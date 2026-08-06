Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin temmuz ihracatı 3,9 milyar doları aştı
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), temmuz ayında 3 milyar 914,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Otomotiv sektörü 3,2 milyar dolarlık dış satımla ihracatın lokomotifi olmayı sürdürürken, tekstil, hazır giyim ile yaş meyve sebze sektörleri de temmuz ayında artış kaydetti.
Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin (UİB) 2026 yılı temmuz ayı ihracatı 3 milyar 914 milyon 606 bin dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye’nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği konumundaki UİB’in performansında otomotiv sektörü belirleyici olurken, tekstil, hazır giyim, meyve sebze mamulleri ve yaş meyve sebze sektörleri de ihracata katkı sağladı.
Küresel pazarda kararlılıkla devam edeceğiz
UİB Koordinatör Başkanı Kemal Yazıcı, 2026 yılına küresel ekonomide artan korumacılık eğilimleri ve jeopolitik risklerin gölgesinde girildiğini belirterek, şubat ayının sonunda Körfez’de başlayan ABD/İsrail-İran savaşının bölge ülkelerine yayılmasının dünya ekonomisi üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.
Enerji ve petrokimya ürünleri başta olmak üzere temel endüstriyel ham madde ve girdi maliyetlerinde yaşanan yüksek fiyat artışlarına rağmen üretim ve ihracat faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydeden Yazıcı, küresel pazarlardaki varlıklarını kararlılıkla devam ettirdiklerini söyledi.
Otomotiv 3,2 milyar doları geçti
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), temmuz ayında 3 milyar 200 milyon 497 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birliğin ocak-temmuz dönemindeki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,74 artarak 21 milyar 888 milyon 344 bin dolara yükseldi.
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 artışla 106 milyon 6 bin dolarlık ihracata ulaştı. Birliğin yılın ilk yedi ayındaki ihracatı 721 milyon 334 bin dolar olarak kaydedildi.
Uludağ Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ise temmuz ayında yüzde 5 artışla 91 milyon 35 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. UHKİB’in ocak-temmuz dönemi ihracatı 512 milyon 237 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.
Meyve sebze ihracatında güçlü performans
Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), temmuz ayında 23 milyon 443 bin dolarlık ihracata imza atarken, yılın ilk yedi ayındaki ihracatı 131 milyon 706 bin dolar oldu.
Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) ise temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73 artışla 23 milyon 865 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birliğin ocak-temmuz dönemindeki toplam dış satımı 101 milyon 874 bin dolar olarak kayıtlara geçti.