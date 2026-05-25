Serbest bölgelerden 4 ayda 4,2 milyar dolarlık ihracat! Türkiye’ye 1,5 milyar dolar net döviz girdisi

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren serbest bölgeler, 2026 yılının ilk dört ayında üretim, ihracat ve teknoloji odaklı büyümesini sürdürdü. Açıklanan verilere göre serbest bölgeler, hem dış ticarette fazla verdi hem de yüksek katma değerli üretim kapasitesiyle Türkiye ekonomisine önemli katkı sundu.

Serbest bölgelerde ihracat yükselişi sürdü

Ocak-Nisan 2026 döneminde serbest bölgelerin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 4,2 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 156,2 olarak gerçekleşirken, bölgeler ekonomiye 1,511 milyar dolar net döviz girdisi sağladı.

Toplam satışlar içerisinde ihracatın payı yüzde 76,9 seviyesine çıktı. Böylece serbest bölgelerin net ihracatçı yapısı bir kez daha dikkat çekti.

Yüksek teknoloji üretimi öne çıktı

Serbest bölgelerde orta-ileri teknoloji ürünlerinin ihracattaki payı yüzde 51,9 olurken, yüksek teknoloji ürünlerinin oranı yüzde 7,3’e ulaştı. Böylece toplamda teknoloji yoğun ürünlerin ihracattaki payı yüzde 59,2 seviyesine yükseldi.

Bu tablo, serbest bölgelerin Türkiye’nin katma değerli üretim ve teknoloji ihracatı hedeflerinde stratejik rol üstlendiğini ortaya koydu.

Ege Serbest Bölgesi zirvede yer aldı

İlk dört ayda en yüksek ihracatı gerçekleştiren bölge Ege Serbest Bölgesi oldu. Bölgenin ihracatı yüzde 11 artışla 1,140 milyar dolara yükselirken, toplam serbest bölge ihracatının yüzde 27,1’i tek başına bu bölgeden gerçekleştirildi.

Bursa Serbest Bölgesi ihracatını yüzde 32,5 artırarak 673 milyon dolara taşırken, Antalya Serbest Bölgesi yüzde 10,8 artışla 233 milyon dolara ulaştı. Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi ise yüzde 40,5’lik yükselişle dikkat çekti.

Ticaret hacmi 9,3 milyar dolara çıktı

Serbest bölgelerin toplam ticaret hacmi yılın ilk dört ayında yüzde 1,3 artarak 9,3 milyar dolara yükseldi. Özellikle Türkiye’den serbest bölgelere yapılan satışlardaki yüzde 7,4’lük artış, üretim ve tedarik zincirindeki hareketliliği destekledi.

Adana-Yumurtalık ve Batı Anadolu Serbest Bölgelerinde ticaretin tüm yönlerinde artış kaydedilmesi büyümenin sürdüğünü gösterdi.

Nisan ayında ihracat 1,1 milyar doları aştı

2026 yılı Nisan ayında serbest bölgelerin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 artarak 1,177 milyar dolara çıktı. Aynı ayda dış ticarette 438,5 milyon dolarlık fazla verildi.

Nisan ayında toplam 85 bin 621 kişiye doğrudan istihdam sağlanırken, faaliyet ruhsatlarının yüzde 44,5’ini üretim odaklı yatırımlar oluşturdu.

Bursa ve Mersin dikkat çekti

Nisan ayında en güçlü ihracat artışı Bursa Serbest Bölgesi’nde gerçekleşti. Bölgenin ihracatı yüzde 42 artışla 183,1 milyon dolara yükseldi.

Mersin Serbest Bölgesi yüzde 44,1’lik artışla 150,2 milyon dolara ulaşırken, Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi yüzde 90,4’lük ihracat artışıyla öne çıkan bölgeler arasında yer aldı.