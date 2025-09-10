Tiryakioğlu: ABD’ye ihracatımız, Irak pazarının neredeyse yarısına ulaştı

İhracattaki gelişmeleri değer­lendiren TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sek­tör Kurulu Başkanı Ahmet Tir­yakioğlu, iklim değişikliğine bağ­lı olarak buğday, arpa ve ayçiçeği gibi temel ürünlerde yaşanan re­kolte kayıplarının tarımsal üreti­min sürdürülebilirliği açısından ciddi riskler doğurduğunu belirt­ti. Yağışların azalması ve kuraklı­ğın hammadde tedariğinde istik­rarsızlık yarattığını söyleyen Tir­yakioğlu, küçük ve parçalı işletme yapılarının da bu riskleri artırdığı­nı kaydetti.

Küresel ölçekte Irak ve Rusya gibi pazarlarda yeni fabrika yatı­rımlarının rekabeti yoğunlaştıra­cağına dikkat çeken Tiryakioğlu, firmaların sadece mevcut pazar­lara odaklanmak yerine yeni böl­gelerde etkinliklerini artırmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca ku­rumsallaşmanın hızlandırılması ve değişen dinamiklere uyum sağ­layacak stratejilerin geliştirilme­sinin zorunlu hale geldiğini dile getirdi.

ABD pazarındaki gelişmelere de değinen Tiryakioğlu, yılın geride kalan kısmında bu pazarda yüzde 34 artış sağlandığını, yüzde 7,1’lik pay ile Irak pazarının neredeyse yarısına ulaşıldığını aktardı. Bu iv­menin, Ticaret Bakanlığı destekli tanıtım projeleriyle daha da artırı­larak yeni başarı hikâyelerine dö­nüştürülebileceğini ifade etti.

“Tarımsal üretim yeniden önceliklendirilecek”

Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyü­me kaydederek istikrarını korudu­ğunu belirten Ahmet Tiryakioğlu, gıda enflasyonunun yüksek seyri­ni sürdürdüğünü ifade etti.

Tiryakioğlu, gıda işletmelerinin üretim ve ihracat performansla­rının ekonomik büyümeye katkı sunduğunu, ancak TÜİK verileri­ne göre tarımın üst üste iki dönem küçülmesinin dikkat çekici oldu­ğunu söyledi. Büyümenin daha çok inşaat ve sanayi sektörlerin­den kaynaklandığını vurgulayan Tiryakioğlu, tarımın ekonomide­ki payının artırılması gerektiğini dile getirdi.

Tarımsal üretimin yeniden ön­celiklendirilmesi ve verimlilik ar­tırıcı politikalara desteğin önemi­ne işaret eden Tiryakioğlu, finans­man maliyetlerinin yükselmesi ve kârlılıkların daralmasına rağmen işletmelerin esnek üretim kapa­siteleri ve güçlü ihracat ağlarıyla uluslararası pazarlarda rekabetçi konumlarını koruduklarını belirt­ti. Bu direncin tarımsal atılımlar­la desteklenmesi halinde, döviz, enerji, küresel fiyatlar ve lojistik maliyetlerindeki değişkenliğe rağ­men gıda enflasyonundaki sıkıntı­ların azalabileceğini kaydetti.