Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan 'e-Kolay İhracat Platformu' açıklaması

e-Kolay İhracat Platformu'nun Türkiye'nin dijital ticaretinde yeni bir rota oluşturacağına dikkat çeken Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu doğrultuda E-KİP'in "https://www.kolayihracat.gov.tr/e-ihracat" adresinde erişime açıldığını belirtti. Bolat, E-KİP'in kullanıma açıldığı günden bu yana 71 bin 286 kez görüntülendiğini dile getirdi.

"Hedef pazar analizlerini ihracatçılara sunuyor"

"Pazar/Pazaryeri Modülü"nün e-ihracat için hedef pazar niteliğindeki 24 ülkede makroekonomik ve demografik göstergeleri, pazar ve tüketici dinamiklerini, ilgili ülkede sosyal medya ve dijital pazarlamaya ilişkin ipuçlarını içeren rehber niteliğinde olduğunu vurgulayan Bolat, "Adım Adım e-İhracat Modülü"nün de girişimcilere e-ihracat süreçlerinde yönlendirmeler sunduğunu dile getirdi.

Bolat, "Dijital Pazarlama Modülü"nün, dijital platformlarda yapılacak pazarlamalarda dikkat edilmesi gereken noktalara ilişkin bilgiler içerdiğini belirterek, e-ihracatta hedef pazar belirlemeden ürünlerin teslimatı ve iade süreçlerinde kritik bilgileri öğrenmeye kadar birçok başlıkta hazırlanan "Eğitim Modülü"nün de 90'dan fazla video, 70'i aşkın infografik ve 200 civarında slaytla kullanıcıların kullanımında olduğunu söyledi.

"İçerikler zenginleştirilecek"

Bakan Bolat, "Profesyonel Çözüm Ortakları Modülü"nün ticaret müşavirlerinin yönlendirmeleriyle ilgili ülkelerdeki uygun hizmet sağlayıcılarını kullanıcılara sunduğunu, "Etkinlik Takvimi Modülü" aracılığıyla da kullanıcıların 24 ülkede önemli alışveriş ve festival günlerini, fuarları, heyetleri ve seminerleri takip edebildiğini bildirdi.

Kullanıcıların, e-ihracatta öne çıkan 14 sektörün küresel ve ülke özelindeki görünümüne, tüketici alışkanlıklarına, yoğunlaştığı pazar yerlerine ve ortalama satış verilerine ilişkin bilgiye "Sektörler Modülü"nden erişebileceklerine işaret eden Bolat, bunların yanı sıra "Firma Kayıt", "Kullanıcı Kokpiti" ve "İletişim" olmak üzere 3 destekleyici modülün de platformda bulunduğunu kaydetti. Bolat, modüllerin içeriklerinin zenginleştirilmesine yönelik çalışmaların eş zamanlı sürdürüldüğü bilgisini verdi.

İş gücü ve zaman tasarrufu

E-KİP'in kritik konumda olduğuna dikkati çeken Bolat, şöyle konuştu: Ücretsiz erişilebilirlik, daha geniş bir kullanıcı kitlesine fayda sağlayacak, özellikle daha küçük firmaların e-ihracata başlamasına olanak tanıyacak. Platformdan yararlanan firmaların e-ihracat beyanı esnasındaki hatalarının azalacağı öngörülüyor. Bu kapsamda E-KİP, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine katkı sağlayarak dijital ticaretin yaygınlaşmasına, sürdürülebilir ekonomik büyümeye önemli bir katkı sunacaktır."

Bolat, platformun, "e-İhracat Destekleri Hakkında Karar" kapsamında sağlanan e-ihracat desteklerinden yararlanmak isteyen firmaların başvurularını artırmayı da amaçladığını, sunulan içeriklerin bu başvuruları teşvik edeceğini söyledi.

"Tüm vatandaşların kullanımına açık"

Bolat, platformdan yararlanmak isteyen ihracatçılar için sürecin nasıl işlediğine ilişkin bilgi vererek, şunları kaydetti: "E-KİP, T.C. kimlik numarasına sahip tüm vatandaşlarımızın aktif kullanabileceği bir platform olarak tasarlandı. Bireysel giriş için yalnızca bu numara ve e-Devlet şifresi gerekiyor. Kurumsal giriş içinse Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) entegrasyonu sağlandı. Firma sahipleri, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle platforma giriş yaparak şirket personelini platforma giriş için yetkilendirebiliyor. Bu sayede öğrenci, girişimci, kamu veya özel sektör çalışanı ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlarımıza ücretsiz erişim imkanı sunuluyor."