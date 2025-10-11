Türkiye’nin 9 aylık fıstık ihracatı 152 milyon doları aştı

Türkiye’nin fıstık ihracatı yılın ilk 9 ayında artış gösterdi. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerine göre, 2025 Ocak-Eylül döneminde 89 ülkeye toplam 152 milyon 622 bin dolarlık fıstık ihracatı yapıldı.

Geçen yılın aynı döneminde 144 milyon 88 bin dolarlık gelir elde edilirken, bu yıl fıstık ihracatı yüzde 5,92 artış kaydetti. Türkiye, geçen yıl toplamda 96 ülkeye 229 milyon 777 bin dolarlık fıstık ihracatı gerçekleştirmişti.

En çok ihracat yapılan ülke İtalya oldu

Ocak-Eylül döneminde en fazla fıstık satışı yapılan ülke İtalya oldu. Türkiye, İtalya’ya 52 milyon 299 bin dolar tutarında fıstık ihraç ederken, bu ülkeyi 24 milyon 791 bin dolarla Almanya ve 9 milyon 390 bin dolarla Kazakistan takip etti.

Fıstık, Türkiye’nin ihracatında katma değeri yüksek tarım ürünleri arasında yer almaya devam ediyor.

“Yok yılına rağmen artış sevindirici”

Türkiye Fıstık Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Faruk Akbaş, yılın ilk 9 ayında ihracattaki yükselişin sürmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

“Üreticilerimiz zahmetli bir sürecin ardından ürünlerini hasat etti. Fıstığın hak ettiği değeri bulabilmesi için ihracatın daha da artması gerekiyor” diyen Akbaş, bu yıl üretimde “yok yılı” olmasına rağmen rakamların yükselmesinin olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

Akbaş, “Türkiye’de üretilen fıstık, sahip olduğu aroma, yağ oranı ve kalite açısından dünya genelinde öne çıkıyor. Özellikle çikolata, şekerleme ve kuruyemiş sektörleri tarafından yoğun talep görüyor. Bu potansiyel, ihracatımızı güçlü kılmaya devam edecek” dedi.

“Yeni pazar arayışlarımız sürüyor”

Akbaş, ihracatın artırılması için yeni pazar arayışlarını sürdürdüklerini belirterek, “Hedefimiz hem üreticimizin hem ihracatçımızın kazancını artırmak. Bu artış aynı zamanda ülkemize döviz girdisi sağlayarak ekonomiye önemli katkı sunuyor. Yıl sonuna kadar ihracat hacmimizi daha da yukarı taşımayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.