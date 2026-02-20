Türk ihracatçısı Avrupa’da devlerle masada!

Türkiye, ihracat odaklı büyüme stratejisinde yeni bir aşamaya geçerek Avrupa pazarına dijital kanallar üzerinden daha güçlü giriş yapmaya hazırlanıyor. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Berlin ve Hamburg’da temaslarda bulunan Türk e-ihracat heyeti, küresel e-ticaret platformları, lojistik merkezleri ve ödeme kuruluşlarıyla stratejik işbirlikleri için önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Amazon, Otto ve Kaufland ile kritik temaslar

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hasan Önal liderliğindeki heyet, Amazon Almanya, Kaufland, Allegro, Otto ve Aboutyou gibi dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarıyla bir araya geldi. Bu platformların toplam e-ticaret hacminin yaklaşık 20 milyar doları bulduğu belirtilirken, Türk firmalarının bu pazardan daha fazla pay alması hedefleniyor.

Gerçekleştirilen görüşmelerde lojistik altyapı, sipariş yönetimi, ödeme sistemleri ve pazarlama stratejileri gibi e-ihracatın kritik unsurları ele alındı.

Almanya, Türk e-ihracatı için stratejik pazar konumunda

Hasan Önal, Almanya’nın Türkiye için en kritik pazarlardan biri olduğunu vurgulayarak, geçen yıl 480 milyon dolar olan e-ihracat hacminin bu yıl 400 milyon dolara gerilediğini belirtti. Bu düşüşün nedenlerini yerinde analiz etmek ve Türk firmalarının pazar payını yeniden artırmak amacıyla Almanya’da temaslarda bulunduklarını ifade etti.

Önal, Türk şirketlerinin Avrupa’daki dijital satış potansiyelini büyütmek için küresel platformlarla doğrudan işbirliği kurmanın büyük önem taşıdığını söyledi.

Devlet desteğiyle e-ihracatçıya yüzde 50 teşvik

Ticaret Bakanlığı’nın sunduğu destek paketleri kapsamında, Türk firmalarının Almanya’daki reklam harcamaları ve sipariş karşılama hizmetlerinin yüzde 50’si devlet tarafından karşılanıyor. Ayrıca E-İhracat Destekleri Bilgi Platformu (EKİP) aracılığıyla firmalara detaylı pazar analizleri ve stratejik rehberlik sağlanıyor.

Bu desteklerin özellikle KOBİ’lerin uluslararası pazarlara açılmasını hızlandırdığı ve rekabet gücünü artırdığı belirtiliyor.

Türkiye, lojistik avantajıyla Çin’e karşı öne çıkıyor

Küresel e-ticaretin büyük bölümünün Çin merkezli olmasına rağmen Türkiye’nin Avrupa’ya yakın coğrafi konumu ve Türk ürünlerine duyulan güven önemli bir avantaj sağlıyor. “Nearshoring” olarak adlandırılan yakın tedarik trendi, Türkiye’nin Avrupa pazarında daha güçlü konum elde etmesine katkı sunuyor.

Türk firmaları, hızlı teslimat, kalite ve güvenilirlik avantajlarıyla Avrupa’daki müşterilere daha rekabetçi çözümler sunabiliyor.

Fintek ve ödeme sistemleri e-ihracatın kilit noktası

Heyete katılan finansal teknoloji şirketleri, Türk ihracatçısının uluslararası ödeme süreçlerini kolaylaştırmak için Avrupa’daki yerel ödeme kuruluşlarıyla işbirliği görüşmeleri gerçekleştirdi. Amaç, Türk firmalarının Avrupa’daki satışlarında tahsilat süreçlerini hızlandırmak ve operasyonel verimliliği artırmak.

Bu adımlar, Türk ihracatçılarının küresel pazarlarda daha güvenli ve sorunsuz şekilde faaliyet göstermesini sağlayacak.

Türk firmaları Avrupa’dan somut iş planlarıyla dönüyor

Heyete katılan e-ihracat konsorsiyumları ve teknoloji firmaları, küresel partnerlerle yapılan görüşmelerin son derece verimli geçtiğini ve somut iş fırsatları oluşturduğunu belirtti. Lojistik, ödeme sistemleri ve dijital pazarlama alanlarında yeni işbirlikleri için önemli adımlar atıldı.

Uzmanlara göre bu temaslar, Türkiye’nin e-ihracat kapasitesini artırarak Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirecek ve Türk markalarının küresel dijital ticarette daha güçlü bir oyuncu haline gelmesini sağlayacak.