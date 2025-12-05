UİB’in Kasım ihracatı 3,9 milyar doları aştı

Türkiye’nin ihracatında ikinci büyük genel sekreterlik konumundaki UİB, Kasım ayında 3 milyar 948 milyon dolar ihracata ulaştı. Birlik, Ocak–Kasım döneminde ise yüzde 12,8 artışla toplam 39,5 milyar dolarlık ihracat hacmine erişti. UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, bu başarının birlik üyelerinin emeğinin sonucu olduğunu vurguladı.

Otomotiv ihracatı lokomotif olmayı sürdürüyor

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Kasım ayında yüzde 20 artışla 3,38 milyar dolarlık ihracat yaptı. OİB’in 11 aylık toplam ihracatı 33,47 milyar dolar oldu.

Tekstil, hazırgiyim ve tarımda istikrarlı seyir

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Kasım’da 99,2 milyon dolar, Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ise 59,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Meyve-sebze mamulleri ve yaş meyve-sebze ihracatında da artış dikkat çekerken, UYMSİB Kasım ayında yüzde 20 büyüme kaydetti.