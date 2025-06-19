MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan: Hürmüz’deki kriz, küresel trafiği Mersin’e çekecek

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derne­ği (MÜSİAD) Mer­sin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, İsrail’in İran egemenli­ğine yönelik saldırıları sonrası bölgede tırmanan gerilimi de­ğerlendirdi.

Başkan Kayan, “İs­rail’in bölgede yıllardır sürdür­düğü saldırgan ve hukuksuz ey­lemleri bir kez daha bölgesel barışı tehdit ediyor” dedi. İsra­il-İran geriliminin, küresel ti­caret yollarını ve bölgesel eko­nomik dengeleri derinden etki­leyen bir sürece dönüştüğünün altını çizen Başkan Kayan, Tür­kiye’nin Doğu Akdeniz’deki en kritik lojistik ve dış ticaret kapı­sı olarak bu gelişmelerden doğ­rudan etkilenecek konumda ol­duğunu vurguladı.

“Hürmüz Boğazı’nda küresel nakliye tehdit altında”

Başkan Kayan, Hürmüz Boğa­zı’nın günlük yaklaşık 20,7 mil­yon varil petrol ve küresel LNG arzının üçte birini taşıdığını vurgulayarak, “İsrail-İran çatış­ması nedeniyle bu kritik güzer­gâh yüksek risk altında. Elekt­ronik harp faaliyetleri, sinyal kesintileri ve uydu karartmaları gemilerin seyrüsefer güvenliği­ni tehdit ediyor. BIMCO rapor­larında belirtildiği gibi birçok firma alternatif rotalara yöneli­yor. Bu durum petrol fiyatların­da yükselişe ve lojistik tıkanık­lıklara yol açabilir” dedi.

Başkan Kayan, küresel nakli­ye firmalarının alternatif güzer­gâh arayışlarının Mersin Lima­nı’nın önemini artırabileceğini belirterek, “Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini tehdit eden gerilim, Süveyş Kanalı sonrası ilk büyük ve güvenli liman olması nede­niyle yük trafiğini Türkiye’ye ve özellikle Mersin Limanı’na yönlendirebilir.

Çukurova Böl­gesi’nin bütün olarak kalkınma­sı, bu noktada çok önemli. Mer­sin-Adana-Gaziantep demiryo­lu hattının güçlendirilmesi ve D400 karayolu yatırımlarının artırılması gerekiyor. Liman hizmet kapasitesinin artırılma­sı ve liman işletmelerinde şeffaf yönetim anlayışının benimsen­mesi de bölgenin uluslararası taşıma merkezleri arasında ko­numunu pekiştirecektir” değer­lendirmesinde bulundu.

“Artan lojistik talebe hazır olmalıyız”

Kayan, oluşabilecek yeni yük trafiğinin bölge altyapısına bü­yük baskı getireceğini belirte­rek, şu ifadeleri kullandı: “Mer­sin Limanı altyapısı ve lojistik kapasitemiz, yeni küresel talep artışını karşılamaya yetersiz kalabilir. Liman yük elleçleme kapasitemizi artırmalı, demir­yolu bağlantılarımızı güçlendir­meli ve yeni depolama alanları oluşturmalıyız. Ayrıca karayo­lu altyapısını hızlıca geliştirme­miz gerekiyor.”

“Hızlı Tren Projesi lojistik entegrasyonu artıracak”

Başkan Kayan, Cumhurbaş­kanı Recep Tayyip Erdoğan ta­rafından temeli atılan Anka­ra-Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı demiryolu hattının bölge­nin lojistik entegrasyonu açı­sından kritik olduğunu belirte­rek, “Bu proje Samsun Limanı ile Mersin Limanı arasındaki bağlantıyı sağlayarak, ülkemi­zin kuzey-güney lojistik hattı­nı güçlendirecek. Hürmüz’deki kriz nedeniyle artacak yük tra­fiğinin hızlı ve etkin biçimde iç bölgelere taşınmasını kolaylaş­tıracak olan bu demiryolu hattı, ülkemizi lojistik anlamda küre­sel rekabette öne çıkaracaktır” dedi.

“Enerji lojistiğinde Mersin ve Ceyhan stratejik önem kazanabilir”

Başkan Kayan, enerji lojistiğine dikkat çekerek, “Hürmüz’deki kesinti ihtimali petrol ve LNG taşımalarında alternatif güzergahları öne çıkaracaktır. Suudi Arabistan’ın East-West petrol hattı, Kerkük-Ceyhan petrol boru hattı gibi güzergahlar önem kazanabilir. Bu bağlamda Ceyhan ve Mersin enerji terminallerimizin stratejik değeri yükselecektir” diye konuştu.

Hürmüz Boğazı’ndaki krizin, bölgesel ekonomik dengeleri değiştirme potansiyeline sahip olduğunun altını vurgulayarak çizen Başkan Kayan, “Şimdiden bu değişime hazır olmalı ve bölgesel entegrasyonu artırarak, lojistik ve ekonomik altyapımızı güçlendirmeliyiz” çağrısında bulundu.