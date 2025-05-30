"Tam entegrasyonlu lojistik hizmeti sunuyoruz"
Ambalaj sektörünün ihtiyaç duyduğu lojistik desteği profesyonel bir yaklaşımla sunan İvme Depo & Lojistik, üretimden nihai teslimata kadar olan süreçte kritik bir rol üstlenerek tam entegrasyonlu lojistik çözümler sunuyor.
Mersin merkezli faaliyet gösteren İvme Depo & Lojistik Hizmetleri, konteyner depolama ve iç dolum/boşaltım alanındaki güçlü altyapısı ve deneyimli kadrosu ile sektörde faaliyet gösteriyor.
Günlük 50 ile 70 konteyner dolum ve boşaltımı yapıyor
Şirket, kendi öz mal araç filosu ile Mersin Limanı ile şehir içi depolar arasında konteyner taşımacılığı gerçekleştiriyor. Toplamda 15 bin 500 metrekare alana sahip olan İvme Depo, Mersin Limanı’na yalnızca 3 kilometre mesafede yer alıyor.
Yaklaşık bin konteyner kapasiteli dolu ve boş konteyner depolama alanı ile bölgedeki önemli lojistik üslerden biri haline gelen tesis, 3 bin 500 metrekare kapalı alanında ithal ya da ihraç edilecek ürünleri depolayacak kapasiteye sahip. İvme depo aynı zamanda konteyner iç dolum ve boşaltım operasyonlarına da ev sahipliği yapıyor.
Sahada aynı anda 3 konteyner operasyonu gerçekleştirme kapasitesine sahip olan İvme Depo, günlük ortalama 50-70 konteyner dolum ve boşaltımı sağlayarak, müşterilerine yüksek verimlilik sunuyor. Şirket bünyesinde bulunan ekipmanlar arasında 1 adet Stacker, 3 adet çeşitli tonajlarda forkliftler, çekiciler ve dorseler (2’si öz mal, 4’ü kiralık), transpaletler ve çeşitli ataçmanlar bulunuyor. Yoğun operasyon günlerinde ilave forklift hizmeti satın alınarak müşteri taleplerine esnek çözümler getiriliyor.
“İş güvenliği ve çevreye duyarlı çalışıyoruz”
İvme Depo & Lojistik kurucusu Orçun Mutluay, firmanın temel prensipleri arasında iş güvenliği ve çevre duyarlılığı olduğunu, lojistik süreçlerde güvenliği ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak, yüklerin zamanında ve sorunsuz teslimatı için yenilikçi çözümler geliştirdiklerini belirtti. Mutluay, “Müşteri memnuniyetini daima önceliğimiz olarak görüyoruz.
Esnek ve çözüm odaklı yapımız sayesinde değişen taleplere hızla uyum sağlayabiliyor olmamız ise müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamada büyük bir avantaj sağlıyor. Dünya standartlarında gerçekleştirdiğimiz yükleme ve boşaltma operasyonlarımızla Mersin bölgesinde güçlü bir lojistik aktör olarak öne çıkıyoruz” dedi.
“Lojistikle desteklenmeyen bir ambalaj hedefe varamaz”
Ambalaj sektörüne yönelik yaptıkları hizmetler hakkında da bilgi veren İvme Depo & Lojistik kurucusu Orçun Mutluay, ambalajın; üretim hattından çıkan ürünün korunmasını ve tüketiciye ulaşana kadar olan tüm sürecin yönetimini kapsayan kritik bir halka olduğunu, bu zincirin güçlü kalabilmesi için ambalajın ardından devreye giren lojistik süreçlerin de en az ambalaj kalitesi kadar profesyonelce kurgulanması gerektiğini kaydetti.
Mutluay, “İşte tam da bu noktada ambalajlı ürünlerin sahadan limana, limandan nihai noktaya kadar olan sürecini hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı bir şekilde yönetiyoruz. Ambalajlı ürünlerin taşınması sırasında yüklerin yapısına göre doğru ekipmanla yükleme/boşaltmanın gerçekleştirilmesi öenmli.
Biz farklı ölçü ve ağırlıklardaki yüklemeler için çeşitli ataçmanlara sahip forklift ve stacker filomuzla bu hizmeti sunuyoruz. müşterilerimize lojistik çözümler sunuyoruz. Ambalaj, ürünlerin korunmasının yanı sıra, tüketiciye sunumunu da kapsar. Şirketimiz ambalajlı ürünlerin taşınmasında bu sunumu bozmadan taşımayı kendimize görev biliyoruz. Lojistikle desteklenmeyen bir ambalaj, hedefe ulaşamayan bir mesaj gibidir. Biz bu mesajın doğru, zamanında ve eksiksiz iletilmesini sağlıyoruz” açıklamasında bulundu.