Ürdün, Türk mobilya üreticilerinden ‘kent mobilyaları’ talep ediyor

Asya, Afrika ve Avrupa’yı birleştiren stratejik bir merkez konumunda olan Ürdün, doğu ve batı, kuzey ve güneyi birbirine bağlayan ticaret ve iletişim kanalları için önemli bir rol oynamış olup, bugün bile bu rolü üstlenmeye devam etmiştir. Ekonomisinin ithalata açık olması sebebiyle Türk ihracatçılar için de büyük fırsatlar barındıran Ürdün, şimdi de Türk mobilya üreticilerine bir ihracat kapısı araladı.

Bu kapsamda Ürdün’de faaliyet gösteren ithalatçı firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da bir ilan yayınlandı. Firma ilanında Türkiye’den çeşitli kent mobilyaları satın alacağını belirtti.

Ürdünlü ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Mobilya üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile mobilya sektöründeki yüzlerce toptancı ve ithalatçı şirketin verilerini “Forie Databank” aracılığıyla üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde mobilya sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.