bu­gün Mersin Uluslararası Lima­nı için tarihi bir gün.

MSC DIT­TE’nin limanımıza yanaşması, Mersin’in dünya ticaretindeki güçlü konumunu ve bölgesel lo­jistik merkezi rolünü pekiştiren önemli bir kilometre taşıdır. 400 metrelik gemiler, küresel teda­rik zincirinin kilit oyuncularıdır. Daha fazla yükü tek seferde ta­şıma kapasiteleriyle lojistik ve­rimliliğe katkı sunarken, karbon emisyonlarını azaltmalarıyla da sürdürülebilir lojistiğin en güçlü destekçilerindendir.

Mersin Limanı’nda bu ölçekte bir gemiyi güvenli ve hızlı biçim­de elleçleyerek uluslararası tica­retin kesintisiz akışında önemli bir görevi başarıyla tamamladık ve yeni bir çağ başlattık. EMH2 Terminali, rıhtım derinliği, yük­sek kapasiteli vinçleri ve dijital operasyon yönetimi ile bu dev ge­milerin sorunsuz yanaşması için gerekli tüm altyapıya sahiptir” dedi.

“Türkiye’nin küresel ticaretteki konumunu güçlendirdik”

Mersin Uluslararası Limanı A.Ş.’nin 2007 yılından bu yana yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin en büyük konteyner limanların­dan biri haline geldiğini vurgu­layan Singh, sözlerini şöyle sür­dürdü: “EMH2 ile yalnızca ka­pasitemizi artırmakla kalmadık, aynı zamanda Avrupa, Orta Do­ğu, Afrika ve Asya’yı birbirine bağlayan kilit bir liman olarak Türkiye’nin küresel ticaretteki stratejik konumunun güçlenme­sine katkı sağladık. Bundan son­raki süreçte, Türkiye’nin dünya denizciliğindeki rekabet gücü­nü daha da ileri taşımak için ya­tırımlarımıza hız kesmeden de­vam edeceğiz.”

MSC Mersin Bölge Müdürü Uğur Tosuner, Mersin’in Ana­dolu’yu dünyaya bağlayan en önemli ticaret kapılarından bi­ri olduğunu vurgulayarak, “Bu­gün burada toplanmamıza ve­sile olan 19.313 TEU kapasiteli MSC DITTE, Tiger servisimizin en büyük üyelerinden biridir. Bu hat, Batı Afrika ve Uzak Do­ğu’nun önemli pazarlarına hız­lı ve direkt bağlantı sağlayacak­tır. MSC, Türkiye’ye her zaman inandı ve yatırımlarını sürdürü­yor. Bu inancın sembollerinden biri de Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına, dünyanın en büyük gemilerinden birine ‘Türkiye’ adının verilmesidir. Umuyorum ki yakın zamanda ‘MSC TÜRKİ­YE’yi Mersin’de ağırlayacak ve bununla gurur duyacağız” ifade­lerini kullandı.

“Singapur’un Türkiye’ye güveninin sembolü”

Törende konuşan Singapur Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ann Margaret Mathew, “EMH2 Terminali’nin tamamlanma­sı ve MSC DITTE gibi çok daha büyük konteyner gemilerini ka­bul edebilecek donanıma sahip olması büyük bir başarı. Küre­sel ticaretin gergin bir dönem­den geçtiği bu süreçte, MIP’nin sağlam tedarik zincirine katkı sağlaması takdire değer. Bu yatı­rım, PSA’nın MIP’nin geleceğine olan bağlılığının bir göstergesi­dir. Aynı zamanda Singapur’un Türkiye’nin uzun vadeli büyüme potansiyeline duyduğu güvenin de sembolüdür” dedi.