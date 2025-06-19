Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, 2024’te en fazla ihracat yapan firmaları ödüllendirdi. Ford Otomotiv birincilik ödülünün sahibi oldu.

Tören, OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik’in ev sahipliğinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Törene, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, OSD Başkanı Cengiz Eroldu ve TAYSAD Başkanı Yakup Birinci’nin yanı sıra sektörün önde gelen isimleri katıldı.

37,2 milyar dolarlık rekor ihracat

OİB Başkanı Baran Çelik, yaptığı konuşmada, otomotiv sektörünün 2024 yılında 37,2 milyar dolarlık ihracatla Türkiye ihracatında yüzde 16,5 pay aldığını ve liderliğini sürdürdüğünü belirtti. Mayıs ayında 4 milyar dolarlık ihracatla tüm zamanların en yüksek aylık performansına ulaşıldığını söyleyen Çelik, “Her üç dakikada sekiz araç üreten ve bu araçların altısını ihraç eden bir sektör yapısına sahibiz” dedi.

Sektörün başarısının arkasında 550 bin kişilik istihdam gücü, yaklaşık 50 bin mühendis ve 200’den fazla Ar-Ge ve tasarım merkezi bulunduğuna dikkat çeken Çelik, “İhracat yapmadığımız ülke neredeyse kalmadı. Bayrağımızı 200’den fazla ülke ve bölgede gururla dalgalandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Geleceğe dair vizyon: Yapay zeka, kantum ve dönüşüm

Çelik, sektörün dijitalleşme, elektrifikasyon ve yapay zekâ gibi alanlarda hızla dönüşüm geçirdiğini belirtti. Bu dönüşüme Türkiye’nin öncülük etmesi gerektiğini söyleyen Çelik, yüksek enflasyon, kur oynaklığı, enerji maliyetleri ve finansmana erişim gibi yapısal sorunların sektörün önündeki temel engeller olduğunu vurguladı.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, ihracatın yeni dönemde bölgesel stratejilere göre destekleneceğini belirterek, ABD gibi büyük pazarlarda eyalet bazlı destek modellerinin devreye alınacağını açıkladı.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise sektörün 2025 sonunda 40 milyar dolarlık ihracat hedefini işaret ederek, “Otomotiv endüstrimiz sol şeritte ilerlemeye devam ediyor” dedi.

2024 Otomotiv ihracat ödülleri – İlk 7 şirket:

* Ford Otomotiv San. A.Ş.

* Toyota Otomotiv San. Türkiye A.Ş.

* Kibar Dış Ticaret A.Ş.

* Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.

* TGS Dış Ticaret A.Ş.

* Mercedes-Benz Türk A.Ş.

* Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.