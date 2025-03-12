TİM'den Celal Kadooğlu'na yeni görev

TİM Suriye Masası Başkanlığı'na Celal Kadooğlu getirildi.

Yeni görevinin açıklanması sonrasında konuyu değerlendiren Kadooğlu, şunları kaydetti: "TİM bünyesinde faaliyet gösterecek ve Türkiye'den Suriye'ye yönelik ihracat gerçekleştiren bütün sektörleri kapsayacak olan Suriye Masası'nın kuruluşunu sağlamak üzere görevlendirildim. Türkiye'nin en önemli ihracat sektörleri arasında yer alan otomotiv, hazır giyim ve tekstil, beyaz eşya, tarım ve gıda ürünleri başta olmak üzere bütün sektörlerimizi kapsayıcı olabilecek bir yönetim kurulu oluşturacağız."