Türkiye'nin fındık ihracatı: Yılın ilk 4 ayında 852 milyon doları aşkın gelir!

Türkiye'nin 2025 yılının ilk 4 ayında fındık ihracatından 852 milyon 675 bin 939 dolar gelir elde ettiği açıklandı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2024-2025 ihracat sezonunun 1 Ocak-30 Nisan 2025 dönemine fındık ihracatı hakkında bilgi verdi.

Söz konusu tarihler arasında yurt dışına 852 milyon 675 bin 939 dolar karşılığında, 104 bin 124 ton fındık satıldığı belirtilen açıklamada, geçen sezonun aynı döneminde 97 bin 697 ton dış satım gerçekleştirildiği ve 778 milyon 48 bin 876 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.