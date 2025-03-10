Mücevher ihracatında dikkat çeken artış!

Türkiye'nin ihracatı 2025 şubatında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalarak 20,77 milyar dolar olurken, mücevher sektöründeki ihracat artışı dikkat çekti. Söz konusu döneme dair açıklanan TİM verilerine göre mücevher sektörü ihracatı yüzde 79,1 artışla 861 milyon 617 bin dolara çıktı.

İlk üçte BAE, ABD ve İsviçre yer alıyor

Türkiye'de mücevher sektörünün şubatta gerçekleştirdiği ihracatın, toplam dış satımın yüzde 4,1'ine denk geldiğini ortaya koyan TİM verileri, en fazla dış satımın 411,7 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapıldığını ortaya koydu. Bu ülkeyi 56,6 milyon dolarla ABD, 53,4 milyon dolarla İsviçre, 45,2 milyon dolarla Hong Kong, 43,5 milyon dolarla Kırgızistan takip etti.

Rakamsal bazda ihracat artışında BAE zirvede yer aldı.İhracat artışında BAE'yi 51 milyon dolarla İsviçre, 20,3 milyon dolarla Kırgızistan, 20,2 milyon dolarla Libya, 11,6 milyon dolarla Belçika izledi. Mücevher sektörü, Libya'ya 40,9 milyon dolar, Belçika'ya 13,3 milyon dolar ihracat yaptı.

Toplam ihracattan aldığı pay: Yüzde 4,1

AA'nin haberinde yer alan bilgilere göre, mücevher sektörünün alt mal grubu olarak ihracat rakamlarına bakıldığında, 714,5 milyon dolarlık altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası, 85,8 milyon dolarlık işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın, 34,6 milyon dolarlık gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası, 12,4 milyon dolarlık işlenmemiş veya yarı işlenmiş gümüş, 9,2 milyon dolarlık kıymetli metallerin veya kıymetli metalle kaplama metallerin döküntü artıkları, 516 bin dolarlık kültür incileri, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar ve bunlardan mamul, 1,3 milyon dolarlık kıymetli metallerle kaplanmış saatler, aksam ve parçalar, 959,5 bin dolarlık taklit mücevherci eşyası, 1,9 milyon dolarlık işlenmemiş veya yarı işlenmiş diğer kıymetli metaller, 316,4 bin dolarlık kıymetli metallerden mamul diğer eşya dış satımı yapıldığı görüldü.

İhracat merkezi İstanbul

İl bazında bakıldığında, şubatta mücevher sektöründe en fazla ihracat 605,8 milyon dolarla İstanbul'dan gerçekleştirildi. Aynı dönemde, Çorum'dan 228,2 milyon dolar, Trabzon'dan 13,8 milyon dolar, Kastamonu'dan 7 milyon dolar, Sakarya'dan 2,9 milyon dolar ve Ankara'dan 1,6 milyon dolar mücevher ihracatı yapıldı.