Nakliye sektöründe net sıfır için kaçırılmış fırsat
IMO’nun deniz taşımacılığında karbon salımını azaltmaya yönelik ‘Net-Zero Framework’ görüşmelerini ertelemesi, iklim çevrelerinde tepkiyle karşılandı. BM Sözcüsü Stéphane Dujarric, kararın “nakliye sektörünü net sıfır emisyona yönlendirme açısından kaçırılmış bir fırsat” olduğunu söyledi.
Küresel deniz taşımacılığı sektörü, dünya ticaretinin can damarı olmasının yanı sıra, iklim değişikliğinin de önemli nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ancak sektörün karbon salımını azaltmaya yönelik adımlar, bir kez daha siyasi çekişmelere takıldı. Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO), nakliye emisyonlarına yönelik uluslararası vergi ve ‘net sıfır’ hedefi planlarını ertelemesi, iklim çevrelerinde hayal kırıklığı yarattı. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stéphane Dujarric, kararın “küresel iklim mücadelesi açısından kaçırılmış bir fırsat” olduğunu söyledi.
BM’de düzenlediği günlük basın toplantısında konuşan Dujarric, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) küresel karbondioksit emisyonlarını azaltmayı amaçlayan toplantılarını ileri bir tarihe erteleme kararını değerlendirerek, “Bu, üye devletlerin nakliye sektörünü net sıfır emisyona yönlendirecek açık ve güvenilir bir yol belirlemeleri için kaçırılmış bir fırsattır” ifadelerini kullandı.
Dujarric, küresel ekonominin bel kemiğini oluşturan deniz taşımacılığının, dünya genelindeki sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 3’ünden sorumlu olduğunu hatırlattı. Bu nedenle sektörün karbonsuzlaştırılmasının iklim değişikliğiyle mücadelede ‘kritik öneme sahip’ olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti: “Nakliye sektörü, dünya ticaretinin omurgasıdır. Ancak aynı zamanda gezegenimizi ısıtan karbon emisyonlarının da önemli bir kaynağıdır. Bu nedenle, sürdürülebilir ve temiz enerjiye geçiş yalnızca bir çevre meselesi değil, aynı zamanda ekonomik bir zorunluluktur.”
“Harekete geçmeme kararı alındı”
ABD’nin, net sıfır emisyon hedeflerini destekleyen ülkelere yönelik yaptırım tehdidinde bulunduğu yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine Dujarric, bu konuda diplomatik süreçlerin karmaşık olduğuna dikkat çekti. “Erteleme kararı aldık, yani harekete geçmeme kararı aldık” diyen Dujarric, “Bu yolun sonu değil, ancak açıkça görülüyor ki konu önemli ölçüde ertelendi” değerlendirmesinde bulundu.
IMO tarafından yapılması planlanan görüşmelerin ertelenmesi, çevre örgütleri ve birçok ülke tarafından ‘iklim hedeflerine zarar verecek bir geri adım’ olarak nitelendirildi. Çevreciler, deniz taşımacılığının küresel tedarik zincirinde merkezi bir rol oynadığına dikkat çekerek, nakliye sektörünün Paris İklim Anlaşması hedeflerine ulaşmak için zorunlu olduğunu belirtiyor.
Küresel iklim hedefleri tehlikede
Uzmanlara göre, IMO’nun erteleme kararı, küresel deniz taşımacılığı sektörünün 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefini yakalamasını daha da zorlaştıracak. Enerji analistleri, sektörün karbondan arındırılması için acil teknolojik yatırımlar, yeşil yakıtların teşviki ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgularken, BM Sözcüsü Dujarric ise konuşmasının sonunda, “Küresel emisyonların azaltılması tüm insanlığın sorumluluğudur. Bu yalnızca çevreyi koruma meselesi değil, geleceğimizi güvence altına alma meselesidir” ifadelerini kullandı.