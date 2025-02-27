Navlun piyasası baskı altında kalacak

Özlem SARSIN

Deniz Ticaret Odası (DTO) İz­mir Şube Başkanı Yusuf Öz­türk, 2024 yılında dalgalı bir se­yir izleyen navlun piyasalarının 2025’de jeopolitik gelişmeler ve ticaret savaşlarının yanı sıra, arz talep dengesizliği, iş gücü mali­yetleri ve yeşil lojistik süreçleri gibi nedenlerle baskı altında kala­cak gibi göründüğüne işaret ede­rek , “Büyük jeopolitik olaylar ve politika değişiklikleri 2025 yılı­nın başlarında küresel deniz tica­retini önemli ölçüde de etkiliyor. Sektörümüz bu gelişmeleri takip ediyor. ABD’nin yeni gümrük ta­rifeleri ve devam eden Kızıldeniz güvenlik endişeleri diğer rotalar­da dalgalanmalarda da etkiler ya­ratıyor.

Baltık Kuru Yük Endek­si’ndeki (BADI) düşüş trendinin devam edip etmeyeceğini küresel ekonomik koşulların gelişimine ve deniz taşımacılığı sektöründe­ki arz talep dengesinin nasıl şekil­leneceğine bağlıdır. Sonuç olarak Baltık Kuru Yük Endeksi’ndeki düşüş Türkiye’nin ithalat ve ih­racat maliyetlerinde avantaj sağ­larken deniz taşımacılığında da karlılık baskısı yaratacaktır. Bu süreçte Türkiye’deki sektör pay­daşlarının piyasa koşullarını ya­kından izleyerek stratejik planla­malarını yapmalarını, operasyo­nel maliyetlerini yönetmeleri ve dış ticarette rekabet avantajlarını değerlendirmeleri önemli” dedi.

“Tur tekneleri sayısı sınırlandırılmalı”

Konuşmasına İzmir’in taşıma­cılık sektörüne ilişkin değerlen­dirmeleriyle devam eden Öztürk, Bölgedeki günlük tur teknelerin­de yığılma ve arz fazlası olduğu konusuna dikkat çekti. Öztürk, “Günlük tur ve dalış teknelerinde gereksiz bir yığılma inanılmaz bir arz var. Gerçek sektörü ve işi ol­mayan ama bir arayış içinde olan birçok girişimcinin en kısa yol­dan yapabilecekleri bir iş gibi gör­dükleri, deniz turizmine ayak at­mak, bir tekne alıp günlük tur tek­nesi veya dalış teknesi yapmak. Birçok teknemiz de yaşlı.

Stan­dartların dışında olan tekneler çok ve birçoğu da sigorta yaptıra­mıyor. Seferihisar bölgesinde 70’ yakın tekne var. İnanılmaz bir ra­kam. O kadar turist ve günübirlik­çi yok. Bu rakam inanılmaz reka­bet de oluşturuyor. Fiyatlar yerin dibinde. Acaba bu sayının sınır­landırılabilmesi mümkün mü di­ye düşünüyoruz. O bölge pilot böl­ge olarak değerlendirilecek. Ora­da bir şeyler yapabilirsek Çeşme ve Didim’de de yapılandırmalar olabilir” diye konuştu.

“Alsancak Limanı 292 bin TEU elleçlemeye geriledi”

İzmir Alsancak Limanı’nın özelleştirilemediğini ve yabancı firma ile görüşmelerin sona erdiğini hatırlatan Öztürk, “Alsancak Limanı yıllık yaklaşık 292 bin TEU elleçlemeye geriledi. Yeni talipliler olursa ne ala. Devletin de bazı noktalarda işin içinde olması gerektiğini düşünüyoruz, özellikle limanlarda. Devlete ait son 2 liman kaldı. Bu limanlar gerçekten çok önemli. İzmir Limanı her gün kan kaybediyor. Tarife belirlemede devlet limanları önemli bir kriter, ucu açık bir durum yok. Devletin belirlediği rakamlara diğer limanlar kendini ayarlıyor.

Bu ihracat ve ithalatçılarımız açısından da önemli bir konu. O yüzden İzmir Limanı’nın şu anki durumu iyi devam etmiyor. Mersin Limanı 2007 yılında özelleştirildi bugün 1 milyon 889 bin TEU elleçliyor ve inanılmaz bir trafik söz konusu. Aliağa Limanlarında elleçleme miktarı 2 milyon TEU bandını geçti. Bu çok güzel bir gelişme. Denizcilik sektörü ülkemiz için önemli bir döviz girdisi olmasının yanında bütün sektörlere katkısı olan lokomotif sektör olma özelliğini her zaman korumuştur. Denizcilik bilinçli bir şekilde kullanıldığı zaman ülke gelirinin artışını sağlamaktadır” dedi.

“Kruvaziyere beklenti az”

Kruvaziyer turizminde de istenen rakamlara ulaşılamadığını ifade eden Öztürk, “Tüm Türkiye’ye gelen kruvaziyer yolcu sayısı 1 milyon 889 bin. Bu rakam 2 milyon 250 bin idi, eski günleri yakalayacağız. Bölgemizde Kuşadası, İzmir, Dikili, Çeşme’yi değerlendirdiğinizde Türkiye’nin kruvaziyer kümelenmesi bu noktada. Kuşadası 821 bin, İzmir 171 bin İstanbul 439 bin, Çeşme 53 bin. Bölgemizde bu yolcuları ağırladık. Kuşadası limanı bu konuda çok profesyonelleşti. Meryem Ana ve Efes çok önemli bu noktada. Yeni sezonda beklentilerimiz az ama eksik kalan yanlış giden noktaları düzeltmek için çaba içindeyiz” dedi.