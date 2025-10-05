Türkiye, sofralık zeytin ihracatında tarihî rekora ulaştı

Türkiye, 2024/25 sezonunda sofralık zeytin ihracatında tüm zamanların en yüksek gelirine ulaştı. 117 ülkeye siyah ve yeşil zeytin gönderen sektör, 255 milyon 310 bin dolarlık ihracat geliriyle hedefini aşarken, 2025/26 sezonu için 300 milyon dolar hedef koydu.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) verilerine göre, 2024/25 sezonunda sofralık zeytin ihracat geliri bir önceki yıla göre yüzde 22 artarak 209 milyon dolardan 255 milyon 310 bin dolara çıktı. Miktar bazında 100 bin 884 tonluk satışla da sektör, 2021/22 sezonundaki 109 bin tonluk rekorun ardından en yüksek ikinci seviyeye ulaştı.

Anadolu genelinde 200 milyonu aşan zeytin ağacından bu sezon 750 bin ton sofralık zeytin elde edildi. Türkiye, böylece tarihinde ilk kez sofralık zeytin üretiminde dünya birincisi oldu. Ülke genelinde üretimin bir bölümü iç pazarda değerlendirilirken, 117 ülkeye ihracat yapılarak milyonlarca sofraya Türk zeytininin lezzeti taşındı.

“Hedefimizi aştık, sırada 300 milyon dolar var”

EZZİB Başkanı Emre Uygun, 2024/25 sezonuna 250 milyon dolarlık hedefle başladıklarını belirterek, “Siyah zeytin ihracatımız yüzde 19 artışla 162 milyon dolardan 194 milyon dolara, yeşil zeytin ihracatımız ise yüzde 29 yükselişle 47,5 milyon dolardan 61,4 milyon dolara ulaştı. Böylece hedefimizi aştık, sektör adına gurur verici bir yılı geride bırakıyoruz” dedi.