Türk çelik sektörü Bosna Hersek’te büyüyor: İhracatta hedef iki kat artış

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ticareti geliştirmek amacıyla Saraybosna’da Sektörel Ticaret Heyeti düzenledi.

28 Türk şirketinin katılımıyla gerçekleşen programda Bosna Hersek’ten 80 firma ile görüşmeler yapıldı. ÇİB Başkanı Adnan Aslan, Bosna Hersek’te Arcelor Mittal’in işlettiği tek entegre çelik fabrikasının kapanmasının Türkiye için önemli bir fırsat yarattığını söyledi. Fabrikanın yeniden açılmasının yaklaşık 1,5 yıl süreceğini belirten Aslan, bu süreçte Bosna’nın en önemli tedarikçilerinden birinin Türkiye olacağını vurguladı.

Bosna, Türk çelik sektörüyle büyüyecek

Türkiye’nin Bosna’ya çelik ihracatı 2023’te 80 milyon dolardan 118 milyon dolara yükseldi. Bu yıl ihracatın 150 milyon dolara ulaşması, 2026’da ise 300 milyon dolar seviyesine çıkması bekleniyor. Aslan, Bosna’da çeliğin özellikle inşaat ve altyapı projelerinde yoğun kullanıldığını, Türk müteahhitlerinin bölgede otoyol ve hızlı tren gibi büyük projelere imza attığını hatırlatarak “Bosna'nın alt yapısı da üst yapısı da Türk çelik sektörüyle büyüyecek” dedi.

18 milyon ton çelik ihracatı

Bosna üzerinden Sırbistan’a yapılan dolaylı çelik ihracatının da önemli bir pazar oluşturduğunu belirten Aslan, Balkan ülkelerinde yürütülen heyet çalışmalarının Romanya’yı Türkiye’nin en büyük pazarlarından biri haline getirdiğini söyledi.

Sektörde işçilik maliyetlerinin yüksekliğinin rekabeti zorlaştırdığını dile getiren Aslan, buna rağmen yıl sonu itibarıyla Türkiye’nin çelik ihracatının 18 milyon ton ve 15,5 milyar dolar seviyesine ulaşmasını beklediklerini ifade etti.