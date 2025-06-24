Türkiye'den İtalya’ya ihracatta yüzde 7,5'lik artış

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği (CCIIST) Başkanı Stefano Kaslowski, Türkiye ile İtalya arasında gelişen ilişkilerin ihracat rakamlarına yansımasına ilişkin, Türkiye ile İtalya arasındaki ticaret hacminin istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü belirtti.

ABD yönetiminin uyguladığı korumacı ticaret politikaları ve Orta Doğu'daki gerilim küresel ekonomiye yönelik en büyük belirsizlik unsuru olmaya devam ederken Türkiye, yakın coğrafyasında yer alan ülkelerle ticaret ilişkilerini geliştirmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin başkanlığında yapılan Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'nin ardından iki ülke arasındaki anlaşmalara imza atılmıştı. Türkiye ile İtalya arasında ticaret, sanayi yatırımları, uzay, kültür, spor, sosyal hizmetler, arşiv, ulaştırma ve savunma sanayisi alanlarında anlaşmalar imzalanmıştı.

Toplam ihracatın yüzde 4,8'i İtalya'ya gerçekleştirildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin İtalya'ya yaptığı ihracat bu yılın ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,5 artarak 5 milyar 337,4 milyon dolara yükseldi. Mayısta ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak 1 milyar 144,5 milyon dolar olarak kayda geçti.

Türkiye'nin ihracatı 2025'in ocak-mayıs döneminde yıllık bazda yüzde 3,5 artış göstererek 110 milyar 947 milyon 201 bin dolar oldu. Mayıs ayında da ihracat, yüzde 2,7 artış kaydederek 24 milyar 834 milyon 151 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Böylece bu dönemde Türkiye'nin İtalya'ya gerçekleştirdiği ihracat, toplam ihracatının yüzde 4,8'ini oluşturdu.

Otomotiv endüstrisi İtalya'ya ihracatta ilk sırada

Bu yılın ocak-mayıs döneminde Türkiye'nin İtalya'ya yaptığı dış satımda 1,3 milyar dolarla otomotiv endüstrisi ilk sırada yer alırken onu 777 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 472,5 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 456,1 milyon dolarla çelik ile 327 milyon dolarla tekstil ve ham maddeleri takip etti.

Söz konusu dönemde, otomotiv endüstrisi ile tekstil ve ham maddeleri sektörlerinin bu ülkeye dış satımı geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 5,6 ve yüzde 1,8 oranında azaldı. Buna karşılık kimyevi maddeler ve mamulleri yüzde 14,6, demir ve demir dışı metaller yüzde 37,4 ve çelik yüzde 9,4'lük ihracat artışı kaydetti.

En fazla ihracat İstanbul'dan yapıldı

Söz konusu dönemde, il bazında bakıldığında İtalya'ya en fazla ihracat 1,8 milyar dolarla İstanbul'dan gerçekleşti.

Aynı dönemde Kocaeli'den 727,4 milyon dolar, Bursa'dan 514,6 milyon dolar, İzmir'den 327,2 milyon dolar ve Ankara'dan 208,2 milyon dolarlık dış satım yapıldı.