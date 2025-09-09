Türk hububat sektörünün 8 aylık ihracatı 8 milyar doları aştı

Türkiye’den yılın ilk 8 ayında 217 ülke ve serbest bölgeye yapılan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı 8 milyar 63 milyon 567 bin dolara ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, söz konusu dönemde 7 milyon 784 bin 222 ton ürün ihraç edildi. Geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 4,6 düşüş yaşanırken, değer bazında yüzde 4,2 artış kaydedildi.

Çikolata ihracatı zirvede

İhracat sıralamasında 844 milyon 71 bin dolarla çikolata ve kakao bazlı ürünler ilk sırayı aldı. Bu ürün grubunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61,8’lik artış yaşandı. Ayçiçek yağı ise yüzde 17,3 artış ve 708 milyon 589 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Pazarlarda farklı seyir

Sektörün en fazla ihracat yaptığı pazar konumundaki Irak’a yapılan ihracat 1 milyar 172 milyon 486 bin dolara gerileyerek yüzde 14,5 düşüş gösterdi. Buna karşılık ABD’ye yapılan ihracat yüzde 34 artışla 570 milyon 918 bin dolara yükseldi.

Tiryakioğlu: Tarımın ekonomideki payı artırılmalı

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüme kaydettiğini belirtti.

Tiryakioğlu, gıda enflasyonunun yüksek seyrine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Tarımın üst üste iki dönem küçülmesi, ekonomideki payının artırılması gerektiğini ortaya koyuyor. Tarımsal üretimin yeniden önceliklendirilmesi ve verimlilik artışı sağlayacak politikalara destek verilmesi ümitlerimizi artırıyor.”

İklim değişikliği riski

Tiryakioğlu ayrıca, iklim değişikliğinin buğday, arpa ve ayçiçeği gibi temel ürünlerde rekolte kayıplarına yol açtığını belirterek, yağışların azalması ve kuraklığın hammadde tedarikinde istikrarsızlık yarattığını vurguladı.