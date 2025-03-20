Türkiye-Romanya ihracatında rekor! İki ayda 1,1 milyar dolar...

İki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için atılan adımların olumlu sonuçlarının ardından, Türkiye'den Romanya'ya yapılan 1 milyar 109,9 milyon dolarlılk ihracatla tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracat gelirine imza atıldı.

Değer bazında artış lideri: Otomotiv

Ocak-şubat döneminde Romanya'ya değer bazında ihracat artışını en fazla 53,7 milyon dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Romanya'ya 2 aylık dönemde en fazla ihracatı 257 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi. Bu sektörü 213,1 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 172,6 milyon dolarla çelik, 73,6 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 66,9 milyon dolarla yaş meyve ve sebze sektörleri izledi.

Ülkenin en az talep gösterdiği sektörler ise 14 bin dolarla gemi yat ve hizmetleri, 318,7 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 357 bin dolarla fındık ve mamulleri, 505,9 bin dolarla kuru meyve ve mamulleri, 3 milyon 981,7 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller oldu.

9 yılın ihracat analizi

Türk İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Tandoğan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 2015 yılı sonu itibarıyla 3,5 milyar doları ihracat, 2,1 milyar doları ithalat olmak üzere Türkiye'nin söz konusu ülke ile toplam 5,6 milyar dolar düzeyinde ikili ticaret hacminin olduğunu ifade eden Tandoğan, bu rakamın 2024 yılı sonu itibarıyla yüzde 110 artışla 11,8 milyar dolara ulaştığını aktardı.

"Türk otomotiv yan sanayi fabrikalarına yenileri eklendi"

Türkiye'den Romanya'ya otomotiv endüstrisi ürünleri, demir çelik ağırlıklı inşaat demiri, çeşitli plastik ürünler, elektrikli makina ve cihazlar ile çeşitli inşaat malzemelerinin ihraç edildiğini vurgulayan Tandoğan, "Burada dikkat çekmemiz gereken bir nokta, Romanya Ford 4-5 yıl önce Türkiye Ford Otosan (Koç Grubu) tarafından satın alındı. Bu satın almadan sonra Türkiye'den bazı otomotiv yan sanayi fabrikaları Romanya'da fabrika kurdular ve var olan Türk otomotiv yan sanayi fabrikalarına ciddi sayıda yenileri eklendi. Martur, Beyçelik, Coşkunöz, Opsan, Farplas, Bimed, Nobel Oto, Formflex gibi çok sayıda otomotiv yan sanayi üreticisi Romanya'da üretim yapıyor dolayısıyla bu firmaların faaliyeti Türkiye' den Romanya'ya ham madde ya da yarı mamul olarak otomotiv yan sanayi ürün ihracatını hızlı bir şekilde artırdı" dedi.

Türk müteahhitlerin büyük başarısı

Türk altyapı müteahhitlerinin Romanya'da son 4-5 yılda ciddi ihaleler alması olduğunu söyleyen Tandoğan, "Türk altyapı müteahhitlerinin Romanya'da aldığı ihale tutarı 13 milyar Euro'yu geçti ve Romanya'nın sektör için Rusya'dan sonra ikinci büyük pazar oldu. Türk müteahhitlerinin ülkede aldığı ihaleler nedeniyle inşaat demiri ve inşaat malzemelerinin Türkiye'den Romanya'ya ihracatı da hız kazandı" ifadelerini kullandı.