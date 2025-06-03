Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin mayıs ayı ihracat verileri açıklandı

Türkiye’nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin (UİB) 2025 yılı mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı.

Mayıs ayındaki ihracatı geçen yılın aynı ayına yüzde 22,47 oranında artarak 4 milyar 152 milyon 632 bin dolar olan UİB’in, yılın ilk 5 aylık ihracat tutarı da yüzde 9,62’lik artışla 17 milyar 216 milyon 75 bin dolar olarak gerçekleşti.

"İhracatı artırmayı sürdürüyoruz"

Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "Global ekonomideki gelişmeler ve durgunluğa rağmen stratejik hamlelerimizle ülkemizin ihracatına katkı sunmaya devam ediyoruz. Üyelerimizin gayretli çalışmalarıyla Uludağ İhracatçı Birlikleri olarak ihracatımızı artırmayı sürdürüyoruz” dedi.

OİB'in ihracatı mayısta 3 milyar 531 milyon dolar

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) mayıs ayında ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,57 oranında artarak 3 milyar 530 milyon 970 bin dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 5 aylık dönemindeki ihracat toplamı da yüzde 12,55’lik artışla 14 milyar 642 milyon 495 bin dolara ulaştı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), mayıs ayında 114 milyon 941 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in yılın ilk 5 aylık ihracatı ise 522 milyon 869 bin dolar olarak gerçekleşti.

Diğer ihracat verileri

Mayıs ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,14’lük artışla 90 milyon 802 bin dolar olan Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin ise (UHKİB), Ocak-Mayıs dönemi ihracatı toplamı 363 milyon 753 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Mayıs ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,02’lik artışla 24 milyon 969 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (UMSMİB), bu yılın beş aylık dönemindeki ihracatı ise geçem yılın aynı dönemine göre yüzde 0,38’lik artışla 117 milyon 589 bin dolar düzeyinde oldu.

Mayısta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,88’lik artış göstererek 10 milyon 415 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), beş aylık dönemde toplam 57 milyon 528 bin dolarlık dış satışa imza attı.