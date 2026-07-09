Şekerli mamul ihracatında tarihi rekor

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Türkiye'nin şekerli mamul sektörü, 2025 yılında ihracatta tarihi bir başarıya imza attı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre sektörün ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 16 artarak 4,5 milyar doların üzerine çıktı. Böylece sektör, bugüne kadarki en yüksek ihracat rakamına ulaşırken, yıl boyunca 1,2 milyon ton ürün yurt dışına gönderildi.

Türkiye, lokum ve helva gibi geleneksel ürünlerin yanı sıra çikolata, dondurma, reçel ve kek gibi geniş ürün yelpazesiyle küresel pazardaki konumunu güçlendirmeyi sürdürdü.

Üretim gücü ihracatı destekledi

Şeker üretiminde kendi ihtiyacını karşılayabilen Türkiye, dünya kuru meyve ve sert kabuklu yemiş üretimindeki güçlü konumu sayesinde şekerli mamul sektöründe önemli bir rekabet avantajı elde ediyor.

İç pazar talebinin üzerinde üretim kapasitesine sahip olan sektör, ileri üretim teknolojileri ve uluslararası kalite standartlarına uygun üretimiyle ihracat odaklı büyümesini sürdürüyor. Çok sayıda orta ve büyük ölçekli üretici de ürünlerini yurt dışına satarak net ihracatçı konumunda bulunuyor.

İhracatta istikrarlı yükseliş

Sektörün ihracatı son yıllarda düzenli bir artış gösterdi. Yaklaşık 2,9 milyar dolar seviyesinde olan ihracat 2021'in ardından, 2022'de 3,4 milyar dolara, 2023'te 3,7 milyar dolara, 2024'te ise 3,9 milyar dolara yükseldi. Geçen yıl ise 4,5 milyar doları aşarak yeni bir rekora ulaştı.

2026 yılının ilk beş ayında da sektörün ihracatı 1,7 milyar doları geçti. Dış satımda çikolata, dondurma, reçel ve kek ürünleri öne çıktı.

En fazla ihracat Irak'a yapıldı

Ülke bazında değerlendirildiğinde, 2025 yılında en fazla şekerli mamul ihracatı 719,2 milyon dolarla Irak'a gerçekleştirildi. Irak'ı 515,1 milyon dolarla ABD, 271,2 milyon dolarla Almanya takip etti.

İngiltere'ye 193,6 milyon dolarlık ihracat yapılırken, Rusya ise 152,8 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

Katma değerli ürünler ve yenilikçi atıştırmalıklara yönelik küresel talebin artmasıyla birlikte Türkiye'nin şekerli mamul sektörü ihracat ağını da genişletti. Geçen yıl yaklaşık 198 ülkeye şekerleme ve çikolatalı ürün ihraç eden sektör, küresel pazardaki büyümesini sürdürdü.