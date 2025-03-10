Rusya-Afrika tarım ürünleri ihracatı 2024'te 7 milyar doları aştı
Rusya Tarım Bakanlığı’na bağlı analiz merkezi Agroexport, ülkenin 2024 yılı tarım ürünleri ihracat verilerini açıkladı. Rusya’nın 45 Afrika ülkesine yaptığı tarım ürünleri ihracatının yüzde 19 oranında arttığını ortaya koyan veriler, ihracat hacminin 7 milyar doları geçtiğini bildirdi.
Rus analiz merkezi Agroexport, ülkenin geçen yıl Afrika’daki 45 ülkeye tarım ürünü ihraç ettiğini açıkladı.
Afrika’da en çok Mısır’a ihracat yapıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, Rusya’nın kıtaya ihracatının 2024’te önceki yıla kıyasla yüzde 19 artarak 7 milyar doları geçtiğine ve en çok ihraç edilen tarım ürünleri arasında tahılın başı çektiğine işaret edildi.
Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut, 29 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Temmuz 2024 ile Haziran 2025'i kapsayan mevcut tarım sezonunda toplam 57 milyon ton tahıl ihracatı gerçekleştirmeyi planladıklarını söylemişti.