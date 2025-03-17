Türkiye Avrupa’nın en büyük 5’inci ticaret ortağı

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ticaret hacmi son 5 yılda yüz­de 59 artarken ülke 2023'te olduğu gibi 2024 itibarıyla da Birliğin en büyük 5'inci or­tağı olmayı sürdürdü. Avru­pa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden derlenen bilgi­ye göre, Kovid-19 salgınıyla 2020'de AB ülkelerinin, Bir­liğe üye olmayan ülkelerden ithalatı 1 trilyon 715 milyar euroya, söz konusu ülkelere ihracatı da 1 trilyon 932 mil­yar euroya geriledi. Böyle­ce, 2020'de AB'nin dış tica­ret hacmi 3 trilyon 647 mil­yar euro oldu.

Salgının dış ticaret üzerindeki etkisinin azalmasıyla 2022'de AB'nin dış ticaret hacmi 5 trilyon 577 milyar euroya kadar yükse­lirken bu tutar bölgede yaşa­nan ekonomik durgunlukla beraber geçen yıl 5 trilyon 18 milyar euroya düştü.

AB'nin en büyük ticaret ortağı konu­munda geçen yıl sonu itiba­rıyla ABD yer alırken ticaret hacmi 864 milyar 976 milyon euro oldu. Dünyanın en bü­yük ihracatçısı Çin, AB ile dış ticaret hacminde ikinci sıra­da bulunuyor. Çin ile AB'nin ticaret hacmi 2024 sonunda 731 milyar 153 milyon euroya dayandı. Bu ülkeleri, 504 mil­yar 763 milyon euroyla Bir­leşik Krallık, 329 milyar 850 milyon euroyla İsviçre izledi.

Birlikle ticaret hacmi 5 yılda % 59 arttı

Türkiye de 210 milyar 783 milyon euroyla sıralamada 5'inci sırada yer buldu. Türkiye, 2023'te yeniden yükseldiği "AB'nin 5'inci en büyük ticaret ortağı" konumunu söz konusu ticaret hacmiyle 2024'te de korudu. AB ise Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. Türkiye, son dönemde AB üyesi ülkelerle Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) ve çeşitli karşılıklı ziyaretlerle ilişkilerini geliştirirken ticari diplomasi faaliyetleri kapsamında AB ile Gümrük Birliği'ni güncelleme müzakereleri de hız kazandı.

Söz konusu girişimlerin dış ticaret rakamlarına da yansıdığı görüldü. Kovid-19 salgını öncesi Türkiye'nin AB ile ticaret hacmi 138 milyar euro seviyelerinde iken bu tutar 2020'de 132 milyar 595 milyon euroya geriledi. Sonraki yıllarda düzenli artış gösteren dış ticaret hacmi 2021'de 157 milyar 129 milyon euroya, 2022'de 198 milyar 408 milyon euroya ve 2023'te 207 milyar 289 milyon euroya çıktı. Geçen yıl ise ticaret hacmi 210 milyar 783 milyon euroya ulaştı. Böylece 2020-2024 döneminde Türkiye ile AB arasındaki dış ticaret hacmi yüzde 59 artış gösterdi.