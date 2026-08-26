Rakipler siparişe yetişemiyor, Türk tersaneleri yeni iş alamıyor!
Küresel gemi sipariş defteri son bir yılda yüzde 27 büyüyerek 2008 krizi öncesinden bu yana en hızlı artış oranına ulaştı. Yalnızca 2026’nın ilk yedi ayında armatörler 105,7 milyon gros tonluk (GT) 1.947 gemi için yeni inşa sözleşmesi imzaladı. Küresel tersanelerde kapasiteler dolarken; artan maliyetler, baskılanan döviz kuru ve finansmana erişim sorunları nedeniyle Türk tersanelerinin sipariş defteri hızla boşalıyor.
Aysel YÜCEL
Artan jeopolitik risklerle deniz taşımacılığında navlunlar hızla yükselirken, tersanelerin birikmiş iş hacmi de tarihi seviyelere ulaştı. Clarksons Research’ün en son verilerine göre, küresel sipariş defterinin büyüme temposu 2008 finansal krizinden bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
Türk tersaneleri ise artan maliyetler ve döviz kurunun baskılanması nedeniyle rekabette geri kalarak yeni sipariş almakta zorlanıyor. İhracat lideri tersane bir yıldır yeni sipariş alamazken, iki yıldır hiç sözleşme imzalamayan şirketler bulunuyor. Clarksons Research verilerine göre, küresel ticaret filosu ağustos ayı başında yıllık bazda yüzde 4 artışla 1,8 milyar GT büyüklüğünde 117.022 gemiye ulaştı. Bununla birlikte, sipariş defteri mevcut filonun büyüme hızının yaklaşık yedi katı tempoyla genişliyor.
Halen sipariş aşamasında toplam 405,9 milyon GT büyüklüğünde 9.012 gemi bulunuyor. Sipariş defteri son 12 ayda gros tonaj bazında yüzde 27 genişledi. 2026’nın ilk yedi ayında armatörler 105,7 milyon GT’lik 1.947 gemi için sözleşme imzaladı. Clarksons, tüm ana gemi segmentlerinde yeni inşa iştahının güçlü kaldığına dikkat çekiyor. Bu yıl yeni tonaj yatırımlarında en agresif taraf Yunan armatörler olurken, onları Çinli armatörler ve Singapurlu armatörler izledi. Türk armatörler de Uzak Doğu tersanelerine verdiği büyük tonajlı gemi siparişleriyle dikkat çekti.
En çok tanker kazandırdı
Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı’ndaki aksamalar, yaptırımlar ve giderek parçalanan ticaret akışları ton-mil mesafelerini artırırken, birden fazla denizcilik sektöründe efektif kapasiteyi piyasadan çekiyor. Bu durum gemi talebini artırırken navlunları da hızla yukarı taşıyor. Konteyner navlun piyasası da yükselişini sürdürüyor; Drewry Dünya Konteyner Endeksi (WCI), son sekiz ayda yaklaşık yüzde 80 artarak 4.526 dolara yükseldi.
Baltık Kuru Yük Endeksi (BDI) ise ocak ayından bu yana yüzde 53 artışla 2.284 puana ulaştı. Navlunlarda en güçlü artış tanker piyasasında yaşandı ve tanker navlunları son bir yılda yüzde 100’ün üzerinde yükseldi. Özellikle Hürmüz ve Kızıldeniz’deki düşük transit seviyeleri dev tankerler olan VLCC’lerin günlük kazançlarını mart başından bu yana en yüksek seviyelere çıkarırken, kazançlar haftalık yüzde 19 artışla 95.192 dolar/gün seviyesine ulaştı. Filo yatırımlarının önemli bir bölümü yaşlanan gemiler nedeniyle ortaya çıkan yenileme ihtiyacından kaynaklanırken, gelecekteki yakıt ve emisyon gereksinimlerine ilişkin belirsizlikler de yeni inşa yatırımlarını destekliyor.
Türk tersanelerinin gemi ihracatı temmuzda %37 daraldı
Gemi siparişlerinde ilk sırayı Çin tersaneleri alırken, diğer Uzakdoğu ülkelerindeki tersanelerde pastadan önemli bir pay aldı. Yakın bir geçmişe kadar özellikle özel amaçlı gemi inşasında dünya liderleri arasına giren Türk tersaneleri ise yeni sipariş almakta büyük zorluk yaşıyor. Geçmiş yıllarda alınan siparişlerin teslimleri nedeniyle bu yılın ilk yarısını 1,5 milyar dolarlık rekor ihracatla kapatan gemi inşa sektörü temmuzda hız kesti ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,8 azalarak 166 milyon dolara geriledi.
Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) Yönetim Kurulu Başkanı M. Talha Pepe, ilk yarıdaki ihracat artışında özellikle Kuzey Avrupa ülkelerine yapılan özel maksatlı gemiler ve römorkör teslimatlarının etkili olduğunu belirtirken, yeni sipariş almakta zorlandıklarını söyledi. Pepe, “İlk yarıdaki performansın önemli bölümü 2-3 yıl önce imzalanan sözleşmelerin teslimatlarından kaynaklanıyor. Artan maliyetler, baskılanan kur ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle sektörde yeni siparişlerin büyük ölçüde azaldı” dedi.