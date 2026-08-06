Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin temmuz ihracatı 3,9 milyar doları aştı

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Uludağ İhracatçı Birlikle­ri’nin (UİB) 2026 yılı temmuz ayı ihracatı 3 milyar 914 milyon 606 bin dolar olarak gerçekleş­ti.

Türkiye’nin Genel Sekreter­lik bazında en fazla ihracat ya­pan ikinci birliği konumundaki UİB’in performansında otomo­tiv sektörü belirleyici olurken, tekstil, hazır giyim, meyve seb­ze mamulleri ve yaş meyve seb­ze sektörleri de ihracata katkı sağladı.

Küresel pazarda kararlılıkla devam edeceğiz

UİB Koordinatör Başkanı Ke­mal Yazıcı, 2026 yılına küresel ekonomide artan korumacılık eğilimleri ve jeopolitik risklerin gölgesinde girildiğini belirte­rek, şubat ayının sonunda Kör­fez’de başlayan ABD/İsrail-İ­ran savaşının bölge ülkelerine yayılmasının dünya ekonomisi üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Enerji ve petrokimya ürünle­ri başta olmak üzere temel en­düstriyel ham madde ve girdi maliyetlerinde yaşanan yüksek fiyat artışlarına rağmen üretim ve ihracat faaliyetlerini sürdür­düklerini kaydeden Yazıcı, kü­resel pazarlardaki varlıklarını kararlılıkla devam ettirdikleri­ni söyledi.

Otomotiv 3,2 milyar doları geçti

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), tem­muz ayında 3 milyar 200 milyon 497 bin dolarlık ihracat gerçek­leştirdi. Birliğin ocak-temmuz dönemindeki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,74 artarak 21 milyar 888 mil­yon 344 bin dolara yükseldi.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüz­de 3,8 artışla 106 milyon 6 bin dolarlık ihracata ulaştı. Birliğin yılın ilk yedi ayındaki ihracatı 721 milyon 334 bin dolar olarak kaydedildi.

Uludağ Hazır giyim ve Kon­feksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ise temmuz ayında yüzde 5 artışla 91 milyon 35 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. UHKİB’in ocak-temmuz döne­mi ihracatı 512 milyon 237 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Meyve sebze ihracatında güçlü performans

Uludağ Meyve Sebze Mamul­leri İhracatçıları Birliği (UMS­MİB), temmuz ayında 23 mil­yon 443 bin dolarlık ihracata imza atarken, yılın ilk yedi ayın­daki ihracatı 131 milyon 706 bin dolar oldu.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İh­racatçıları Birliği (UYMSİB) ise temmuz ayında geçen yı­lın aynı ayına göre yüzde 73 artışla 23 milyon 865 bin do­larlık ihracat gerçekleştirdi. Birliğin ocak-temmuz döne­mindeki toplam dış satımı 101 milyon 874 bin dolar olarak ka­yıtlara geçti.