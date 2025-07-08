Tekaydınlar Otomotiv’e OİB’den bronz ihracat ödülü

Bursa merkezli Tekaydınlar Otomotiv, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından düzenlenen "2024 İhracatın Şampiyonları" ödül töreninde Bronz İhracatçı Ödülüne layık görüldü.

Araç üst yapı çözümleri alanında faaliyet gösteren firma, üretim altyapısı ve ihracat performansıyla dikkat çekiyor. Tekaydınlar Otomotiv, aldığı ödülle birlikte ihracattaki başarısını bir kez daha belgeledi.

"Uluslararası pazarlardaki karşılığını görmüş olduk"

Gerçekleştirilen törende ödülü, firma adına Tekaydınlar Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşocak teslim aldı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Ebru Taşocak, "Yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz kalite odaklı üretim anlayışımızın, uluslararası pazarlardaki karşılığını bu değerli ödülle bir kez daha görmüş olduk. Başta tüm çalışma arkadaşlarımız olmak üzere, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Bu ödül, daha iyisi için bizi motive eden bir adım" ifadelerini kullandı.

Yurt dışına yönelik faaliyetlerini sürdüren Tekaydınlar Otomotiv, özellikle Avrupa pazarındaki müşteri memnuniyetine dayalı yaklaşımı, Ar-Ge çalışmaları ve teknolojik yatırımlarıyla öne çıkıyor.