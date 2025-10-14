Serbest bölgelerden 9 ayda 9,2 milyar dolar ihracat

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, eylül itibarıyla Türkiye’de 19 serbest ticaret bölgesi bulunuyor. Bu bölgeler, yatırımcı ve üreticilere birçok avantaj ve teşviki bir arada sunuyor. İhracata ve yatırıma katkı sağlayan söz konusu bölgeler vergi avantajı, yerli ve yabancı pazarlara erişim, stratejik avantajlar, kar transferi, ucuz altyapı gibi birçok imkanı içinde barındırıyor.

92 bin kişi istihdam ediliyor

İstihdama da katkı veren serbest bölgelerde, eylül sonu itibarıyla 92 bin 234 kişi çalışıyor. Serbest bölgelerde gerçekleştirilen toplam ticaret hacmi, 2024’te 27 milyar 691 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. 2023’te bu bölgelerin ticaret hacmi 30 milyar 688 milyon dolar seviyesindeydi. Ülkedeki toplam 19 serbest bölgenin, bu yılın ocak-eylül dönemindeki ticaret hacmi 21 milyar 184 milyon dolar olarak hesaplandı. Bu yılın 9 ayında, serbest bölgelerin ticaret hareketliliği ise “yurt içinden bölgelere” 2 milyar 423 milyon dolar, “bölgelerden yurt içine” 3 milyar 5 milyon dolar oldu.

Yurt dışından bölgelere gerçekleştirilen ticaret ise 6 milyar 500 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bölgelerden yurt dışına ticaret hacmi, söz konusu dönemde 9 milyar 256 milyon doları buldu. Böylece 21,2 milyar dolarlık ticaret hacminin, yaklaşık yarısını serbest bölgelerden gerçekleştirilen ihracatın oluşturduğu görüldü. Serbest bölgelerde yoğunluk yaşanan sektörler yazılım, yat ve gemi inşası, gemi tamir ve bakımı, medikal aletler, otomotiv, hazır giyim, deri ve AR-GE faaliyetleri olarak öne çıktı.

27 şehir ihracatta 1 milyar dolar eşiğini aştı

Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ve yılın 9 aylık dönemine ilişkin, faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı. Buna göre, ocak-eylül döneminde 27 il, 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 46 il de ihracatını artırdı. İstanbul geçen ay 4 milyar 512 milyon dolarla, en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 azalış gösterdi. İstanbul’u, yüzde 2,6 azalış ve 2 milyar 827 milyon dolar ile Kocaeli, yüzde 20 artış ve 1 milyar 809 milyon dolar ile Bursa takip etti. İstanbul’un ihracatında, 319 milyon 581 bin dolarla Almanya ilk sırada yer aldı. Kocaeli en fazla ihracatı, 254 milyon 741 bin dolarla Almanya’ya yaptı. Bursa’nın en fazla ihracat yaptığı ülke, 273 milyon 239 bin dolarla Almanya oldu.