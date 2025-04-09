TIR ve kamyon sürücü açığı alarm veriyor
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği-IRU küresel ölçekte ağır ticari araç (kamyon ve TIR) sürücü açığının 2024 yılında 3.6 milyon düzeyinde seyrettiğini, ancak toplam sürücü tablosu içinde genç sürücü sayısında yüzde 5,8’lik düşme olduğunu ,yaşlı sürücü sayısının ise yüzde 1,6 artış gösterdiğini açıkladı.
Türkiye dahil 36 ülkeyi ve toplam GSYİH’nın da yüzde 70’ini kapsayan sürücü analiz raporuna göre IRU 2029 yılına kadar 3,4 milyon sürücünün de emeklilik nedeniyle sektörden çıkacağını hesaplıyor.
IRU'nun yayınlanan son küresel ağır ticari araç sürücü açığı raporu 2024'teki boş pozisyonların, dünya ölçeğinde taşımacılık talebinin azalması nedeniyle 2023'e benzer olsa da, genç ve yaşlı şoför istihdam oranları arasındaki yaş uçurumunun arttığını gösteriyor.
Rapor, kamyon şoförü açığının tüm bölgelerde devam eden uzun vadeli yapısal bir sorun olduğunu yeniden teyit ediyor. 2024 yılında ankete katılan 5 bin 100 ağır taşımacılık firması arasında yaklaşık yüzde 70'i sürücü bulmada ciddi veya çok ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu bildirdi.
Rapor verilerine göre 25 yaşın altındaki genç sürücüler toplam sürücü iş gücünün yüzde 6,5'ini oluşturuyor. İtalya ve Almanya'da sırasıyla bu oranlar yüzde 2,2 ve yüzde 2,6 ile kritik derecede düşük kalırken, Polonya ve İspanya'da da bu oranlar ancak yüzde 3'lük seviyelerde bulunuyor.
Küresel sürücü piyasasında genç şoförlerinin tüm sürücülere oranı 2023'ten 2024'e yüzde 5,8 düştü. Bu, incelenen ülkelerin genel iş gücünde genç çalışanların sayısı ise 1,4 arttı. Demografik dengedeki bozulmayı sektör açısından alarm zili olarak yorumlayan IRU raporuna göre genç sürücü sayısı azalırken, bunun tam tersine, 55 yaş üstü şoförlerin oranı yüzde 31,6’e çıktı.
Yaşlı sürücü oranının çok yüksek olduğu ülkeler arasında İspanya yüzde 50, Avustralya yüzde 47 ve İtalya yüzde 45’lik yüzdelerle yer alıyor.Buradaki eğilim de endişe verici. 55 yaş üstü ağır ticari araç şoförlerinin yüzdesi geçen yıl yüzde 1,6 artarken, kamyon ve TIR sürücü ortalama yaşı dünya genelinde 44,5'e yükseldi.
Rapor, önümüzdeki beş yıl içinde, incelenen ülkelerde 3,4 milyon sürücünün emekli olacağını öngörüyor. Avustralya'da mevcut şoförlerin yüzde 21'i 2029'a kadar emekli olacak. Çin'de bu oran yüzde 18, Avrupa'da ise yüzde 17 olarak hesaplandı. Özellikle Almanya, İtalya, Slovakya ve İspanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde genç ve yaşlı şoförler arasındaki yapısal uçurum özellikle keskin bir düzeyde seyrediyor.