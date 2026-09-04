Türkiye’nin e-ihracat hedefi 6 milyar dolar: E-ticaretin payı yüzde 20’ye çıktı

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Türkiye’nin e-ticaret ve e-ihracat alanındaki yeni hedefleri İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi’nde (IGEXX 2026) açıklandı. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) işbirliğiyle düzenlenen zirvede konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hem Türkiye ekonomisine ilişkin güncel rakamları hem de dijital ticaretteki büyümeyi değerlendirdi.

Bolat’ın verdiği bilgilere göre Türkiye ekonomisi 2026’nın ilk yarısını yüzde 2,5 büyümeyle kapatırken ekonomik büyüklük 1,7 trilyon dolara ulaştı. Temmuz itibarıyla işsizlik oranı yüzde 8,1 olarak gerçekleşti.

E-ihracatta yıl sonu hedefi 6 milyar dolar

Türkiye’nin dijital ticarete uyumu ve küresel e-ticaretteki konumunun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirten Bolat, e-ihracatın ihracatın önemli sütunlarından biri olduğunu söyledi.

Türkiye’nin 2026 yılı sonuna kadar ulaşmayı hedeflediği e-ihracat hacmi ise 6 milyar dolar olarak açıklandı.

Bolat, dijital, teknolojik ve yeşil ekonomi dönüşümlerinin dünya ekonomisinde hızla ilerlediğini belirterek, tüketiciye ulaşmada dijital alanın en önemli kanallardan biri haline geldiğini ifade etti.

E-ticaretin toplam ticaretteki payı yüzde 20’ye yükseldi

Bolat’ın açıklamasındaki dikkat çekici verilerden biri de e-ticaretin toplam ticaret içindeki payındaki artış oldu.

2019 yılında yüzde 4,5 seviyesinde bulunan e-ticaretin payı, Kovid-19 salgınının ardından yaşanan hızlı dijitalleşmenin de etkisiyle yüzde 20’ye kadar yükseldi.

Türkiye’de e-ticaretin 2019-2025 dönemindeki yıllık büyüme oranının yüzde 80 olduğunu belirten Bolat, e-ticaretin genel perakende sektörü içindeki payının da yüzde 20 civarına geldiğini açıkladı.

Türkiye’nin 8 aylık mal ihracatı 185 milyar dolara ulaştı

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye’nin mal ihracatına ilişkin rakamları da paylaştı. Nisan, haziran, temmuz ve ağustos aylarında aylık ihracat rekorlarının kırıldığını belirten Bolat, ağustos ayında ihracatın yüzde 8,1 artışla 23,5 milyar dolar olduğunu söyledi.

2026’nın ilk sekiz aylık mal ihracatı 185 milyar dolara, yıllıklandırılmış mal ihracatı ise ağustos itibarıyla 280,3 milyar dolara ulaşarak tarihi rekor seviyeye çıktı.

Küresel B2C e-ticaret hacmi 6,5 trilyon dolara çıktı

Bolat’ın açıkladığı verilere göre 2019-2025 döneminde dünya Gayri Safi Yurt İçi Hasılası yüzde 33, genel perakende sektörü ise yüzde 28 büyüdü. Küresel perakende sektörünün büyüklüğü 32 trilyon dolara, dünya üretim büyüklüğü ise 118 trilyon dolara ulaştı.

İşletmeden tüketiciye yapılan B2C e-ticaret ise aynı dönemde yüzde 91 büyüyerek 6,5 trilyon dolarlık hacme ulaştı. Küresel e-ticaretin toplam perakende satışlar içindeki payı da yüzde 20 seviyesine çıktı. Bolat, bu oranın Türkiye’de de yüzde 20 olduğunu belirtti.

Ticaret Bakanlığı e-ihracat çalışmalarını sürdürüyor

Ticaret Bakanlığı bünyesinde yurt içindeki e-ticaret düzenlemeleri ile e-ihracata yönelik düzenleme ve teşvikler için farklı ekipler görev yapıyor. Bolat, bu ekiplerin birbirleriyle işbirliği içinde çalıştığını belirtti.

Türkiye’nin 2026 yılı sonu için belirlediği 6 milyar dolarlık e-ihracat hedefi, e-ticaretin toplam ticaret içindeki payının yüzde 20’ye ulaştığı bir dönemde gündeme gelirken, dijital ticaret ihracat politikalarının önemli başlıklarından biri olmayı sürdürüyor.