TİM temmuz ayı raporu: İhracat Talep Endeksi'nde artış

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), önemli pazarlarda talebi oluşturan koşullar ile global ekonomideki talep ve risklerin takip edildiği İhracat Pazar Monitörü'nün temmuz ayı sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, ihraç edilen ürünlere olan talep koşullarını ihracat yapılan pazarlar üzerinden, temel makroekonomik göstergeler ve öncü makroekonomik göstergeleri kullanarak takip eden İhracat Talep Endeksi, temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,3 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 artış ile 100,2 oldu.

Uzun dönem ortalamasının üzerinde

Temmuz ayında, işsizlik, enflasyon, tüketici güveni ve sanayi üretimi göstergelerindeki gerilemelere karşın iş güveni göstergelerindeki artış, talep endeksini uzun dönem ortalamasının üzerine çıkardı.

Uzun ve kısa vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergelerden yararlanarak oluşturulan ve ihracat pazarlarının risklere karşı direncini ölçen TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi, temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,4 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artış göstererek 101,1 oldu.

Küresel jeopolitik risklerdeki kısmi gerileme ve ihracat talep endeksinin uzun vadeli ortalamasının üzerine çıkması, ihraç pazarları genelinde dayanıklılığı olumlu etkiledi. Böylelikle endeksi uzun dönem ortalamasının üzerine çıkardı.