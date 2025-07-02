ODEON Turizm, TİM Ödülleri’nde turizmdeki konumunu korudu

Coral Travel Group’un yer hizmetleri markası ODEON Turizm, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İhracatın Şampiyonları Ödülleri’nde yer aldı. 2024 yılında Türkiye’ye 1,6 milyon turist kazandırarak 1,2 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştiren şirket, hizmet ihracatında ilk 10’da, turizm sektöründe ise ilk sırada yer aldı.

Genel sıralamada 6. sırada yer aldı

Ödül töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla 30 Haziran 2025 tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

TİM'in 32. Olağan Genel Kurulu kapsamında düzenlenen etkinlikte, ODEON Turizm genel sıralamada 6. sıraya yerleşti.

Coral Travel Group Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş, bu anı şöyle anlattı: "Ödül plaketimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almak, bizim için büyük bir onur kaynağı oldu." ODEON Turizm, 2022 ve 2023 yıllarında olduğu gibi 2024'te de hizmet ihracatı kategorisinde üst sıralarda kalmayı başardı, bu da grubun sürdürülebilir başarısını gözler önüne seriyor."

"Döviz ihracatını artırmayı hedefliyoruz"

Ayhan Bektaş, grubun 2025 planlarını ise şöyle anlattı:

"2024'te rekorlara imza attığımız bir yılı geride bırakırken, 2025'te de ülkemize 1,8 milyona yakın turisti çekmeyi ve önümüzdeki dönemde döviz ihracatımızı sürdürülebilir şekilde artırmayı hedefliyoruz."

Bektaş, büyüme stratejilerine de dikkat çekerek, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Tur operatörlüğü, konaklama ve destinasyon hizmetleri başta olmak üzere 23 ülkede faaliyet gösteriyoruz. 40 ülkede 90’dan fazla destinasyonda 3,5 milyonu aşkın misafiri ağırlıyoruz. Sürdürülebilir büyümeyi sağlamak adına, yeni pazarlara açılma ve hizmet ağımızı genişletme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sektördeki rekabeti aşmak için dijital dönüşüm yatırımlarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz."

Halka arz süreci başladı

ODEON Turizm, Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığı başvuru ile halka arz sürecini başlattı.

ODEON Turizm, Türkiye’de destinasyon hizmetlerinin yanı sıra, bağlı ortaklıkları aracılığıyla farklı alanlarda da faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda; otel işletmeciliğini Seven Seas Life ve Marvida Family Eco otelleriyle sürdüren Otium Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş., tur operatörlüğü alanında hizmet veren Coral Seyahat A.Ş. ve güvenlik hizmetleri sunan Odeon Güvenlik Koruma ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. şirketleri grup bünyesinde yer alıyor.