Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı: Türkiye, mobilya sektöründe dünyada ilk 10'un içinde

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Ümraniye'de yapılan 1. Mobilya Eğitim Kurultayı ve Modoko Akademi'nin açılışına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, Türkiye'nin mobilya sektöründe hem üretimde hem ihracatta dünyada ilk 10'un içinde olduğunu kaydetti.

"Türkiye, mobilya denilince akla gelen ülkelerden biri"

Düzenlenen programda açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, Türkiye'nin mobilya denilince akla gelen ülkelerden biri olduğunu şöyle ifade etti:

"Mobilya sektöründe dünyada ilk on içindeyiz. Hem üretimde hem ihracatta. Üç yüz bin çalışan, kırk beş bin imalatçı, elli bin mağaza ile Türkiye, mobilya denilince dünyada akla gelen ülkelerden biri oldu.

Bu, müteşebbislerimizin akıl teri, alın teri; işçilerimizin, ustalarımızın alın teri, akıl teri, uyguladığınız politika, teşviklerin faydaları; hep birlikte bir takım çalışmasının eseri oldu.

Otuz iki milyon altı yüz bin toplam istihdamı geçtik, arkadaşlar. 2000'lerin başında yirmi bir milyon civarıydı. Ama yeni eleman bulma noktasında firmalarımız ciddi güçlükler çekiyorlar. Bu noktada, gerek çocuk sayısının artması konusunda hükümetimiz teşvikler veriyor. Aile Fonu kuruldu. Evlilikleri teşvik için."

"Ticaret ne kadar artarsa, ekonomi o kadar büyür"

Ticaret ne kadar artarsa ekonominin de o kadar büyüyeceğini ifade eden Bakan Bolat, sözlerini şöyle sonlardırdı:

"Ticaret ne kadar artarsa, ekonomi o kadar büyür, gelişir. Halkın refahı ve satın alma gücü yükselir. İnşallah terörsüz Türkiye hedefi de adım adım ilerliyor.

Bu noktada, ülkemizin dolaylı ve doğrudan 1,6 trilyon dolar kaynağını emen; on binlerce şehit verdiğimiz ve vatandaş hayatına mal olan terör hadisesinin ortadan kalkmasıyla beraber, bu kaynaklar inşallah huzur ortamında yatırıma, üretime daha fazla harcanacak.

Böylece Türkiye olarak, ekonomimizle çok daha yüksek oranlarda büyümeye ve gelişmeye devam edeceğiz. Türkiye, dünyada barışın artık merkezi konumuna geldi. Bütün bölgede ve civardaki savaşlar ya da ihtilaflı durumların çözüm adresi, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlık ettiği uluslararası diplomasi sayesinde sağlanıyor."