Türk zırhlılarının ihracat başarısı Nurol Makina'yı 220 basamak yukarıya taşıdı

Zırhlı araç ve yenilikçi savunma çözümleriyle 40 yılı aşkın süredir savunma sanayisinde faaliyet gösteren Nurol Makina, 4x4 gibi tek bir ürün grubunda faaliyet göstermesine karşın İstanbul Sanayi Odasının (İSO) Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 araştırmasındaki performansıyla dikkati çekti.

Nurol Makina, 4 milyar 739 milyon 941 bin 305 liralık üretimden satış rakamıyla listede 220 basamak birden yükseldi ve kendisine 447’nci sırada yer buldu.

Tüm sanayi dallarında listede en fazla ilerleme kaydeden 5'inci, savunma sanayisinde ise birinci şirket olan Nurol Makina, bu performansa, tamamına yakını ihracattan elde edilen gelirle ulaştı.

Şirket, ihracat kategorisinde geçen yılki 129 milyon 779 bin dolarlık dış satımla 175'inci oldu.

Zorlu koşullara meydan okuyorlar

Nurol Makina, farklı operasyonel ihtiyaçlara uygun geniş bir zırhlı araç yelpazesi sunuyor. Bu portföyde 4x4 tekerlekli zırhlı araçlar birçok farklı konfigürasyonu ile yer alıyor.

Şirketin amiral gemisi ürünü EJDER YALÇIN, yüksek hareket kabiliyeti, modüler tasarımı ve üstün balistik koruma seviyeleriyle dikkati çekiyor. EJDER YALÇIN, farklı görev profillerine kolayca uyarlanabilen çok yönlü bir platform olarak dünya çapında birçok ülke tarafından tercih ediliyor.

YÖRÜK 4x4, hafif, çevik ve yüksek performanslı bir araç olarak modern savaş alanlarının dinamik gereksinimlerine yanıt veriyor. ILGAZ II, özellikle iç güvenlik operasyonları için tasarlanmış, sağlamlığı ve güvenilirliğiyle öne çıkan bir başka modele karşılık geliyor.

Ejder TOMA ise güvenlik güçlerinin toplumsal olaylara süratli ve etkin şekilde müdahale etmesini sağlamak amacıyla tasarlanıp üretildi.

Bu araçlar, zorlu arazi koşullarında dahi üstün performans sunarak Nurol Makinanın teknolojik yetkinliğini gözler önüne seriyor.

20'den fazla ülkede 1800 araç

Nurol Makina, savunma sanayisinde Türkiye’nin ihracat liderlerinden biri olarak öne çıkıyor. Şirket, Afrika, Asya, Orta Doğu, Güney Amerika, Uzak Doğu, Doğu Avrupa’daki çok sayıda ülkeye zırhlı araç ihracatı gerçekleştirdi. EJDER YALÇIN, özellikle Afrika ve Orta Doğu’daki zorlu arazi koşullarında gösterdiği olağanüstü performansla uluslararası müşterilerin güvenini kazandı. Araç, hem dayanıklılığı hem de farklı görevlere uyarlanabilirliğiyle kullanıcılar tarafından büyük beğeni topluyor.

Nurol Makinanın ihracat başarısının temelinde yalnızca ürün kalitesi değil, aynı zamanda müşteri odaklı yaklaşımı ve kapsamlı satış sonrası destek hizmetleri yatıyor. Şirket, kullanıcıların özel ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunarak ve yerel ortaklarla işbirliği yaparak küresel pazarda güçlü bir itibar kazandı. Ayrıca hızlı teslimat süreleri ve rekabetçi fiyatlandırma politikaları, Nurol Makinayı uluslararası arenada tercih edilen bir ortak haline getirdi.

Nurol Makina, özellikle son 10 yılda hızlı bir ihracat başarısı elde etti. Şirketin 20'den fazla ülkede görev yapan yaklaşık 1800 aracı bulunuyor.