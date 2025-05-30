"Tam entegrasyonlu lojistik hizmeti sunuyoruz"

Mersin merkezli faaliyet gösteren İvme Depo & Lojistik Hiz­metleri, konteyner depo­lama ve iç dolum/boşaltım alanındaki güçlü altyapısı ve deneyimli kadrosu ile sek­törde faaliyet gösteriyor.

Günlük 50 ile 70 konteyner dolum ve boşaltımı yapıyor

Şirket, kendi öz mal araç filosu ile Mersin Limanı ile şehir içi depolar arasında konteyner taşımacılığı ger­çekleştiriyor. Toplamda 15 bin 500 metrekare alana sa­hip olan İvme Depo, Mersin Limanı’na yalnızca 3 kilo­metre mesafede yer alıyor.

Yaklaşık bin konteyner ka­pasiteli dolu ve boş kontey­ner depolama alanı ile bölge­deki önemli lojistik üslerden biri haline gelen tesis, 3 bin 500 metrekare kapalı ala­nında ithal ya da ihraç edi­lecek ürünleri depolayacak kapasiteye sahip. İvme de­po aynı zamanda konteyner iç dolum ve boşaltım ope­rasyonlarına da ev sahipliği yapıyor.

Sahada aynı anda 3 konteyner operasyonu ger­çekleştirme kapasitesine sa­hip olan İvme Depo, günlük ortalama 50-70 konteyner dolum ve boşaltımı sağlaya­rak, müşterilerine yüksek verimlilik sunuyor. Şirket bünyesinde bulunan ekip­manlar arasında 1 adet Sta­cker, 3 adet çeşitli tonajlarda forkliftler, çekiciler ve dor­seler (2’si öz mal, 4’ü kiralık), transpaletler ve çeşitli ataç­manlar bulunuyor. Yoğun operasyon günlerinde ilave forklift hizmeti satın alına­rak müşteri taleplerine es­nek çözümler getiriliyor.

“İş güvenliği ve çevreye duyarlı çalışıyoruz”

İvme Depo & Lojistik ku­rucusu Orçun Mutluay, fir­manın temel prensipleri arasında iş güvenliği ve çev­re duyarlılığı olduğunu, lo­jistik süreçlerde güvenli­ği ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak, yüklerin za­manında ve sorunsuz tesli­matı için yenilikçi çözüm­ler geliştirdiklerini belirtti. Mutluay, “Müşteri memnu­niyetini daima önceliğimiz olarak görüyoruz.

Esnek ve çözüm odaklı yapımız saye­sinde değişen taleplere hız­la uyum sağlayabiliyor ol­mamız ise müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamada büyük bir avantaj sağlıyor. Dünya standartlarında ger­çekleştirdiğimiz yükleme ve boşaltma operasyonlarımız­la Mersin bölgesinde güçlü bir lojistik aktör olarak öne çıkıyoruz” dedi.

“Lojistikle desteklenmeyen bir ambalaj hedefe varamaz”

Ambalaj sektörüne yönelik yaptıkları hizmetler hakkında da bilgi veren İvme Depo & Lojistik kurucusu Orçun Mutluay, ambalajın; üretim hattından çıkan ürünün korunmasını ve tüketiciye ulaşana kadar olan tüm sürecin yönetimini kapsayan kritik bir halka olduğunu, bu zincirin güçlü kalabilmesi için ambalajın ardından devreye giren lojistik süreçlerin de en az ambalaj kalitesi kadar profesyonelce kurgulanması gerektiğini kaydetti.

Mutluay, “İşte tam da bu noktada ambalajlı ürünlerin sahadan limana, limandan nihai noktaya kadar olan sürecini hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı bir şekilde yönetiyoruz. Ambalajlı ürünlerin taşınması sırasında yüklerin yapısına göre doğru ekipmanla yükleme/boşaltmanın gerçekleştirilmesi öenmli.

Biz farklı ölçü ve ağırlıklardaki yüklemeler için çeşitli ataçmanlara sahip forklift ve stacker filomuzla bu hizmeti sunuyoruz. müşterilerimize lojistik çözümler sunuyoruz. Ambalaj, ürünlerin korunmasının yanı sıra, tüketiciye sunumunu da kapsar. Şirketimiz ambalajlı ürünlerin taşınmasında bu sunumu bozmadan taşımayı kendimize görev biliyoruz. Lojistikle desteklenmeyen bir ambalaj, hedefe ulaşamayan bir mesaj gibidir. Biz bu mesajın doğru, zamanında ve eksiksiz iletilmesini sağlıyoruz” açıklamasında bulundu.