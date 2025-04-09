TIR ve kamyon sürücü açığı alarm veriyor

Türkiye dahil 36 ülkeyi ve toplam GSYİH’nın da yüzde 70’ini kapsayan sü­rücü analiz raporuna göre IRU 2029 yılına kadar 3,4 milyon sü­rücünün de emeklilik nedeniy­le sektörden çıkacağını hesap­lıyor.

IRU'nun yayınlanan son kü­resel ağır ticari araç sürücü açığı raporu 2024'teki boş po­zisyonların, dünya ölçeğinde taşımacılık talebinin azalma­sı nedeniyle 2023'e benzer ol­sa da, genç ve yaşlı şoför istih­dam oranları arasındaki yaş uçurumunun arttığını gösteri­yor.

Rapor, kamyon şoförü açı­ğının tüm bölgelerde devam eden uzun vadeli yapısal bir so­run olduğunu yeniden teyit edi­yor. 2024 yılında ankete katılan 5 bin 100 ağır taşımacılık firma­sı arasında yaklaşık yüzde 70'i sürücü bulmada ciddi veya çok ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Rapor veri­lerine göre 25 yaşın altındaki genç sürücüler toplam sürücü iş gücünün yüzde 6,5'ini oluştu­ruyor. İtalya ve Almanya'da sı­rasıyla bu oranlar yüzde 2,2 ve yüzde 2,6 ile kritik derecede dü­şük kalırken, Polonya ve İspan­ya'da da bu oranlar ancak yüzde 3'lük seviyelerde bulunuyor.

Küresel sürücü piyasasında genç şoförlerinin tüm sürücü­lere oranı 2023'ten 2024'e yüz­de 5,8 düştü. Bu, incelenen ül­kelerin genel iş gücünde genç çalışanların sayısı ise 1,4 arttı. Demografik dengedeki bozul­mayı sektör açısından alarm zili olarak yorumlayan IRU ra­poruna göre genç sürücü sayı­sı azalırken, bunun tam tersi­ne, 55 yaş üstü şoförlerin oranı yüzde 31,6’e çıktı.

Yaşlı sürücü oranının çok yüksek olduğu ül­keler arasında İspanya yüzde 50, Avustralya yüzde 47 ve İtal­ya yüzde 45’lik yüzdelerle yer alıyor.Buradaki eğilim de endi­şe verici. 55 yaş üstü ağır tica­ri araç şoförlerinin yüzdesi ge­çen yıl yüzde 1,6 artarken, kam­yon ve TIR sürücü ortalama yaşı dünya genelinde 44,5'e yüksel­di.

Rapor, önümüzdeki beş yıl içinde, incelenen ülkelerde 3,4 milyon sürücünün emekli ola­cağını öngörüyor. Avustral­ya'da mevcut şoförlerin yüzde 21'i 2029'a kadar emekli olacak. Çin'de bu oran yüzde 18, Avru­pa'da ise yüzde 17 olarak hesap­landı. Özellikle Almanya, İtal­ya, Slovakya ve İspanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde genç ve yaşlı şoförler arasındaki yapısal uçurum özellikle keskin bir düzeyde seyrediyor.