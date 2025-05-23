ABD’nin ardından Avrupa Birliği’nin de Suriye’ye uyguladığı ekonomik yaptırımları kaldırma yönünde adımlar atması ihracatçıları ve iş dünyasını umutlandırdı.

Son gelişmeleri değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Suriye Masası Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, "Uluslararası yaptırımların gevşemesiyle birlikte piyasalarda oluşan güven ortamının ve ticaret kanallarının yeniden açılmasının etkilerini kısa sürede göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kadooğlu ayrıca, yaptırım kaldırılmasının Türk ihracatçılar açısından da ciddi potansiyel taşıdığını ekledi.

Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı yılın ilk 4 ayda yüzde 36,7 yükselişle 669,6 milyon dolara ulaşmıştı. Nisanda ise aylık bazda yüzde 57,6’lık artışla 162,1 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

"Türkiye ile Suriye arasında artacak ticaret, yalnızca ekonomik değil..."

Türkiye'nin Suriye'nin yeniden inşasında kilit rol oynayacağının altını çizen Kadooğlu, iki ülke aracında ticaretin artacağını da kaydetti:

"Türkiye yeni dönemde bölgesel istikrarın tesis edilmesinde ve Suriye'nin yeniden inşasında kilit rol oynayacak ülkelerin başında geliyor. Bu insani ve siyasi bir sorumluluk olmasının yanında, bize ekonomik ve stratejik bir imkân sunuyor.

Terörsüz Türkiye hedefiyle, doğu ve güneydoğu bölgelerimizde artan güven ortamı, kalkınma hamlelerine zemin hazırlayan bir gelişme. Yeni dönemde Suriye’de enerji, altyapı, sağlık, eğitim, inşaat ve gıda gibi temel alanlarda büyük yatırım ve tedarik ihtiyacı doğacaktır.

Türkiye’nin başından beri izlediği yapıcı ve çok boyutlu diplomasi de mutlaka meyvelerini verecektir. Uluslararası yaptırımların gevşemesiyle birlikte piyasalarda oluşan güven ortamının ve ticaret kanallarının yeniden açılmasının etkilerini kısa sürede göreceğiz.

Firmalarımız özellikle lojistik avantajları ve bölgesel uzmanlıklarıyla bu sürecin doğal partneri olmaya hazırlar. Türkiye ile Suriye arasında artacak ticaret, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda diplomatik ilişkilerin de daha güçlü bir zemine oturmasına katkı sağlayacaktır.”

"Gıda sektörü ihracatımız güçlü bir ivme kazandı"

Gıda sektörü ihracatının güçlü bir ivme kazandığını kaydeden Celal Kadooğlu, Suriye pazarının yeniden canlandığını ve Türk ihracatçılar için çok yönlü fırsatlar sunduğunu da ifade etti:

Yaptırımların kaldırılmasının Suriye ekonomisinde yeniden yapılanmayı hızlandıracağını vurgulayan Kadooğlu, bu durumun Türk ihracatçılar açısından ciddi potansiyel taşıdığını belirterek şunları söyledi:

"Özellikle gıda sektörü ihracatımız güçlü bir ivme kazandı. Yalnızca Güneydoğu Anadolu’dan Suriye’ye yapılan hububat ihracatı ilk dört ayda yüzde 39,1 artarak 122,8 milyon dolara, Türkiye genelinden yapılan hububat ihracatı ise yüzde 17,1 artarak 219 milyon dolara ulaştı.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatımız da 4 ayda yüzde 135 artışla 75 milyon doları geçti. Bu veriler, Suriye pazarının yeniden canlandığını ve Türk ihracatçılar için çok yönlü fırsatlar sunduğunu gösteriyor.

Suriye ile güçlü tarihsel bağlarımız ve coğrafi yakınlığımız, bu süreçte Türkiye’yi ayrıştıran en önemli unsurlar arasında. Türkiye, barışçıl geçiş sürecini desteklerken aynı zamanda bölgesel ekonomik entegrasyonun da önünü açmaktadır. Ticaretin canlanması yeni dönemde göç baskısının daha da azalmasına, sosyal huzurun güçlenmesine ve sınır hattında daha sürdürülebilir bir güvenliğe katkı sunacaktır."